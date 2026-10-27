Când e Black Friday 2026 la marile magazine din România. Calendarul reducerilor: Unele promoții se desfășoară în etape

3 minute de citit Publicat la 17:48 27 Oct 2026 Modificat la 17:48 27 Oct 2026

Haină cu preț redus la jumate, de Black Friday, într-un magazin. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Black Friday 2026 aduce noi reduceri la cele mai mari magazine din România, de la electronice și electrocasnice până la produse pentru casă, cosmetice și articole de bricolaj. Calendarul diferă de la un magazin la altul, iar unele promoții se desfășoară în mai multe etape.

Spre deosebire de Statele Unite, unde Black Friday 2026 va avea loc pe 27 noiembrie, retailerii din România organizează frecvent campaniile principale la începutul lunii noiembrie.

Pentru cei care urmăresc campaniile de Black Friday ale retailerilor din România, una dintre datele importante este 6 noiembrie, când eMAG și Dedeman își lansează ofertele, în timp ce Flanco a programat o campanie extinsă, desfășurată până la finalul lunii.

6 noiembrie, Black Friday 2026 la eMAG

eMAG a anunțat că Black Friday 2026 va avea loc vineri, 6 noiembrie. Data a fost comunicată în cadrul evenimentului eMAG Sellers’ Day, organizat pe 23 septembrie, potrivit informațiilor publicate despre anunțul retailerului.

Campania este unul dintre cele mai importante evenimente de shopping ale anului, cu oferte din categorii precum telefoane, laptopuri, televizoare, electrocasnice, produse pentru casă, articole de îngrijire personală și jucării.

Până la publicarea informațiilor privind ora de începere și produsele incluse în campanie, cumpărătorii pot urmări pagina oficială eMAG Black Friday. Reducerile efective și disponibilitatea produselor vor putea fi verificate odată cu lansarea ofertelor.

Black Friday 2026 prelungit la Altex și Flanco

La Altex, campania Black Friday 2026 este promovată pe site-ul oficial, iar oferta include categorii precum electronice, electrocasnice, telefoane, laptopuri, produse pentru casă și grădină, articole sportive și produse comercializate prin Marketplace. Retailerul pune la dispoziție ofertele online, în magazinele fizice și în aplicația mobilă.

Potrivit publicației Economica.net, campania Altex ar urma să înceapă pe 29 octombrie și să se desfășoare în etape, pe parcursul a trei săptămâni. Totuși, data și calendarul complet trebuie confirmate prin comunicările oficiale ale companiei. Cumpărătorii pot consulta pagina Black Friday Altex pentru informațiile actualizate.

La Flanco, perioada campaniei este precizată în regulamentul publicat pe site-ul oficial: 22 octombrie – 30 noiembrie 2026. Promoțiile sunt împărțite în trei tranșe, cu perioade distincte de valabilitate a prețurilor:

Prima tranșă: 22 octombrie – 11 noiembrie.

A doua tranșă: 6 – 18 noiembrie.

A treia tranșă: 19 – 30 noiembrie.

Astfel, reducerile Flanco acoperă mai multe săptămâni, iar produsele disponibile și prețurile pot varia de la o etapă la alta. Ofertele sunt valabile în limita stocurilor alocate campaniei, atât online, cât și în magazinele fizice. Regulamentul complet poate fi consultat pe site-ul oficial Flanco.

Black Friday 2026 la Dedeman: reduceri între 6 și 15 noiembrie

Dedeman a anunțat oficial că ediția Black Friday 2026 începe vineri, 6 noiembrie, și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Campania durează zece zile și include produse disponibile online, în aplicația retailerului și în magazinele fizice din țară.

Oferta vizează categorii precum scule și unelte, materiale de construcții, mobilier, articole pentru casă și grădină, corpuri de iluminat și produse pentru amenajări interioare.

Compania recomandă clienților să își pregătească din timp listele de cumpărături și să urmărească disponibilitatea produselor, întrucât ofertele sunt valabile în limita stocurilor. Calendarul și detaliile campaniei sunt publicate pe pagina oficială Black Friday Dedeman.

Black Friday la Notino: campanie până la finalul lunii noiembrie

Notino a anunțat pe site-ul oficial că promoțiile de Black Friday 2026 se desfășoară în perioada 26 octombrie – 30 noiembrie, cu oferte noi în fiecare săptămână.

Retailerul a programat un val suplimentar de reduceri pentru 6 noiembrie, în contextul campaniilor organizate în România, și o nouă rundă de oferte pentru 27 noiembrie, data Black Friday internațional din acest an.

Campania se adresează în special cumpărătorilor interesați de parfumuri și produse cosmetice, cu reduceri la produse și branduri selectate. Ofertele și condițiile aplicabile pot fi consultate pe pagina oficială Notino Black Friday.

Când este Black Friday internațional în 2026

În Statele Unite, Black Friday este organizat în mod tradițional în vinerea de după Ziua Recunoștinței. În 2026, evenimentul va avea loc pe 27 noiembrie, urmat de Cyber Monday, luni, 30 noiembrie.

În România, magazinele nu urmează obligatoriu această dată. Unele lansează campaniile cu câteva săptămâni mai devreme, în timp ce altele păstrează ofertele importante pentru ultima parte a lunii noiembrie.

Pentru cumpărători, este util să urmărească paginile oficiale ale magazinelor și să compare prețurile înainte de achiziție. De asemenea, trebuie verificate condițiile promoțiilor, disponibilitatea produselor și eventualele diferențe dintre ofertele online și cele din magazinele fizice.