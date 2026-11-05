Ghigiu îi somează pe colegii de la Apărare și MAE să ceară renegocierea contractelor cu Rheinmetall. „Chiar cu riscul unor penalități”

Comania germană a obţinut o sumă record pentru contractele din România. Sursa foto: GettyImages

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că România trebuie să renegocieze contractele din programul SAFE. Social-democratul i-a somat pe omologii lui de Ministerul Apărării și de la Ministerul Afacerilor Externe să ceară Comisiei Europene „o nouă șansă” pentru a renegocia aceste contracte „chiar cu riscul unor penalități”. Referindu-se la contractele care au fost acordate firmei Rheinmetall, ministrul a spus că afacerea îi amintește de cazul Skoda, un scandal care a zguduit România interbelică și a culminat cu demisia Guvernului Maniu.

Mihai Ghigiu a spus că țara noastră trebuie să își asume că „am fost proști, ticăloși și corupți” în fața Comisiei Europene și să ceară o nouă șansă pentru renegocierea contractelor din programul SAFE. Ministrul Investițiilor a spus că acest scandal, privind contractele atribuite Rheinmetall, îi amintesc de cazul Skoda.

„Îmi amintesc perioada interbelică, dacă vă amintiți, cazul Skoda, în care, la fel, Iuliu Maniu a ajuns să-și dea demisia din calitatea de premier, după un contract la fel de complicat cum e și cel cu cu Rheinmetall. Cred că România are oameni astăzi, care pot să convingă Bruxelles-ul că am fost proști, că am fost ticăloși, că am fost corupți și că avem nevoie de o nouă șansă pentru a putea să îndreptăm aceste lucruri”, a spus Ghigiu.

Ministrul și-a somat omologii de la Apărare și de la Externe să inițieze aceste discuții cu Comisia Europeană.



„Știu că unii dintre oamenii de la Ministerul Apărării și de la Ministerul Afacerilor Externe cred că avem această posibilitate. Cred că e obligatoriu la Ministerul Apărării, la Ministerul de Externe să avem o astfel de discuție pentru a renegocia aceste contracte, chiar cu riscul unor penalități.

Din punctul meu de vedere, fără să fiu specialist în domeniul armamentului, România, prin aceste contracte, nu se pregătește pentru războiul viitorului. Se pregătește cel mult pentru războiul de astăzi, dacă nu chiar pentru cel de ieri”, a spus ministrul Mihai Ghigiu.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a anunțat, săptămâna trecută, că a trimis Corpul de Control la DGARM, structura specializată din cadrul MApN care se ocupă cu achizițiile echipamentelor, pentru a verifica contractele din SAFE.

Șase din cele 15 contracte din SAFE au ajuns la gigantul german Rheinmetall, care ar urma să încaseze cea mai mare parte a banilor, peste 5,6 miliarde de euro.

Ce cumpără România prin SAFE

Lista include 15 programe majore de înzestrare:

Transportoare blindate Piranha 5 – 831,2 milioane euro (prima etapă, 139 vehicule dintr-un total de 359), produse în România de GDELS

– 831,2 milioane euro (prima etapă, 139 vehicule dintr-un total de 359), produse în România de GDELS Platforme de transport IVECO – 344,4 milioane euro pentru 1.115 camioane în 16 configurații

– 344,4 milioane euro pentru 1.115 camioane în 16 configurații Centre de operații tactice pentru apărare aeriană – 160 milioane euro (2 centre), achiziție comună cu Germania

– 160 milioane euro (2 centre), achiziție comună cu Germania Vedete de intervenție pentru scafandri – 84 milioane euro (Rheinmetall Naval Systems)

– 84 milioane euro (Rheinmetall Naval Systems) Nave de patrulare maritimă – 836 milioane euro (Rheinmetall Naval Systems), cu producție la Mangalia

– 836 milioane euro (Rheinmetall Naval Systems), cu producție la Mangalia Elicoptere H225M Caracal – 852 milioane euro pentru 12 aparate (Airbus, în parteneriat cu Franța)

– 852 milioane euro pentru 12 aparate (Airbus, în parteneriat cu Franța) Sisteme Naval Strike Missile – 207 milioane euro (7 sisteme și 48 de rachete, Kongsberg)

– 207 milioane euro (7 sisteme și 48 de rachete, Kongsberg) Mașini de luptă ale infanteriei Lynx – 2,598 miliarde euro pentru 232 vehicule (Rheinmetall, producție parțială la Mediaș)

– 2,598 miliarde euro pentru 232 vehicule (Rheinmetall, producție parțială la Mediaș) Sisteme antiaeriene Skynex – 476 milioane euro (7 sisteme, Rheinmetall Italia)

– 476 milioane euro (7 sisteme, Rheinmetall Italia) Sisteme antiaeriene Skyranger 35 – 470 milioane euro (Rheinmetall Italia)

– 470 milioane euro (Rheinmetall Italia) Radare GM200 (Gap Filler) – 258 milioane euro pentru 12 sisteme (Thales)

– 258 milioane euro pentru 12 sisteme (Thales) Sisteme antiaeriene IRIS-T – 547,83 milioane euro (3 sisteme, achiziție comună cu Germania)

– 547,83 milioane euro (3 sisteme, achiziție comună cu Germania) Drone de tip loitering (kamikaze) – 147 milioane euro (achiziție comună cu Polonia)

– 147 milioane euro (achiziție comună cu Polonia) Sisteme CIWS Millennium – 36 milioane euro (2 sisteme Rheinmetall)

– 36 milioane euro (2 sisteme Rheinmetall) Muniție calibru 35 mm – 450 milioane euro (peste 400.000 de bucăți)

Scandalul Skoda

Afacerea Skoda a fost unul dintre cele mai celebre procese din România din perioada interbelică. Atunci, Armata Română a primit armament de proastă calitate la prețuri umflate. La baza acestui scandal a fost un contract în valoare de aproximativ 7 miliarde lei, semnat în 1930 de guvernul Maniu cu Uzinele de armament Škoda din Cehoslovacia.

Iată o scurtă cronologie a afacerii Skoda:



Inițierea contractelor (1922 – 1930): Statul român încheie mai multe contracte importante de achiziție de armament și muniție cu uzinele Škoda din Cehoslovacia, în contextul alianței din cadrul Micii Înțelegeri și al nevoii de modernizare a armatei.



Declanșarea scandalului (1933): Scandalul izbucnește oficial în Parlament și în presă. Sunt dezvăluite rețelele de mită conduse de Bruno Seletzky, reprezentantul Škoda în România, care mituise politicieni și ofițeri superiori.



Anchetele, arestările și criza politică (1933 – 1934): Seletzky este arestat, iar anchetele scot la iveală liste de nume și comisioane uriașe. Presiunea publică duce la demisii din rândul clasei politice (inclusiv legături cu guvernele anterioare, precum cel condus de Iuliu Maniu) și la sinuciderea generalului Sică Popescu în timpul cercetărilor.