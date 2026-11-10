O rafinărie ilegală condusă de chinezi, descoperită în Nigeria. Motorina scoasă din reziduuri petroliere era vândută pe piața neagră

3 minute de citit Publicat la 23:17 10 Noi 2026 Modificat la 23:18 10 Noi 2026

sursa foto: captură video Instagram / Ola Olukoyede / președintele Comisiei pentru Infracțiuni Economice și Financiare din Nigeria

La doar șase luni după ce Ghana a descoperit o exploatare ilegală de aur în care erau implicați cetățeni chinezi, o altă țară din Africa de Vest, Nigeria, a găsit o rafinărie de petrol suspectată că ar fi fost condusă de chinezi. Descoperirea vine după ce, în aceeași zonă, autoritățile închiseseră deja patru instalații neautorizate de procesare a litiului, scrie Business Insider Africa.

Nigeria a descoperit o rafinărie ilegală de petrol, suspectată că ar fi fost operată de chinezi, după ce închisese anterior patru instalații ilicite de procesare a litiului în statul Ogun.

Rafinăria, care funcționa fără autorizație și putea stoca peste 90.000 de litri, era abandonată și conținea echipamente pentru obținerea motorinei din reziduuri petroliere.

Cazul vine după o serie de acțiuni împotriva mineritului ilegal legat de cetățeni chinezi în Ghana, însă nu a fost stabilită nicio legătură directă între operațiunile din Nigeria și cele din Ghana.

Agenția anticorupție din Nigeria, EFCC, vrea să păstreze echipamentele confiscate și ar putea permite unor companii autorizate să preia instalațiile, pentru a sprijini economia cât timp anchetele continuă.

Agenția nigeriană anticorupție a descoperit în sud-vestul țării o rafinărie ilegală de petrol, operată, potrivit acuzațiilor, de cetățeni chinezi. Descoperirea a venit după o acțiune anterioară împotriva a patru instalații neautorizate de procesare a litiului, în urma căreia au fost arestate 15 persoane.

Potrivit informațiilor obținute de Business Insider Africa, președintele Comisiei pentru Infracțiuni Economice și Financiare din Nigeria (EFCC), Ola Olukoyede, a inspectat recent o rafinărie abandonată din Ogere, în statul Ogun.

Anchetatorii au găsit acolo rezervoare subterane și echipamente despre care se crede că erau folosite pentru procesarea ilegală a petrolului.

Autoritatea de reglementare a sectorului petrolier din Nigeria a confirmat că instalația ocupa peste trei hectare, funcționa fără autorizație și avea o capacitate de stocare subterană de peste 90.000 de litri.

Anchetatorii au mai găsit deșeuri și substanțe care ar putea fi motorină. Primele concluzii arată că operatorii aduceau nămol petrolier, un reziduu rămas după prelucrarea petrolului, din Warri și Port Harcourt, două dintre cele mai importante centre ale industriei petroliere nigeriene.

Potrivit presei locale, materialele ar fi fost transportate în statul Ogun, unde erau încălzite și filtrate pentru a obține produse petroliere mai ușoare, care erau apoi vândute pe piața din Nigeria.

Cei responsabili nu au fost încă identificați. Personalul de pază le-ar fi spus anchetatorilor că operatorii chinezi nu și-au dezvăluit niciodată numele și nici compania care deținea instalația.

EFCC a securizat terenul, iar autoritățile din sectorul petrolier au avertizat că produsele netestate obținute în rafinărie ar putea deteriora vehiculele și echipamentele industriale.

Un raid anterior a scos la iveală patru instalații ilegale de procesare a litiului

Rafinăria a fost descoperită după o operațiune desfășurată pe 23 octombrie în aceeași zonă. Atunci, agenții EFCC au arestat 14 cetățeni chinezi și un nigerian, suspectați de procesarea ilegală a litiului în patru instalații.

Autoritățile au confiscat roci care conțin litiu, echipamente electronice și un camion. Anchetatorii nu au făcut însă public cine deține instalațiile și nici dacă acestea au vreo legătură cu rafinăria.

Un caz similar de minerit ilegal legat de chinezi, descoperit în Ghana

Ancheta din Nigeria vine după o acțiune separată în Ghana, țara vecină. Acolo, autoritățile au arestat doi cetățeni chinezi în mai 2026, după ce au descoperit o exploatare ilegală de aur pentru care fusese deviată o parte dintr-un râu.

Secretariatul Național pentru Operațiuni împotriva Mineritului Ilegal din Ghana (NAIMOS) a anunțat că suspecții au fost arestați pe 24 mai, la Sanfo Adiam, în regiunea Ashanti, unde fuseseră instalate echipamente de minerit de-a lungul râului Dankai.

Anchetatorii au constatat că unele porțiuni ale râului fuseseră blocate și redirecționate într-un rezervor artificial folosit pentru minerit. Situația a stârnit îngrijorări legate de distrugerea mediului și de efectele asupra comunităților din apropiere.

Nigeria ia în calcul ca operatori autorizați să preia instalațiile confiscate

Revenind în Nigeria, Olukoyede a declarat că EFCC va cere aprobarea instanței pentru a păstra echipamentele recuperate din operațiunile suspectate a fi ilegale. Acolo unde legea permite, comisia vrea ca instalațiile să fie preluate de firme cu licență.

În loc să distrugă utilajele, comisia intenționează să lucreze cu autoritățile de reglementare pentru a găsi operatori calificați, care să poată folosi aceste bunuri în activități comerciale legale.

„Vom cere instanței toate ordinele necesare”, a declarat Olukoyede. El a adăugat că agențiile de reglementare vor ajuta la selectarea profesioniștilor autorizați să opereze astfel de instalații.

Olukoyede a explicat că această abordare ar sprijini activitatea economică și ar proteja locurile de muncă, cât timp anchetele privind infracțiunile suspectate continuă.

„Unul dintre punctele forte ale luptei împotriva infracțiunilor financiare și economice este să o folosim pentru a stimula economia. Așa că toate aceste lucruri nu vor fi distruse. Le vom păstra”, mai spune acesta.