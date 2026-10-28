Black Friday 2026 ar putea atinge un nou record de aproape 3 miliarde de lei. Românii vor plăti mai mult pentru aceleași produse

Consumatorii, sfătuiţi să verifice ofertele de Black Friday şi să nu se lase influenţaţi de mesajele promoţionale. Sursa foto: Getty Images

Vânzările de Black Friday ar putea ajunge, în luna noiembrie a acestui an, la 2,8 - 2,9 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 520 - 550 de milioane de euro, în creştere cu 7 - 10% faţă de anul trecut. Cifrele indică însă efectele preţurilor mai mari, nu o estimare a creșterii numărului de produse cumpărate, potrivit Agerpres, care citează o analiză realizată de Frames.

"Black Friday 2026 va bate recordul în lei, dar nu şi în coşul de cumpărături. Românii vor plăti mai mult pentru aproximativ aceleaşi produse. Diferenţa faţă de anii trecuţi este că oamenii nu mai cumpără din impuls, ci după liste făcute cu săptămâni înainte. Campania a devenit un instrument de supravieţuire financiară: cumperi acum ce oricum aveai nevoie, înainte să se scumpească", explică Adrian Negrescu, manager Frames.

Potrivit analizei, Black Friday 2026 se anunţă drept cel mai aşteptat din ultimii patru ani, chiar în anul cu cel mai slab consum din ultimul deceniu. Şapte din zece români spun că vor cumpăra în campanie, cel mai mare procent de când există măsurători comparabile, în condiţiile în care comerţul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primele opt luni ale anului, iar salariul real se erodează de peste un an.

Românii amână achizițiile

Analiştii Frames consideră că, pentru tot mai mulţi români, Black Friday nu mai reprezintă o sărbătoare a cumpărăturilor, ci momentul în care îşi concentrează achiziţiile amânate de luni de zile şi încearcă să se protejeze de scumpirile viitoare.

Conform sursei citate, în 2018, vânzările din luna Black Friday se ridicau la circa 250 de milioane de euro, iar în 2019 depăşeau pentru prima dată pragul de 300 de milioane de euro. După pandemie, campania a crescut în valoare de la an la an, ajungând la aproximativ 450 de milioane de euro în 2023 şi la un record de circa 500 de milioane de euro în 2024, atât online, cât şi în magazinele fizice.

Anul trecut, Frames anticipa încasări similare cu cele din 2024, susţinute mai degrabă de preţuri decât de cantităţi, şi o comandă medie de 400 - 500 de lei, iar datele ulterioare au confirmat această tendinţă.

Astfel, eMAG a vândut în ziua campaniei produse în valoare de 986 de milioane de lei, cu 10% mai mult decât în 2024. Volumul plăţilor procesate de NETOPIA a crescut cu 19%, iar valoarea tranzacţiilor la magazinele de pe platforma MerchantPro cu 18%. Plata medie cu cardul a fost de 400 de lei, cu 60% peste media anuală.

Pentru acest an, Frames estimează un nou record nominal al vânzărilor, însă precizează că cea mai mare parte a creşterii va proveni din preţuri, nu din cantităţi. În condiţiile unei inflaţii de 6,6%, un avans de 7 - 10% în lei ar însemna, în termeni reali, o stagnare. În euro, creşterea ar fi şi mai modestă, în contextul deprecierii leului şi al depăşirii pragului de 5,34 lei pentru un euro.

Numărul produselor vândute ar putea fi apropiat de cel de anul trecut sau chiar mai mic, în timp ce valoarea medie a unei comenzi este estimată la 450 - 500 de lei, pe fondul preţurilor mai mari şi al creditării în rate a produselor scumpe. Totodată, peste 70% dintre comenzi ar urma să fie plasate de pe telefon.

Consumatorii sunt sfătuiţi să verifice cu atenţie ofertele de Black Friday 2026, să compare preţurile şi să nu ia decizii de cumpărare sub presiunea mesajelor promoţionale de tipul „Ultima şansă!” sau „Doar astăzi!”, potrivit recomandărilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

70% dintre români intenţionează să cumpere de Black Friday

Un studiu MKOR, realizat pe 1.000 de români cu vârste între 18 şi 55 de ani, arată că 70% intenţionează să cumpere de Black Friday, faţă de 62% anul trecut şi 57% în 2023 şi 2024. Bugetul mediu declarat este de aproximativ 2.100 de lei, iar 86% dintre respondenţi şi l-au stabilit dinainte.

De asemenea, jumătate dintre cumpărători îşi fixează bugetul în funcţie de banii disponibili, nu de produsele dorite.

