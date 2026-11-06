​Prima ieşire publică a Prințului William alături de fiul său, George, după ce acesta a început cursurile la Colegiul Eton

Prinţul de Wales a mers la Barcelona, ​​împreună cu fiul său George, pentru a susține echipa Aston Villa. Sursa foto: Getty Images

Prințul William a făcut o călătorie la Barcelona, ​​în Spania, însoțit de fiul său George, pentru a urmări meciul din Liga Campionilor dintre FC Barcelona și Aston Villa.

Prinţul de Wales a mers la Barcelona, ​​pentru a susține echipa Aston Villa, formația sa preferată. În plus, pentru cel de-al doilea în ordinea succesiunii la tron, sportul joacă, de asemenea, un rol în dezvoltarea sa. Astfel de ieșiri la evenimente sportive fac parte din educația tânărului moștenitor George, deși s-a putut observa clar cum micul prinț era foarte obosit şi se străduia să rămână treaz, relatează Corriere della Sera.

Și, deși Aston Villa a fost învinsă de FC Barcelona, ​​această călătorie tată-fiu, George având acum 13 ani, a oferit un moment rar, petrecut doar în doi, pentru moștenitorul tronului și fiul său cel mare, care a început cursurile la Eton în această toamnă.

Şi chiar dacă echipa preferată nu a câștigat, lecția desprinsă din înfrângerile sportive se va dovedi prețioasă în fața inevitabilelor dezamăgiri ale vieții, precum și a provocărilor pe care va trebui să fie pregătit să le înfrunte atunci când prinţului George îi va veni rândul să urce pe tron.

Primăvara trecută, Prințul William a călătorit până la Istanbul pentru a-și susține echipa îndrăgită, Aston Villa, care a ieșit victorioasă în finala UEFA Europa League din 2026. A fost un moment rar de emoție publică pentru Prinț, care a fost copleșit până la lacrimi. Atunci, Prințul, care, la fel ca fiul său George, este un mare pasionat de fotbal și se află, de asemenea, la conducerea Asociației Britanice de Fotbal, nu a fost însoțit de George în tribune în acea zi, pentru că fiul său se afla la Londra, ocupat cu studiile.

În schimb, Prințul de Wales a fost însoțit la Istanbul de prieteni din anii de școală, camarazi care i-au rămas alături de-a lungul anilor, de la nunta sa regală de la Westminster Abbey, de acum 15 ani, și până la întâlniri mai restrânse și informale, alături de familie și prieteni. Prietenii s-au reunit pentru a încuraja echipa Aston Villa, sărbătorind apoi victoria istorică până târziu în noapte. Printre aceștia s-au numărat Edward Van Cutsem, care a sosit pe stadionul Beşiktaş din Istanbul împreună cu fiul său în vârstă de 16 ani, Jake, precum și Ben Dawes. A mai fost prezent şi Thomas van Straubenzee, un alt prieten apropiat, de o viață, al lui William, alături de care acesta a petrecut multe seri la Boujis, clubul din Kensington unde William și iubita sa de atunci, Kate, obișnuiau să meargă în weekenduri.