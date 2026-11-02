Black Friday 2026. Peste 250 de magazine s-au înscris în campania de promoții. Când se dă startul reducerilor

Magazinele participante oferă reduceri de până la 90%. Foto: Getty Images

Peste 250 de magazine s-au înscris în campania reducerilor de „Black Friday” din acest an, relatează Agerpres. Dintre acestea, aproximativ o treime (34%) au anunţat că vor da startul promoţiilor începând cu data de 6 noiembrie.

„Pe 6 noiembrie, ziua de vârf a evenimentului, peste 220 de magazine au campanii de reduceri în acelaşi timp, însă numai aproximativ o treime dintre acestea îşi încep ofertele chiar în această zi. Evenimentul acoperă numeroase segmente de retail, de la electronice şi electrocasnice până la vacanţe şi servicii, într-un an în care interesul românilor pentru Black Friday atinge un nivel record”, au transmis organizatorii într-un comunicat de presă.

Magazinele participante oferă reduceri de până la 90% şi campanii desfăşurate pe parcursul a 50 de zile, între 19 octombrie şi 7 decembrie.



Potrivit BlackFriday.ro, amploarea ediţiei din acest an vine pe fondul dezvoltării comerţului electronic, piaţă fiind estimată de Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) la 13,5 miliarde de euro în 2026, comparativ cu 12,9 miliarde de euro în 2025.



În paralel, un studiu Mkpr relevă faptul că 70% dintre românii cu vârste între 18 şi 55 de ani intenţionează să cumpere de Black Friday, faţă de 62% în 2025, respectiv 57% în 2024.

50 de zile de reduceri

Analiza de specialitate evidenţiază că 84% dintre comercianţii monitorizaţi vor avea campanii active pe 6 noiembrie, însă numai 34% vor începe prima campanie chiar în această zi. Totodată, aproape 52% pornesc reducerile mai devreme, dintre care aproape un sfert încă din octombrie.



De asemenea, peste 95% dintre magazinele care vor avea activă o promoţie de Black Friday pe data de 6 noiembrie au programate campanii de reduceri şi în ziua următoare, în timp ce aproape o treime extind durata campaniei la peste două săptămâni.



„Durata medie a unei perioade promoţionale de Black Friday 2026 în România este de opt zile. Aceste diferenţe contează pentru cumpărători, deoarece reducerile pot fi disponibile în perioade diferite, inclusiv în mai multe valuri în cadrul aceleiaşi campanii. Cei interesaţi să urmărească ofertele mai multor magazine au astfel nevoie să cunoască atât datele de început, cât şi perioadele în care comercianţii continuă sau relansează promoţiile”, notează sursa citată.



Black Friday 2026 aduce oferte într-o gamă extinsă de produse şi servicii, dincolo de categoriile care au consacrat iniţial evenimentul în România, iar alături de telefoane, laptopuri, televizoare şi electrocasnice, comercianţii promovează îmbrăcăminte, produse pentru casă şi grădină, articole sportive, cosmetice, bijuterii, produse pentru animale şi servicii turistice.



În acelaşi timp, printre comercianţii urmăriţi în perioada cu cele mai importante reduceri din an se află şi farmacii, magazine de optică, bricolaj, produse pentru animale şi furnizori de servicii de telecomunicaţii.



Analiza statistică a calendarului Black Friday din acest an a fost realizată pe un număr de 268 de magazine, în baza informaţiilor disponibile la 31 octombrie 2026. Reducerile maxime menţionate sunt cele anunţate de comercianţi pentru produse şi servicii selectate.



Blackfriday.ro, site-ul oficial al evenimentului în România, realizează una dintre cele mai ample monitorizări ale acestui fenomen de shopping, centralizând şi analizând informaţiile despre campaniile comercianţilor şi evoluţia evenimentului.



Lansată în 2010, platforma a inclus în analiza ediţiei 2026 un număr de 268 de magazine şi oferă o imagine de ansamblu asupra perioadelor de reduceri şi a principalelor tendinţe.