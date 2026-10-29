Au început procesele prin care băncile cer suspendarea amenzilor de peste 700 milioane de euro. Anunțul șefului Consiliului Concurenței

Bogdan Chirițoiu a susținut că miza principală este oprirea comportamentului pe care autoritatea îl consideră ilegal. Sursa foto: Hepta

Procesele prin care cele zece bănci amendate cu peste 700 de milioane de euro în cazul ROBOR cer suspendarea executării sancțiunilor au început, a anunțat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Curtea de Apel București ar putea decide în următoarele două săptămâni dacă băncile trebuie să plătească amenzile înainte de soluționarea definitivă a dosarelor.

„În următoarea săptămână, două săptămâni, Curtea de Apel București va decide dacă băncile trebuie să plătească acum sancțiunea, cum se întâmplă de obicei, sau dacă ea va fi suspendată până la finalizarea procesului de fond, ceea ce va dura destul de mult”, a explicat acesta, la un eveniment.

În cazul BRD, instanța a acceptat cererea Consiliului Concurenței ca procesul să fie public, însă celelalte bănci, cu excepția CEC Bank, au solicitat ca procesele să se desfășoare fără accesul publicului.

Bogdan Chirițoiu a susținut că miza principală este oprirea comportamentului pe care autoritatea îl consideră ilegal, înainte de soluționarea definitivă a litigiilor.

„Cred că cel mai important, de fapt, este să înceteze fapta”, a afirmat Bogdan Chirițoiu.

Potrivit acestuia, dacă practicile investigate continuă pe durata proceselor, care se pot întinde pe mai mulți ani, consumatorii ar putea avea de suferit, iar băncile s-ar putea expune unor sancțiuni suplimentare.

„Și de asta cred că ar fi important să avem o conformare la decizie și se va judeca după aceea fondul”.

În ceea ce privește momentul în care amenzile ar putea ajunge la bugetul de stat, Bogdan Chirițoiu a explicat că acesta depinde de decizia instanței privind suspendarea sancțiunilor. Dacă cererile băncilor sunt admise, plata ar putea fi amânată până la încheierea procesului pe fond și a recursului la Înalta Curte, procedură care ar putea dura mai mulți ani. În schimb, dacă instanța respinge cererile de suspendare, băncile ar avea la dispoziție o lună pentru a plăti amenzile, adică până la sfârșitul anului.

Sancțiunile care au fost aplicate băncilor vizează încălcarea flagrantă a regulilor de concurență, atât naționale, cât și europene, printr-un schimb de informații confidențiale și strategice cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing, precizează reprezentanții Consiliului Concurenței, într-un răspuns la o solicitare Agerpres.

Potrivit Consiliului Concurenței, încălcarea acestor reguli permite coordonarea cotațiilor pentru obținerea unui nivel mai ridicat al ROBOR la maturitățile (3 luni, 6 luni) care influențează nivelul dobânzilor creditelor, generând astfel venituri suplimentare, fără riscurile normale asociate unor tranzacții comerciale.