Avertisment ANPC pentru Black Friday 2026. Ce trebuie să vadă oamenii dincolo de promoțiile „Ultima șansă” și „Doar astăzi”

Consumatorii, sfătuiţi să verifice ofertele de Black Friday şi să nu se lase influenţaţi de mesajele promoţionale FOTO: Getty Images

Consumatorii sunt sfătuiţi să verifice cu atenţie ofertele de Black Friday 2026, să compare preţurile şi să nu ia decizii de cumpărare sub presiunea mesajelor promoţionale de tipul „Ultima şansă!” sau „Doar astăzi!”, potrivit recomandărilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

„Se apropie perioada din an în care totul pare "de neratat"! Nu rataţi ocazia de a vă informa! "Doar astăzi!", "Ultima şansă!", "Profită înainte să expire oferta!" sau "Doar 3 bucăţi disponibile!" sunt doar câteva dintre mesajele care vor apărea pe ecranele consumatorilor în perioada Black Friday. Aceste practici de comunicare sunt utilizate pe perioade variabile, de la câteva ore la mai multe zile sau săptămâni, şi nu se limitează la un singur eveniment comercial. În acest context, evaluarea atentă a ofertelor şi verificarea informaţiilor prezentate sunt esenţiale pentru luarea unor decizii de cumpărare în cunoştinţă de cauză", se arată într-un comunicat al ANPC.

Autoritatea subliniază că drepturile consumatorilor trebuie respectate inclusiv în perioadele de reduceri comerciale.

"Urgenţa unei oferte nu suspendă drepturile consumatorilor. Nici de Black Friday, nici în afara campaniilor promoţionale. ANPC urmăreşte respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor pe tot parcursul anului, în special în perioadele de campanii comerciale intense. De aceea, înainte de a apăsa "Cumpără", recomandăm să priviţi dincolo de mesajul promoţional", precizează instituţia.

Printre recomandările ANPC se numără planificarea cumpărăturilor şi evitarea achiziţiilor impulsive.

"Planificaţi cumpărăturile. Stabiliţi o listă de achiziţii şi un buget pe care să îl respectaţi. Cumpăraţi în funcţie de nevoile reale, nu de impulsul de moment", recomandă reprezentanţii Autorităţii.

De asemenea, ANPC atrage atenţia că unele postări prin care sunt promovate produse în mediul online pot avea un scop comercial.

"Nu vă bazaţi exclusiv pe recomandările din mediul online. O postare care promovează un produs poate avea un scop comercial. Verificaţi dacă este marcată corespunzător ca publicitate şi analizaţi oferta înainte de a cumpăra", se menţionează în comunicat.

În ceea ce priveşte comercianţii, instituţia recomandă verificarea datelor de identificare şi a condiţiilor de cumpărare.

"Verificaţi comerciantul. Înainte de a plasa comanda, asiguraţi-vă că site-ul afişează datele de identificare ale companiei, informaţii de contact şi politici clare privind termenii şi condiţiile, returul şi confidenţialitatea", transmite instituţia.

Totodată, Autoritatea atrage atenţia asupra preţului de referinţă utilizat pentru stabilirea reducerilor.

"Verificaţi dacă reducerea este reală. Comparaţi preţurile şi ţineţi cont de faptul că reducerile de preţ trebuie să se bazeze pe cel mai scăzut preţ practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii", precizează ANPC.

Consumatorii sunt îndemnaţi să analizeze şi costurile suplimentare înainte de finalizarea comenzilor.

"Analizaţi preţul final. Verificaţi costurile de livrare, condiţiile de plată şi politica de retur înainte de confirmarea comenzii", se arată în comunicat.

ANPC recomandă, de asemenea, evitarea deciziilor pripite şi verificarea termenelor de livrare.

"Nu vă grăbiţi să cumpăraţi. Mesaje precum "Ultima şansă!" sau "Oferta expiră!" pot crea presiunea unei decizii imediate. Verificaţi intervalul estimat de livrare, deoarece acesta se poate modifica din cauza volumului mare de comenzi. O ofertă care atrage atenţia nu este neapărat o ofertă avantajoasă. Informarea prealabilă este esenţială pentru a înţelege condiţiile reale ale ofertei şi pentru a lua o decizie în cunoştinţă de cauză", subliniază Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.