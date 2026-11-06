Cine este Ilija Srdanovici. Liderul de facto al studenților din Serbia intră în atenția liderilor UE. Ar putea fi viitorul premier

5 minute de citit Publicat la 22:54 06 Noi 2026 Modificat la 22:54 06 Noi 2026

Lista Studenților din Serbia câștigă recunoaștere din partea instituțiilor și guvernelor europene, iar un cardiolog și profesor universitar, care ar putea deveni noul lider al țării, a ajuns să reprezinte mișcarea în relațiile internaționale, relatează Euronews. Cardiologul Ilija Srdanovici a devenit principalul reprezentant internațional al Listei Studenților din Serbia, fiind contactat de Macron, Costa și Plenkovici. Rămâne neclar dacă el va ajunge să conducă viitorul guvern sârb, însă.

Până în urmă cu doi ani, Ilija Srdanovici era un profesor relativ necunoscut de la Universitatea din Novi Sad. Astăzi, el este principalul reprezentant internațional al mișcării care a transformat scena politică sârbă și prima persoană pe care liderii străini o contactează.

„Am avut o discuție cu Ilija Srdanovici, liderul Listei Studenților din Serbia”, a scris, luni, președintele francez, Emmanuel Macron, pe Twitter. „I-am reafirmat prietenia Franței față de Serbia și hotărârea noastră de a continua să o sprijinim pe drumul european”.

Macron este liderul european care a luat legătura cel mai recent cu reprezentanții mișcării după alegerile din 25 octombrie.

La acel scrutin, Lista Studenților, o formațiune apărută dintr-o mișcare de protest pornită de la nivelul societății, a înlăturat de la putere Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Aleksandar Vucici, după 14 ani de dominație politică. Formațiunea a câștigat 140 dintre cele 250 de mandate parlamentare, suficiente pentru a forma singură guvernul.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic, prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, prim-ministrul Macedoniei de Nord, Hristijan Mickoski, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, s-au grăbit să felicite Lista Studenților.

Aproape toți au apelat același număr de telefon: cel al lui Srdanovici.

Liderul de facto al Listei Studenților

Născut la Novi Sad și crescut în Vrbas, Srdanovici lucrează din 1997 la Institutul pentru Boli Cardiovasculare din Voivodina, aflat în Sremska Kamenica, și predă la Facultatea de Medicină a Universității din Novi Sad.

Cardiologul în vârstă de 56 de ani s-a impus ca una dintre figurile importante ale protestelor studențești declanșate după tragedia de la gara din Novi Sad, unde 16 persoane au murit pe 1 noiembrie 2024.

Tragedia a declanșat proteste de amploare, devenind un simbol al corupției din administrația publică și al concentrării puterii în mâinile SNS.

Srdanovici a devenit un critic vocal al lui Vucici, în special din cauza reprimării violente a protestelor de către poliție și a ingerințelor în autonomia universitară.

„Cei care nu conștientizează că acest val de neoprit există astăzi în societate și nu reușesc să îl înțeleagă, din păcate, nu sunt la înălțimea vremurilor pe care le trăiesc și nu își îndeplinesc rolul în acest moment istoric”, a declarat el pentru cotidianul sârb Nova, în septembrie 2025.

În urmă cu două luni, Srdanovici a fost desemnat să conducă lista celor 250 de candidați ai Listei Studenților, devenind una dintre cele mai cunoscute personalități publice din Serbia.

În privința politicii externe, Srdanovici a reafirmat public angajamentul Listei Studenților față de aderarea la UE, combaterea corupției, independența justiției și libertatea presei.

„Rămânem dedicați integrării europene”, a declarat el pentru Radio Europa Liberă, într-un interviu publicat pe 27 octombrie.

Partid fără ideologie

Cu toate acestea, Lista Studenților s-a format dintr-o mișcare eterogenă, care reunește persoane cu viziuni politice foarte diferite, de la reprezentanți ai stângii radicale, precum sociologul Jovo Bakici, până la figuri mai conservatoare.

Ceea ce i-a unit nu a fost o ideologie comună, ci dorința de schimbare și opoziția față de guvernarea SNS.

Campania electorală s-a concentrat aproape exclusiv asupra problemelor interne, acordând puțină atenție orientării internaționale a Serbiei.

Astfel, deși Srdanovici a anunțat deja că îmbunătățirea relațiilor cu țările vecine va reprezenta o prioritate, există aspecte ale politicii externe sârbe care probabil nu se vor schimba.

Cel mai important pentru UE ar putea fi refuzul Serbiei de a se alinia sancțiunilor împotriva Rusiei, în condițiile în care mulți sârbi își amintesc încă efectele sancțiunilor occidentale împotriva regimului lui Slobodan Miloșevici asupra populației.

În privința Kosovo, prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat pentru Euronews că Lista Studenților nu este dispusă să discute despre recunoașterea independenței și că „tonul de la Belgrad nu se va schimba”.

Srdanovici a declarat că dialogul cu Kosovo ar trebui să continue, dar nu a exclus reevaluarea acordurilor încheiate până acum.

Srdanovici nu este singura figură importantă a Listei Studenților, care încă nu a ajuns la un acord privind structura conducerii și componența viitorului guvern.

Parlamentarii aleși ai mișcării urmează să voteze asupra acestor chestiuni.

Întâlniri la nivel înalt cu lideri UE

Srdanovici nu a făcut parte din delegația de patru persoane care s-a întâlnit luni, la Bruxelles, cu comisara europeană Marta Kos. A fost prima reuniune la nivel înalt dintre Lista Studenților și Comisia Europeană. Întâlnirea nu a fost anunțată în prealabil, iar Comisia Europeană a refuzat să dezvăluie numele participanților.

Această discreție reflectă faptul că membrii delegației nu au devenit încă oficial parlamentari, iar vechea conducere politică, dominată de Vucici, rămâne formal la putere. Comisia Electorală Republicană a anunțat rezultatele finale abia joi, declanșând astfel procedurile și termenele pentru convocarea parlamentului și formarea guvernului.

Timp de doi ani, mișcarea studențească a păstrat un sistem colectiv de luare a deciziilor, fără un lider clar, și a adoptat o strategie de comunicare prudentă, evitând să asocieze întreaga luptă politică cu o singură persoană. Srdanovici nu era alegerea evidentă pentru acest rol.

Săptămânalul belgrădean Vreme a relatat că primul loc pe lista electorală ar fi trebuit să îi revină lui Vladan Djokici, rectorul Universității din Belgrad, însă o majoritate restrânsă a plenului mișcării a decis să renunțe la candidatura acestuia.

Alte personalități care ar putea aspira la conducerea mișcării sunt Dejan Șoșkici, fost guvernator al Băncii Naționale a Serbiei, și Radomir Saicici, profesor universitar. Președintele Muntenegrului, Jakov Milatovici, a discutat atât cu aceștia, cât și cu Srdanovici.

În interviul acordat Radio Europa Liberă, Srdanovici a declarat că ar accepta o nominalizare pentru funcția de prim-ministru, dar a precizat că Lista Studenților nu are un lider unic și că persoanele desemnate pentru funcții vor fi alese colectiv.

Pentru a ajunge prim-ministru, el va trebui să convingă o mișcare pornită din societate, care a evitat până acum să își desemneze lideri consacrați, că este persoana potrivită pentru a conduce Serbia.

Deocamdată, nu este clar dacă Srdanovici va deveni liderul politic al mișcării sau dacă va rămâne, cel puțin pentru moment, cel mai cunoscut reprezentant al acesteia pe scena internațională.