Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit”

3 minute de citit Publicat la 12:30 10 Noi 2026 Modificat la 12:30 10 Noi 2026

Primăria Râca, Argeș. Sursa foto: CJ Argeș

Georgel Burcea, primarul PSD al comunei Râca din județul Argeș, spune că localitatea sa nu ar trebui unită cu nicio altă comună. Argumentul lui este că Râca a mai trecut o dată prin această experiență, iar oamenii au ales prin referendum „să se despartă”. Comuna are astăzi aproximativ 950 de locuitori, deci se încadrează în pragul de 1.500 de locuitori propus pentru comasare.

Râca se află în extremitatea sudică a județului Argeș, la granița cu județul Teleorman. Comuna este formată din trei sate: Adunați, Bucov și Râca, care au făcut parte din comuna Popești până în 2003, când s-au separat. La recensământul din decembrie 2021, comuna avea 951 de locuitori.

Primarul a explicat, la Antena 3 CNN, că scăderea populației se datorează îmbătrânirii și numărului mic de nașteri.

„Datorită populației îmbătrânite și natalității reduse. Astea au fost principalele motive pentru care s-a ajuns la această populație”, a spus Georgel Burcea.

Proiectul Guvernului vizează comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori și ar urma să se facă în două etape. Până la 1 martie 2027, localitățile se pot uni voluntar, iar cele care aleg această variantă vor primi programe de investiții. Ulterior ar urma o comasare pe care și-ar asuma-o Guvernul.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că statul ar economisi astfel aproximativ 250 de milioane de lei pe an. În localitățile comasate ar rămâne un birou cu un funcționar, iar înainte de comasare vor fi organizate referendumuri locale. Potrivit datelor ministerului, 429 de localități din țară au cel mult 1.500 de locuitori.

Burcea nu respinge ideea în întregime. El spune că discuția despre reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea serviciilor este una bună, însă fiecare caz trebuie analizat separat.

„Ca și idee, sunt niște decizii bune care s-au pus în discuție vizavi de eficientizarea cheltuielilor, oferirea de servicii cât mai bune populației, dar trebuie găsită o soluție foarte aplicată la fiecare”, a declarat primarul.

Primăria din Râca are nouă angajați, inclusiv șoferul microbuzului școlar. Burcea spune că desființarea ei ar fi o problemă pentru localnici, pentru că micile comunități și-au construit în timp o identitate proprie și au investit în servicii.

„Este o problemă, pentru că toate localitățile astea mici și-au construit de-a lungul timpului o identitate. Toți au un patriotism local, și-au făcut servicii, și-au făcut. De exemplu, noi avem apă și canalizare în toată comuna Râca”, a explicat el.

„Ne-am despărțit prin referendum”

Întrebat cu cine s-ar putea uni comuna, primarul a amintit că Râca a mai fost o dată parte dintr-o comună mai mare.

„Păi, noi nu ar trebui să ne comasăm cu nimeni, pentru că noi am mai fost comasați și ne-am despărțit prin referendum, în 2003, de comuna Popești”, a spus Burcea.

El susține că lucrurile nu funcționau atunci din cauza distanței dintre localități, pentru că fiecare centru de comună își dezvolta infrastructura în jurul său, iar satele mai îndepărtate rămâneau în urmă.

„Sunt 8 km. 8 km dintr-un sat în altul, dintr-o comună într-alta în momentul de față, și fiecare centru de localitate își dezvoltă infrastructura și toate cele acolo, în centrul lui”, a explicat primarul.

Asta ar însemna că, dacă primăria ar fi desființată, cei aproximativ 950 de locuitori ar trebui să parcurgă 8 kilometri până la primăria altei comune.

Primarul speră că proiectul va fi analizat atent, împreună cu asociațiile de comune, iar autoritățile vor găsi alte soluții pentru reducerea cheltuielilor.

„Probabil se va analiza foarte bine situația, se va merge împreună cu acordul Argeș, cu acordul național și se vor discuta toate punctele puse de fiecare primar în parte, pe etape, și cred că se vor găsi alte soluții pentru eficientizarea cheltuielilor și pentru a face statul cât mai util. Vreau să vă spun că statul, și prin Constituție, trebuie să fie aproape de cetățean și asta ne dorim cu toții, să fie mult mai aproape de cetățean decât o comunitate mare”, a adăugat Burcea.

Burcea a mai precizat că este de acord cu reducerea cheltuielilor și a numărului de angajați la stat. Totuși, consideră că reforma ar trebui să înceapă de la nivelurile superioare ale administrației, nu de la comunele mici.

„Sunt de acord cu eficientizarea și cu angajații, dar trebuie găsite și alte soluții, cel puțin de sus în jos, până ajungem la localitățile care sunt...”, a încheiat primarul.

Președintele CJ Arad spune că o comasare voluntară a comunelor nu va avea succes

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Arad, Iustin Cionca, afirmă că, în urma discuţiilor din ultima perioadă cu primarii de comune, a ajuns la concluzia că o comasare voluntară a UAT-urilor nu va avea succes, iar edilii care au deschidere aşteaptă să vadă ce facilităţi vor primi de la Guvern înainte de a-şi exprima o poziţie.