Radu Oprea a trimis Corpul de Control la DGARM. Anchetă pe contractele din programul SAFE

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a anunțat, joi, că a trimis Corpul de Control la DGARM, structura specializată din cadrul MApN care se ocupă cu achizițiile echipamentelor, pentru a verifica contractele din SAFE. „DGARM-ul este cel care face caietul de sarcini și apoi se ocupă de procesele de achiziții publice. Deci ei au fost implicați în acest proces început de mult, pentru că toate programele sunt din planul de înzestrare al armatei, care este aprobat de CSAT”, a spus el, la Antena 3 CNN. Totuși, el a subliniat că nu DGARM-ul a decis oferirea a 70% dintre contracte către Rheinmetall. „Prin SAFE, această chestiune a fost luată de la Ministerul Apărării, de la Ministerul Afacerilor Interne și dusă către Cancelaria prim-ministrului”, a subliniat el.

„Știrea pe care pot să v-o dau astăzi și cred că este în exclusivitate este că am trimis Corpul de Control la DGARM, structura specializată din cadrul MApN care se ocupă cu achizițiile, necesarul, ceea ce are nevoie oricare dintre arme. DGARM-ul este cel care face caietul de sarcini și apoi se ocupă de procesele de achiziții publice. Deci ei au fost implicați în acest proces început de mult, pentru că toate programele sunt din planul de înzestrare al armatei, care este aprobat de CSAT. Deci, din această perspectivă, nevoia Armatei Române este bine documentată. Dar, pentru a clarifica lucrurile, pentru că volumul este foarte mare de informație, am promis public că voi studia acest lucru, am și început să îl fac, fie că volumul este foarte mare de informație, am simțit nevoia să semnez un ordin prin care Corpul de Control al ministrului să înceapă să facă o verificare acolo”, a anunțat Oprea.

Totuși, ministrul subliniază că nu DGARM-ul a hotărât ca 70% dintre contracte să meargă la Rheinmetall.

„Nu, pentru că, de fapt, sunt două chestiuni distincte. Una este contractul de achiziție și cealaltă este acordul de cooperare industrială. Acordul de cooperare industrială vine din partea Ministerului Economiei. Ele sunt unite între ele prin condiția în care nu poți să semnezi recepția mărfii, echipamentului despre care vorbim, dacă nu ai un certificat că acel procent de cooperare industrială impus a fost realizat în România. Aceasta este legătura între ele.

Însă toate deciziile s-au luat la Cancelaria prim-ministrului, domnul Jurcă, care a avut un comitet de lucru unde au participat și MApN, și MAI, și alte structuri și instituții din statul român, iar decizia s-a luat acolo.

Știu lucrul acesta, pentru că eram în Secretariatul General al Guvernului și vedeam companiile care intrau la discuții la Cancelaria prim-ministrului cu domnul Jurcă. Decizia acolo s-a luat”, a adăugat el.

Astfel, ministrul afirmă că „echipamentele au fost hotărâte de către Ministerul Apărării Naționale” și programul de achiziție trebuia desfășurat prin DGARM. „Prin SAFE, această chestiune a fost luată de la Ministerul Apărării, de la Ministerul Afacerilor Interne și dusă către Cancelaria prim-ministrului”, a subliniat el.

„Echipamentele au fost hotărâte de către Ministerul Apărării Naționale, în funcție de ceea ce avem nevoie. Dacă vorbim despre mașina de luptă a infanteriei, au definit ce tip de mașină de luptă a infanteriei avem nevoie, cu caracteristicile respective, care au venit de la Forțele Terestre. Și acest lucru, înainte de programul SAFE, ar fi trebuit să fie un program de achiziție care să fie desfășurat de către Ministerul Apărării Naționale, prin DGARM.

Prin SAFE, această chestiune a fost luată de la Ministerul Apărării, de la Ministerul Afacerilor Interne și dusă către Cancelaria prim-ministrului.

Am trimis (n.r. - Corpul de Control) ca să verific toate cele pe care le-am spus mai devreme. Caracteristicile care au fost solicitate de către arme se regăsesc în specificația tehnică a fiecăruia dintre echipamentele pe care Armata Română urmează să le primească și care vor fi finanțate prin SAFE. Am trimis să văd dacă sumele care au fost în spațiul public sunt corecte din perspectiva comparării potențialelor oferte ale celorlalți competitori.

Felul în care a fost decisă compania unu, doi sau trei, aceasta este o chestiune care, din discuțiile pe care le-am avut până acum cu cei din MApN, a fost decisă la Cancelaria prim-ministrului.

Sigur, ar fi trebuit să fie implicat, din punctul meu de vedere, ministrul, și era domnul Miruță, ministru atunci al Apărării Naționale, care trebuia să susțină interesele Ministerului Apărării Naționale. Ar fi trebuit să fie implicat domnul ministru Darău, pentru că toată partea de cooperare industrială, industria de apărare, era în coordonarea domniei sale. Ei ar fi trebuit să fie vocile care să țină cu România”, a subliniat el.

Astfel, el a subliniat că interesul lui este „să avem o Armată Română bine dotată”.

„Știu realitatea de aici, pentru că am vorbit cu colegii și am întrebat: „Cum ați făcut selecția ofertelor?” Și mi-au spus că nu a fost responsabilitatea lor. Îi cred, vom ști sigur în momentul în care și Corpul de control va veni cu raportul.

Dar legislația în vigoare, cred că Ordonanța 63 era, spune că decizia aceasta, în grupul de lucru, se ia la nivelul Cancelariei. Cred că acolo va trebui să găsim răspunsul la întrebarea pe care foarte bine ați pus-o, pentru că trebuie o anumită transparență în cheltuirea banilor publici.

Interesul meu, astăzi, ca ministru al Apărării, este, sigur, în primul rând, să avem o armată română dotată, pentru că, din păcate, suntem foarte în urmă.

Și vă spun că am fost, împreună cu președintele Nicușor Dan, la depunerea jurământului la Academia Tehnică și am avut un sentiment tare neplăcut când am văzut că studenții aveau aceeași armă pe care am purtat-o și eu în 1988, la parașutiști, o armă de tip AKM cu pat rabatabil. Nu se poate. Trebuie să dotăm cât mai repede soldații români, Armata Română, ofițerii cu arme moderne, pentru că vorbim despre atractivitatea carierei de militar și nu va fi atractivă atâta timp cât nu sunt dotați cum trebuie”, a adăugat el.

La final, Radu Oprea a zis că nu poate confirma că Radu Miruță a blocat contractele SIG Sauer.

„Nu pot să confirm lucrul acesta în acest moment, însă pot să vă spun că acum există o procedură care se desfășoară în SUA pentru a verifica dacă, într-adevăr, armele respective îndeplinesc toate condițiile pe care și MApN, și MAI le-au impus. În măsura în care aceste produse ale SIG Sauer vor trece toate exigențele calitative pe care România le are, de ce să nu facem acest lucru împreună? Altfel, putem pierde finanțarea prin SAFE”, a conchis el.