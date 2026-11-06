Consiliul Concurenței a mai câștigat un proces cu băncile în scandalul ROBOR. Bogdan Chirițoiu: „Banii ajung la buget”

1 minut de citit Publicat la 23:17 06 Noi 2026 Modificat la 23:19 06 Noi 2026

Bogdan Chirițoiu: „Sunt două decizii, dar ambele sunt favorabile nouă, executorii.” Sursa foto: Hepta

Consiliul Concurenței a obținut o a doua hotărâre favorabilă în procesele deschise de bănci împotriva deciziilor autorității în dosarul ROBOR. Bogdan Chirițoiu a anunțat vineri, la Antena 3 CNN, că o altă bancă a pierdut procesul, după ce prima victorie a fost obținută îmotriva CEC Bank. Aceasta din urmă trebuie să achite amenda de 333 de milioane de lei.

„Am aflat că am mai câștigat un caz. Am câștigat două din zece. Este o bancă comercială, nu e o bancă de stat. Nu pot să spun care, că s-a cerut secretizarea deciziei. Nici nu se afișează soluțiile pe site. Sunt confidențiale”, a declarat șeful Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu a precizat că sunt până acum două decizii, ambele favorabile instituției și executorii.

„Sunt două decizii, dar ambele sunt favorabile nouă, executorii.”

Președintele Consiliului Concurenței a declarat că băncile care pierd procesele privind suspendarea deciziilor instituției vor trebui să le pună în executare chiar dacă vor formula recurs.

„Chiar dacă se va face recursul, băncile care pierd suspendarea vor trebui să pună în executare decizia. Nu trebuie să mai aștepte recursul, care va dura 6 luni - 1 an”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a precizat că amenzile în valoare totală de aproximativ 700 de milioane de lei ar putea să ajungă la bugetul de stat până la sfârșitul anului.