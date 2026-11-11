Sorin Grindeanu îi somează pe miniștrii Economiei și Apărării să verifice zeci de contracte SAFE: „Pot fi foarte, foarte dubioase”

2 minute de citit Publicat la 22:19 11 Noi 2026 Modificat la 22:56 11 Noi 2026

Sorin Grindeanu, președintele PSD.Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că sunt zeci de contracte cu firme „din Ardeal”, încheiate de statul român prin programul SAFE care trebuie verificate, deoarece „pot să fie foarte, foarte dubioase”. Liderul social-democraților a spus că atât ministrul Apărării, Radu Oprea, cât și ministrul Economiei, Daniel Zamfir, trebuie să se uite „foarte atent” peste toate aceste contracte, mai mici decât cele încheiate cu Rheinmetall, pentru a clarifica toate semnele de întrebare.

Sorin Grindeanu a declarat că nu doar contractele cu Rheinmetall, încheiate în mandatul Guvernului Bolojan prin programul SAFE, trebuie să fie verificate, ci sunt alte „zeci de contracte” care ridică semne de întrebare.

„Sunt organe competente care pot să cerceteze dacă a fost depășită legea. Dar m-aș uita foarte atent și la contractele mai mici. Dincolo de acest contract cu Rheimentall, cred că sunt câteva zeci de contracte cu firme, tot în acest program SAFE, și acolo m-aș uita foarte atent.

Eu i-am cerut ministrului Oprea și l-am rugat să se uite foarte atent și pe aceste contracte mai mici ca valoare, nu aveau cum să fie de valoarea contractului cu Rheinmetall, dar care unele dintre ele ridică mari semne de întrebare. Contracte de zeci de milioane, unele chiar un pic mai mari, dar care pot să fie foarte foarte dubioase. Și aici cred că merită atenție”, a spus președintele PSD.

Întrebat unde sunt înregistrate aceste firme, Sorin Grindeanu a răspuns: „Dacă vă referiți geografic, da, pe acolo din Ardeal”.

Liderul social-democraților a adăugat că atât ministrul Apărării, cât și ministrul Economiei, ambii de la PSD, au atribuții pentru a verifica aceste contracte.

„E bine să fie înlăturate acele semne de întrebare. (...) Și aș face acest lucru dacă aș fi în locul celor care pot să decidă în acest moment. Iar miniștri, fie că vorbim de ministrul Economiei sau al Apărării trebuie să se uite foarte atent peste aceste contracte să vadă dacă acele semne de întrebare sunt unele care pot fi clarificate sau sunt doar suspiciuni care nu se dovedesc a fi adevărate”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că argumentele prezentate de Guvernul Bolojan public pentru modul în care au fost împărțiți banii din SAFE au fost aceleași pe care Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei prim-ministrului, le-a prezentat la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan.

„Eu pot să adaug că la întâlnirile pe care le-am avut în cadrul coaliției și nu numai, și la Cotroceni, aceleași argumente le-am auzit și eu. Aceleași procente, aceleași lucruri spuse de fostul cancelar Jurca, părea că e omul care gestionează tot.

Au fost prezentate aceleași argumente pe care le-ați prezentat și dumneavoastră mai devreme. Era o întâlnire binevenită, după moțiunea de cenzură, organizată de președintele României, pentru a discuta despre prioritățile țării dincolo de majoritățile de moment. Au venit mai mulți miniștri și domnul cancelar Jurca, care a făcut o prezentare de acest tip cu aceleași argumente”, a spus Grindeanu.

Mai exact, guvernul anunțase că 60% dintre piesele și echipamentele necesare vor fi produse în România, dar realitatea este una diferită: niciun echipament comandat nu atinge pragul respectiv, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Anterior, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a declarat că România trebuie să renegocieze contractele din programul SAFE.

Social-democratul i-a somat pe omologii lui de Ministerul Apărării și de la Ministerul Afacerilor Externe să ceară Comisiei Europene „o nouă șansă” pentru a renegocia aceste contracte „chiar cu riscul unor penalități”.