De când pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Anunțul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială

2 minute de citit Publicat la 13:51 13 Oct 2026 Modificat la 13:51 13 Oct 2026

ANPIS a anunțat de când se pot depune cererile pentru ajutoarele de încălzire a locuinței. Sursa foto: Getty Images

Persoanele vulnerabile pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sezonul rece 2026-2027, precum și pentru suplimentul pentru energie, începând din luna octombrie, relatează marți Agerpres, citând Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie este asigurat lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece.

Potrivit ANPIS, ajutorul pentru încălzire acoperă integral sau parțial costurile pentru încălzirea locuinței și se acordă consumatorilor vulnerabili care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi și/sau petrolieri.

Sprijinul se acordă pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat pentru încălzirea locuinței, se menționează în comunicatul ANPIS.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în cuantum fix, în funcție de sursa de energie utilizată: 30 de lei pentru consumul de energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

În cazul în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul este de 70 de lei lunar.

Care sunt pragurile de venit pentru beneficiarii ajutoarelor de încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă, în baza dispoziției primarului, familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și care nu dețin bunuri sau proprietăți ce exclud acordarea sprijinului.

Venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pe membru de familie și de cel mult 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.

Cererile, însoțite de declarațiile pe propria răspundere, se completează și se depun la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. Formularele pot fi obținute de la sediul autorității publice locale sau de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie este efectuată de ANPIS prin intermediul agențiilor teritoriale.

Pentru energia termică livrată în sistem centralizat, gaze naturale și electricitate, sprijinul se scade din factură

Pentru energia termică în sistem centralizat, gazele naturale și energia electrică, sprijinul se decontează lunar furnizorului și se scade din valoarea facturii.

În cazul combustibililor solizi și/sau petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcție de momentul depunerii cererii, se acordă integral, într-o singură tranșă, în luna decembrie.

Comunicatul precizează că ANPIS "încurajează persoanele și familiile care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege" să depună cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie.