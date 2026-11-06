Black Friday 2026. Volumele procesate pentru toate metodele de plată au ajuns la 763 milioane de lei, vineri seara

1 minut de citit Publicat la 20:10 06 Noi 2026 Modificat la 20:12 06 Noi 2026

Black Friday 2026. Volumele procesate pentru toate metodele de plată au ajuns la 763 milioane de lei, vineri seara. Sursa foto: Getty Images

Volumele procesate pentru toate metodele de plată, cu ocazia "Black Friday" 2026, au ajuns la 763 de milioane de lei, relevă datele prezentate, vineri seara, de Elena Gheorghe, manager de țară PayU România și Ungaria, conform Agerpres. Cele mai căutate produse au provenit din categoriile Cosmetică și Beauty, FMCG, jucării și produse pentru copii, IT&C, Fashion și Home & Deco.

Peste 250 de magazine s-au înscris în campania reducerilor de "Black Friday" din acest an. Dintre acestea, aproximativ o treime (34%) au anunţat că vor da startul promoţiilor începând cu data de 6 noiembrie.

"Până la ora aceasta (17:45, n.r.) avem 763 de milioane de lei în volume procesate pentru toate metodele de plată. Vorbim de o pondere a ratelor de 35% la fel ca anul trecut. Anul acesta s-a menținut în preferințe plata cu un singur click sau walleturile: avem 74% față de 46% în mod uzual, zilnic, evident pentru comercianții care au activat opțiunea, ceea ce este o pondere destul de mare.

Pe partea de rate, în mod normal, pentru comercianții care au aceste metode activate, ponderea acestor metode reprezintă în jur de 24%. Clienții așteaptă reducerile de peste an, sunt mai prudenți, iar partenerii, băncile, partenerii financiari se pregătesc cu campanii de rate extinse, ceea ce nu se întâmplă în cursul anului. Automat, și ponderea crește. Sunt eforturi din mai multe părți și, practic, noi, aici prezentăm o imagine a acestor eforturi care se fac de la mai mulți jucători din piață", a punctat Elena Gheorghe.

Potrivit sursei citate, numărul tranzacțiilor era de 1,3 milioane, în creștere față de ediția "Black Friday" din 2025, iar valoarea medie a coșului de cumpărături se ridică la 483 de lei, în creștere de 2,5 ori față de cuantumul al unei zile normale, în timp ce coșul mediu de cumpărături în rate a ajuns la 1.030 de lei, aproape dublu, în comparație cu o perioadă obișnuită din an.

În topul celor mai mari tranzacții se află suma 135.000 de lei, urmată de 104.000 de lei – în zona de servicii.

Pe zona de cross-boarder, datele PayU România relevă o pondere în total tranzacții de 17%, în ton cu rezultatele din anii precedenți.

Categoriile din care s-a cumpărat cel mai mult sunt: Cosmetică/Beauty, FMCG, jucării/produse pentru copii, IT&C, Fashion și Home& Deco.

La nivel general, s-a raportat, în medie, de "Black Friday" 2026, un număr de 2.000 de tranzacții pe minut.