Daniel Zamfir anunță verificarea contractelor din SAFE dacă ajunge ministru: „Și ce s-a întâmplat cu vânzarea șantierului Mangalia”

Ministrul propus al Economiei, Daniel Zamfir. Foto: Agerpres

Ministrul PSD propus pentru Economie, Digitalizare, Antreprenoriat şi Turism, Daniel Zamfir, a vorbit, vineri, despre urgențele pe care le va aborda dacă va prelua portofoliul. „Măsurile pe care trebuie să le luăm de urgență sunt cele de relansare economică și reindustrializare”, a spus el, la Antena 3 CNN. Acesta a spus că vrea să verifice și contractele din SAFE și ce vânzarea șantierului Mangalia.

„Dacă ar fi doar trei, aș scăpa ușor. Sunt foarte multe și mai toate sunt urgente. În primul rând, ar trebui rezolvat cu Ministerul Apărării să intrăm cât mai repede în contractele SAFE și să vedem tot ce s-a întâmplat acolo. Mă interesează foarte mult ce s-a întâmplat și cu vânzarea șantierului Mangalia.

Dincolo de asta, măsurile pe care trebuie să le luăm de urgență sunt cele de relansare economică și reindustrializare. Poate să deranjeze o anumită zonă a spectrului politic că vorbesc de reindustrializare, dar cred că România are mare nevoie să sprijinim industria auto, spre exemplu. Am văzut ce se întâmplă la Dacia și îmi doresc ca în prima săptămână să am o discuție cu cei de la Dacia, să vedem ce putem face ca lucrurile să le așezăm. Mă interesează foarte tare și sper să dau niște vești bune: vreau să dinamizăm industria de extracție a materiilor prime, pentru că în momentul acesta se pune mare accent pe resursele miniere”, a spus Zamfir.

El a subliniat că România nu mai are „o hartă a resurselor”, dar „avem capacități pe care nu le exploatăm”.

„Eu vă spun ce vreau să fac acum, pentru că România nu numai că nu mai are actualizată o hartă a resurselor ca pe vremea lui Ceaușescu, dar avem capacități pe care nu le exploatăm, pentru că am decis, în anumite momente ale istoriei, să le închidem sau să distrugem activitatea acolo unde încă putea fi extrem de importantă. Și aici mă refer la extracția materialelor neenergetice. De asemenea, sectorul economiei circulare este o resursă practic interminabilă, o resursă care poate fi exploatată cu foarte multă eficiență. În Europa, este a doua industrie ca dinamică, după IT, și noi nu profităm de lucrul acesta”, a mai spus el.

Astfel, Zamfir a reiterat discuția pe care a avut-o cu ministrul propus al Apărării, Radu Oprea, pentru contractele SAFE.

„E nevoie de suport. Am și avut o discuție inclusiv despre turism, pentru că ministerul acesta are patru domenii de activitate. Aici, fără doar și poate, trebuie să regândim introducerea voucherelor de vacanță pentru a dinamiza activitatea. Reducerea cuantumului voucherelor de vacanță a dus în cap sectorul turismului.

Am vorbit astăzi cu ministrul Radu Oprea să ne uităm foarte exact pe contractele SAFE. S-a tot vorbit că 60% se va produce în România. Oamenii cu care am vorbit astăzi sunt sceptici că se va întâmpla lucrul acesta”, a subliniat el.

Premierul desemnat al României, Luca Niculescu, a depus, joi programul de guvernare și lista miniștrilor. În componența viitorului guvern se află miniștrii PSD și independenți.