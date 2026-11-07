MApN a emis prima factură de penalități pentru Rheinmetall: 8,7 milioane de euro, pentru întârzierea livrării sistemelor antiaeriene

3 minute de citit Publicat la 00:04 07 Noi 2026 Modificat la 00:09 07 Noi 2026

Prima factură de penalități, de 8,7 milioane de euro, a fost emisă pentru întârzierea livrării primelor sisteme antiaeriene modernizate. Sursa foto: Facebook/Pro Patria/MApN

Ministerul Apărării a emis prima factură de penalități, în valoare de 8,7 milioane de euro, pentru compania germană Rheinmetall, care nu a livrat la termen sistemele de apărare antiaeriană modernizate Oerlikon GDF 103 destinate Armatei Române. Informația a fost prezentată, vineri seară, în emisiunea „Exces de putere", de jurnalistul Adrian Ursu.

Dezvăluirea vine în contextul în care premierul Luca Niculescu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că Guvernul va analiza modul în care au fost încheiate contractele din programul SAFE, inclusiv cel cu compania germană Rheinmetall, după criticile privind lipsa de transparență și concentrarea unei sume importante la un singur producător.

Grupul german trebuie să plătească penalități de zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere, însă rămâne de văzut dacă sumele vor fi și încasate. Echipamentele care trebuiau să ajungă în România în aprilie 2026 nu au fost livrate nici până în noiembrie.

Valoarea facturii va fi actualizată cu penalitățile acumulate până în ziua în care echipamentele vor fi efectiv livrate.

Următoarea tranșă de echipamente ar trebui să ajungă în România în decembrie. Tot în luna decembrie ar urma să fie livrate și primele două sisteme, restante din aprilie, pentru care Ministerul Apărării a emis acum factura de penalități.

Primele sisteme trebuiau livrate pe 15 aprilie 2026

Primele două sisteme de apărare antiaeriană modernizate de Rheinmetall nu au trecut testele de recepție. Acestea trebuiau livrate pe 15 aprilie 2026, însă nu au ajuns nici până acum în țară, potrivit informațiilor publicate de G4Media în septembrie, pe baza unui document al Ministerului Apărării.

Compania germană trebuie să plătească penalități de zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere. Informația a fost anunțată în septembrie de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, la Antena 3 CNN.

La momentul respectiv, președintele Nicușor Dan a declarat, pentru Antena 3 CNN, că astfel de situații „se mai întâmplă”, dar pot fi corectate. Șeful statului a mai precizat că sistemele care nu au trecut testele de recepție nu au fost achiziționate prin programul SAFE.

„Se mai întâmplă. E o procedură de recepție care se poate corecta. Din câte înțeleg nu este pe programul SAFE, este o achiziție anterioară a statului român. Se întâmplă lucrurile astea”, a declarat Nicușor Dan.

Cum a ajuns Rheinmetall să modernizeze sistemele antiaeriene ale Armatei Române

România a trimis la modernizare, la începutul anului 2024, patru sisteme antiaeriene Oerlikon GDF 103, care au în total 24 de tunuri. Obiectivul programului este transformarea acestora în sisteme capabile să doboare drone, rachete și proiectile de mici dimensiuni.

Contractul-cadru, în valoare de 328 de milioane de euro, a fost atribuit în decembrie 2023 de compania Romtehnica firmei Rheinmetall Landsysteme GmbH. Potrivit G4Media, contractul a fost negociat fără publicarea prealabilă a unui anunț. Programul este derulat de Statul Major al Forțelor Terestre.

Fiecare dintre cele patru sisteme urma să primească șase tunuri gemene de 35 mm Oerlikon GDF009 TREO, un sistem de conducere a focului Oerlikon Skymaster, un radar X-TAR3D, un sistem automat de încărcare și alte componente.

Contractul a fost împărțit în două etape. Primele două sisteme, care însumează 12 tunuri, au o valoare de 166 de milioane de euro și trebuiau livrate în termen de 24 de luni. Pentru celelalte două sisteme, în valoare de 162 de milioane de euro, termenul de livrare este de 36 de luni.

„Modernizarea sistemelor include, dar fără a se limita la acestea, furnizarea de radare de descoperire și puncte de comandă de nivel de baterie moderne, precum și integrarea de radare de urmărire și sisteme electronooptice de înaltă tehnologie.

Conform contractelor semnate, termenul de livrare pentru primele 2 sisteme modernizate a fost 15 aprilie 2026, iar pentru celelalte 2 sisteme modernizate termenul de livrare este 20 decembrie 2026”, se arată în documentele MApN.

De ce au întârziat livrările Rheinmetall

La testele de recepție pentru primele două sisteme, specialiștii au constatat că „unele subsisteme nu îndeplineau integral cerințele specificației tehnice de achiziție”, potrivit documentelor Ministerului Apărării.

MApN a precizat că Rheinmetall a invocat atât probleme tehnice, cât și dificultăți în aprovizionarea cu echipamentele necesare.

„Imposibilitatea livrării sistemelor în termenele contractuale, potrivit comunicărilor furnizorului, a fost cauzată de disfuncții de natură tehnică, dar și de dificultățile întâmpinate de acesta în lanțul de aprovizionare cu echipamentele necesare pentru onorarea contractelor.

Termenul estimat de livrare a primelor două sisteme, comunicat de furnizor, este luna septembrie 2026”, se arată în documentele MApN.