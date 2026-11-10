Cinci țări europene vin cu o cerere neașteptată și complică negocierile pentru readerarea Marii Britanie la UE

2 minute de citit Publicat la 14:31 10 Noi 2026 Modificat la 14:32 10 Noi 2026

Cinci țări europene vin cu o propunere neașteptată și complică negocierile Marii Britanie la UE. FOTO: Getty Images

Belgia, Germania, Danemarca, Luxemburg și Țările de Jos cer ca Londra să contribuie la fondurile de dezvoltare regională ale UE în schimbul unei cooperări energetice mai strânse. Cererea complică negocierile dinaintea summitului din 20 noiembrie, scrie Euronews.

Liderii Belgiei, Germaniei, Danemarcei, Luxemburgului și Țărilor de Jos le-au cerut Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și lui António Costa, președintele Consiliului European, ca integrarea Marii Britanii pe piața europeană de electricitate să fie condiționată de o contribuție la fondurile de dezvoltare regională ale UE.

„Un acord privind o contribuție financiară adecvată a Regatului Unit pentru reducerea diferențelor economice, sociale și teritoriale dintre regiunile Uniunii ar trebui legat de integrarea Regatului Unit pe piața de energie electrică a UE”, se arată în scrisoare.

Cele cinci state vor să se asigure că Marea Britanie nu se bucură de avantajele economice ale unei apropieri de UE fără să plătească ceva în schimb. Astfel, discuția despre electricitate s-ar putea transforma într-o dezbatere mai largă despre relația post-Brexit dintre Londra și Bruxelles.

Scrisoarea este semnată de premierul belgian Bart De Wever, cancelarul german Friedrich Merz, premierul danez Mette Frederiksen, premierul luxemburghez Luc Frieden și premierul olandez Rob Jetten. Inițiativa pare să aibă sprijinul liderilor europeni.

Un proiect de declarație comună UE-Regatul Unit, văzut tot de Euronews, arată că liderii europeni susțin, în general, ideea unei contribuții britanice la fondurile de coeziune. Textul se poate schimba însă până la summit.

Martin McCluskey, subsecretar de stat britanic pentru Securitate Energetică și Neutralitate Climatică, a declarat recent că Londra încearcă să înțeleagă propunerea UE și că nu s-a stabilit nicio sumă.

El a subliniat că orice plată trebuie să fie avantajoasă pentru Marea Britanie.

O variantă ar fi modelul Norvegiei. Norvegia are acces la piața internă a UE prin Spațiul Economic European și contribuie cu granturi pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor mai sărace din Europa.

Potrivit Misiunii Norvegiei pe lângă UE, Oslo plătește anual aproximativ 391 de milioane de euro prin aceste granturi.

Liderii europeni cred că, dacă Marea Britanie s-ar conecta la piața de electricitate a UE, ar crește securitatea energetică, ar scădea dependența de combustibilii fosili, comerțul cu energie ar deveni mai eficient, iar proiectele comune, mai ales în Marea Nordului, ar fi mai ușor de realizat.

Miza Mării Nordului

Cele cinci state semnatare sunt strâns legate de sistemul energetic al Mării Nordului. Ele susțin că un acord ar aduce mai multă predictibilitate pentru companii și investitori și ar permite UE să profite de potențialul uriaș al parcurilor eoliene offshore din regiune.

Scrisoarea amintește de obiectivul de a dezvolta proiecte comune de până la 100 GW și o capacitate eoliană offshore de 300 GW.

„Un acord privind integrarea pieței de electricitate este esențial pentru a oferi claritate și predictibilitate tuturor celor implicați, din Regatul Unit și din UE. Doar așa putem valorifica întregul potențial al Mării Nordului și o putem transforma în cel mai mare centru de energie curată din lume”, se arată în document.

Cei cinci lideri descriu Marea Britanie drept un partener apropiat în tranziția energetică și amintesc că negocierile pentru integrarea sa pe piața de electricitate a UE au început deja, așa cum s-a convenit în Înțelegerea comună UE-Regatul Unit.

„Vă cerem, dumneavoastră și Regatului Unit, să stabiliți în cadrul summitului o foaie de parcurs pentru încheierea acestor negocieri”, se încheie scrisoarea.