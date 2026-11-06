Trump îl numește pe Stephen Miller, strategul politicilor anti-imigrație, în funcția de șef de cabinet. Democrații reacționează furios

1 minut de citit Publicat la 23:53 06 Noi 2026 Modificat la 23:53 06 Noi 2026

Trump l-a numit pe Stephen Miller (foto, dreapta) în funcția de șef de cabinet. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îl numește pe consilierul său, Stephen Miller, un reprezentant al aripii dure anti-imigrație din Partidul Republican, în funcția de șef de cabinet, relatează The Guardian.

Trump a precizat pe Truth Social că Miller va prelua luni funcția de la actuala șefă de cabinet, Susie Wiles. Aceasta urmează să își asume alte responsabilități în sfera de influență a președintelui, dar în afara administrației, inclusiv în "super Comitetul de Acțiune Politică (super PAC)" Maga Inc.

Trump l-a descris pe Miller drept "unul dintre cei mai de încredere consilieri" ai săi și a lăudat activitatea lui Wiles. "Vreau să-i mulțumesc pentru activitatea sa în calitate de șefă de cabinet - a făcut o treabă excelentă!", a scris el.

În timp ce a lăudat-o pe fosta sa șefă de cabinet, președintele a spus despre înlocuitorul ei că s-a situat de partea sa (a lui Trump, n.r.) "încă de la început".

"Uneori, în viață trebuie să faci schimbări", a conchis liderul de la Casa Albă.

Schimbarea vine la câteva zile după ce democrații au obținut o victorie zdrobitoare în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, preluând majoritatea în ambele camere congresionale și dobândind, astfel, pârghiile de a bloca agenda legislativă a lui Trump și de a lansa anchete asupra administrației sale.

Democrații îl sfătuiesc pe noul șef de cabinet al lui Trump să-și ia un avocat

Democrații au reacționat prompt la decizia lui Trump în privința noului șef de cabinet. Chuck Schumer, actualul lider al minorității din Senat - unde Partidul Democrat va prelua controlul din ianuarie - a comentat președintele republican "nu a învățat nimic din înfrângerea sa istorică".

Congresmanul Robert Garcia – viitorul președinte al Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanților – l-a sfătuit pe Miller "să-și ia un avocat".

Garcia a menționat că, în majoritate, democrații din comisia sa "vor continua să-l investigheze pe Stephen Miller pentru abaterile sale" și vor lupta împotriva "politicilor sale pline de ură" în Congres și în instanțele de judecată.