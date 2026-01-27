Trump își contrazice consilierul care l-a numit „asasin” pe asistentul medical ucis de agenții ICE: „Nu, n-a fost”

Miting de protest la Chicago, după uciderea lui Alex Pretti în Minneapolis de către agenții ICE. Donald Trump (stânga) nu e de acord cu consilierul Stephen Miller care l-a numit "asasin" pe Pretti. Sursă foto: Hepta

Președintele Donald Trump a respins, marți, calificativul de "asasin potențial" utilizat de consilierul său, Stephen Miller, la adresa lui Alex Pretti, asistentul medical ucis săptămâna trecută de agenți ICE în Minneapolis, relatează CNN.

Acest al doilea caz în care un civil este împușcat mortal de membrii agenției federale însărcinate cu aplicarea politicii anti-imigrație a lui Trump a tensionat la maximum situația în statul american Minnesota.

Pentru a încerca să calmeze lucrurile, președinte a discutat telefonic cu guvernatorul democrat Tim Walz, un proeminent adversar al guvernării republicane.

"A fost o discuție bună și, se pare, suntem amândoi pe aceeași lungime de undă", avea să declare Trump luni, după apelul telefonic.

Marți, într-o discuție cu reporterii la Casa Albă, Trump a fost întrebat dacă e de acord cu faptul că Stephen Miller l-a numit "asasin" pe bărbatul ucis la Minneapolis.

Trump: Nu a fost asasin, dar nu trebuia să vină cu arma la agenții ICE

"Nu. Nu (a fost) un ... Acestea fiind spuse, nu poți veni cu arme (în fața agenților federali). Nu poți aduce arme. Însă este un incident foarte regretabil", a răspus el.

Presa a consemnat, pe baza înregistrărilor video ale incidentului, că un agent federal i-a luat lui Pretti arma pe care acesta o avea asupra lui și o deținea legal, în baza unui permis.

Ulterior, un alt agent l-a împușcat de mai multe ori pe asistentul medical, în timp ce acesta se afla la pământ.

În acest context, Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet al lui Trump, a spus, sâmbătă, că bărbatul ucis de ICE era "un potențial asasin" care "a încercat să ucidă agenți federali", afirmație pe care vicepreședintele JD Vance a republicat-o pe rețelele sociale.

Luni, la Casa Albă, secretarul de presă Karoline Leavitt a încercat să pună distanță între aceste comentarii și perspectiva lui Donald Trump asupra incidentului.

Leavit a spus că nu l-a auzit pe Trump "caracterizându-l pe domnul Pretti în acest fel".

Cine este Stephen Miller, care a spus că agenții ICE au ucis la Minneapolis un "asasin potențial"

Consilierul Stephen Miller a ajuns subit în atenția presei internaționale după operațiunea de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forțele speciale americane și dus la New York pentru a fi judecat pentru acuzații legate de traficul de droguri către SUA.

Într-un interviu la CNN, Miller a spus că SUA, sub administrația Trump, se vor comporta ca o super-putere într-o lume guvernată de forța brută.

"Poți să crezi că trăiești într-o lume în care poți discuta cât vrei despre tot felul de finețuri la nivel internațional. Însă lumea reală, cea în care trăim, este e guvernată de putere și de forță brută. Acestea sunt legile de fier ale lumii. Suntem o superputere. Și, sub președintele Trump, avem de gând să ne comportăm ca o superputere”, a declarat Miller.

El a confirmat că aducerea Groenlandei sub controlul SUA reprezintă politica oficială a actualei administrații.

"Statele Unite sunt puterea NATO. Pentru ca Statele Unite să securizeze regiunea Arctică, să protejeze și să apere NATO și interesele NATO, evident, Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite", a adăugat acest oficial de rang înalt.