Potrivit analizei, 60% dintre cei care intenţionează să facă achiziţii vor cumpăra exclusiv online, comparativ cu 47% anul trecut, în timp ce numai 8% vor cumpăra doar din magazinele fizice. Neîncrederea în reducerile de Black Friday a scăzut de la 44% la 21% în ultimii ani, iar 72% dintre cumpărători aşteaptă reduceri de cel puţin 25 - 50%.

În ceea ce priveşte produsele căutate, electrocasnicele şi electronicele se află pe primul loc în listele de dorinţe, cu 51% din intenţiile de cumpărare, urmate de produsele IT (37%), haine şi accesorii (30%) şi cosmetice (27%).

Cu toate acestea, analiştii atrag atenţia că preferinţele declarate diferă de comportamentul efectiv de consum.

"Românii declară că vor un televizor nou, dar cumpără detergent, cosmetice şi hrană pentru animale. Este un semn de prudenţă. În anii de criză, oamenii amână achiziţiile mari şi îşi fac stocuri de produse de bază. Electronicele se vor vinde mai ales în rate, iar acolo trebuie mare atenţie la costurile reale ale finanţării", avertizează Adrian Negrescu.

Conform analizei, datele eMAG arată că vânzările de televizoare, frigidere şi maşini de spălat au scăzut în 2026, în timp ce au crescut cele de produse de curăţenie, cosmetice şi produse pentru animale.

Frames apreciază că această schimbare este determinată inclusiv de faptul că perioada de înlocuire a electrocasnicelor achiziţionate în timpul pandemiei nu a sosit încă, iar gospodăriile îşi orientează bugetele către produse de consum curent.

Extinderea campaniilor de reduceri

O altă tendinţă evidenţiată de analiză este extinderea campaniilor de reduceri pe parcursul mai multor săptămâni. eMAG organizează Black Friday pe 6 noiembrie, cea mai timpurie ediţie din istoria sa, pentru a livra comenzile înainte de minivacanţa de 1 Decembrie, în timp ce evoMAG derulează campania între 29 octombrie şi 15 noiembrie. Black Friday-ul internaţional, programat pe 27 noiembrie, reprezintă un al doilea val de reduceri.

Potrivit Frames, extinderea perioadei promoţionale reduce intensitatea zilei de vârf, chiar dacă vânzările totale cresc. Astfel, raportul dintre plăţile cu cardul din ziua campaniei şi cele dintr-o zi obişnuită a scăzut de la 1,9 în 2023 la 1,4 anul trecut.

În acelaşi timp, analiza atrage atenţia asupra scumpirilor înregistrate înaintea campaniei de reduceri. Potrivit unei cercetări PretAlert, realizate pe peste 104.000 de produse între sfârşitul lunii septembrie şi 20 octombrie, 11,7% dintre acestea s-au scumpit cu peste 5% înainte de Black Friday.

În cazul laptopurilor, procentul a ajuns la 23%, iar pentru produsele de gaming, electrocasnice, televizoare şi telefoane s-a situat între 12% şi 16%.

Analiştii reamintesc că preţul de referinţă afişat de comercianţi trebuie să fie cel mai mic preţ practicat în ultimele 30 de zile.

Totodată, achiziţiile în rate câştigă teren. La evoMAG, peste 30% dintre comenzile persoanelor fizice sunt plătite în rate, iar marii retaileri investesc tot mai mult în ofertele de creditare. Soluţiile de tip "cumpără acum, plăteşte mai târziu" devin astfel un instrument de vânzare, nu doar o metodă de plată.

Analiza evidenţiază şi rolul tot mai important al inteligenţei artificiale în procesul de cumpărare. Potrivit datelor prezentate de Mastercard la Commerce Innovation Summit 2026, 81% dintre consumatori au utilizat deja inteligenţa artificială pentru recomandări de produse, însă numai 26% ar avea încredere ca un agent AI să efectueze plata în locul lor.

În România a fost realizată deja prima tranzacţie printr-un agent AI, de către Visa împreună cu Banca Transilvania, iar pentru comercianţi vizibilitatea în răspunsurile generate de inteligenţa artificială devine tot mai importantă, susţin analiştii.

În ceea ce priveşte riscurile campaniei, reprezentanţii Frames avertizează asupra cumpărăturilor făcute din teama de a nu rata ofertele, a costurilor ascunse ale unor credite fără dobândă, a reducerilor false şi a magazinelor online fantomă.

"Cel mai bun sfat pentru Black Friday este şi cel mai simplu: compară preţul cu cel din ultima lună, citeşte costul total al ratelor şi nu cumpăra nimic ce nu era deja pe listă. Într-un an în care puterea de cumpărare scade, o reducere la un produs inutil nu este o economie, ci o cheltuială în plus", recomandă Adrian Negrescu.