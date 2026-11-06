Un miel mânca chipsuri pe bancheta din spate a unui Volkswagen, lângă droguri de 17.000 de euro. A primit numele lui Pablo Escobar

3 minute de citit Publicat la 22:57 06 Noi 2026 Modificat la 22:57 06 Noi 2026

În mașină se afla un miel, botezat Pablo, după celebrul traficant de droguri columbian Pablo Escobar. Sursă foto: Poliția din Scoția

Un bărbat de 56 de ani, prins într-o mașină în care polițiștii au descoperit heroină și cocaină în valoare de aproximativ 14.000 de lire sterline, a evitat închisoarea. În timpul controlului, agenții au găsit și un miel pe bancheta din spate, care mânca dintr-o pungă de chipsuri, potrivit BBC.

John McNeil era pasager în mașina condusă de Lindsey Sangster, oprită de polițiști pe autostrada M74, în apropiere de Glasgow, pe 22 aprilie 2023.

În urma verificărilor, un câine polițist a descoperit două pungi cu droguri ascunse sub scaunul din față, al pasagerului. Era vorba despre cocaină în valoare de 4.640 de lire sterline și heroină evaluată la 10.050 de lire sterline.

În total, valoarea substanțelor găsite era de aproximativ 14.700 de lire, echivalentul a aproximativ 17000 euro. Cei doi au fost găsiți vinovați, în luna septembrie, de deținere de cocaină și heroină în vederea distribuirii.

Cazul a atras însă atenția și dintr-un alt motiv: în mașină se afla și un miel, botezat Pablo, după celebrul traficant de droguri columbian Pablo Escobar.

Ce explicație au dat pentru prezența mielului în mașină

Polițiștii au vrut să afle de unde provenea animalul. Sergentul Nick Twigg, în vârstă de 42 de ani, le-a povestit juraților că, atunci când a întrebat-o pe șoferiță despre miel, McNeil i-a spus că aceasta era „ajutor de cioban”.

Procurorul Julianna Keenan l-a întrebat dacă existau dovezi care să susțină această explicație.

„Nu. În acel moment, mielul mânca dintr-o pungă de chipsuri lăsată pe bancheta din spate”, a răspuns polițistul.

Cei doi au susținut că au luat animalul de pe mijlocul drumului, pentru a-l salva dintr-o situație periculoasă. McNeil a declarat că mielul părea deshidratat și că nu fusese hrănit de câteva ore.

Bărbatul a spus că avea experiență în îngrijirea animalelor, deoarece lucrase în trecut alături de tatăl său, fost contractor în domeniul agricol. Potrivit versiunii sale, cei doi se întorceau în Ayrshire după o călătorie la Edinburgh, unde celălalt pasager venise să cumpere o mașină, când au găsit mielul pe șosea.

McNeil a susținut că intenția lor era să ducă animalul înapoi la proprietar, deoarece acesta avea semne de identificare pe urechi.

Mielul fusese luat fără acordul proprietarilor

În instanță s-a stabilit că Pablo aparținea fermei North Lanrigg din Motherwell, deținută de Kirsty Mair. Aceasta nu își dăduse acordul ca cei doi să ia animalul.

Mielul a fost dus ulterior la o fermă din Ayrshire, unde a rămas între 48 și 72 de ore, înainte de a fi returnat proprietarilor.

Acuzația de însușire ilegală a animalului a fost retrasă de procurori în timpul procesului, deoarece la momentul respectiv nu fusese raportat niciun furt.

Drogurile erau ascunse sub scaunul pasagerului

Polițiștii au oprit mașina în care se aflau Sangster, McNeil și un alt bărbat. La prima verificare, au găsit o pipă de sticlă în buzunarul portierei șoferului, iar alte obiecte similare au fost ridicate de la McNeil și de la celălalt pasager.

Ulterior, câinele polițist Billy a descoperit cele două pungi cu heroină și cocaină ascunse sub scaunul din față.

Potrivit probelor prezentate în instanță, cocaina avea o puritate de cel puțin 76%.

Procurorul Julianna Keenan a precizat că polițiștii au considerat că drogurile erau destinate distribuirii, având în vedere cantitatea mult prea mare pentru consum personal.

Atât McNeil, cât și Sangster au negat că știau de existența substanțelor interzise în mașină.

Șoferița se afla însă sub influența drogurilor în momentul în care a fost oprită. Ea și-a recunoscut separat vinovăția și a fost condamnată la 18 luni de interdicție de a conduce, precum și la 100 de ore de muncă în folosul comunității.

Ce pedeapsă a primit bărbatul prins cu drogurile

La pronunțarea sentinței, avocata lui McNeil, Bronwyn Moore, a declarat că acesta lucrează în prezent ca șef de echipă la o companie de construcții. Ea a mai spus că, în momentul arestării, clientul său se afla „în plină perioadă de dependență”.

McNeil, din Fairlie, North Ayrshire, a revenit în fața instanței pentru a-și afla pedeapsa. Lindsey Sangster, din Kilbirnie, nu s-a prezentat, iar judecătorul a emis un mandat de arestare pe numele ei.

Sheriff Tony Kelly a decis ca McNeil să efectueze 300 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. În plus, bărbatul a purtat o brățară electronică timp de șase luni și a trebuit să respecte un program de arest la domiciliu, între orele 20:00 și 05:00.

Judecătorul a precizat că a fost informat că riscul ca bărbatul să comită alte infracțiuni este scăzut.

După ce Pablo a fost înapoiat proprietarei, Kirsty Mair a declarat că mielul este sănătos și s-a adaptat bine alături de „noii săi prieteni”, ceilalți miei de la fermă.