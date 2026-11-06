Cine poate primi ajutor pentru încălzirea locuinței în iarna 2026-2027. Termenul-limită pentru depunerea cererilor

2 minute de citit Publicat la 17:35 06 Noi 2026 Modificat la 17:35 06 Noi 2026

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru sezonul rece 2026-2027. Foto: Getty Images

Persoanele singure şi familiile care îndeplinesc condiţiile legale trebuie să depună, până la data de 20 noiembrie, cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi documentele justificative, pentru a putea beneficia de sprijin începând cu această lună, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), potrivit Agerpres.

"Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie 2026, cererea şi documentele justificative trebuie depuse la primăria de domiciliu până la data de 20 noiembrie 2026. Solicitările înregistrate după această dată vor fi luate în considerare pentru acordarea ajutorului aferent lunii decembrie 2026", se arată într-un comunicat al ANPIS.

Cererea - declaraţie pe propria răspundere se depune la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în care se află locuinţa, individual sau, după caz, prin intermediul asociaţiei de proprietari. Formularele sunt puse la dispoziţie de primării şi pot fi disponibile şi pe site-urile autorităţilor administraţiei publice locale.

Persoanele care doresc să beneficieze de ambele forme de sprijin trebuie să bifeze în formular atât opţiunea pentru ajutorul de încălzire, cât şi pe cea pentru suplimentul pentru energie.

Care sunt regulile pentru beneficiari

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie se acordă, prin dispoziţia primarului, persoanelor singure şi familiilor care se încadrează în criteriile prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de veniturile nete lunare, componenţa familiei, sistemul de încălzire utilizat şi bunurile deţinute.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru sezonul rece 2026-2027, în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în funcţie de sursele de energie utilizate.

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie este asigurată de ANPIS, prin intermediul agenţiilor teritoriale. În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, al gazelor naturale şi al energiei electrice, ajutorul se decontează lunar furnizorului, fiind scăzut din valoarea facturii. Pentru încălzirea cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcţie de momentul solicitării, se acordă integral, într-o singură tranşă, în luna decembrie.

Suplimentar acestor forme de ajutor, consumatorii vulnerabili pot beneficia, până la data de 31 decembrie 2026, de tichetul de energie în valoare de 50 de lei pe lună, destinat achitării facturilor la energia electrică, în conformitate cu prevederile OUG nr. 35/2025, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea pentru acordarea tichetului se poate transmite prin intermediul aplicaţiei EPIDS sau se poate depune la primărie.

"ANPIS recomandă persoanelor şi familiilor interesate să se adreseze primăriei de domiciliu pentru informaţii privind documentele necesare, sprijin în completarea cererii şi clarificări referitoare la modalitatea de depunere a acesteia. Totodată, solicitanţii sunt încurajaţi să verifice completarea corectă a tuturor rubricilor aferente beneficiilor de asistenţă socială solicitate", se precizează în comunicat.