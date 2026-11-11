Marș cu sute de mii de persoane la Varșovia: "Faceți Europa 'albă' din nou". Președintele Nawrocki, în fruntea mulțimii

2 minute de citit Publicat la 22:03 11 Noi 2026 Modificat la 22:03 11 Noi 2026

Manifestații dreptei națiionaliste și populiste au protestat la Varșovia împotriva Guvernului Tusk. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 250.000 de persoane, potrivit autorităților și poliției poloneze, au participat miercuri, la Varșovia, la "Marșul Independenței", o manifestație care a reunit forțele conservatoare și populiste pentru a protesta împotriva guvernului premierului Donald Tusk, relatează Agerpres, care citează DPA.

Marșul, care potrivit organizatorilor a reunit 500.000 de persoane, a avut loc are loc după recenta criză legată de Tribunalul Constituțional și într-o țară marcată de tensiune după atacul armat de la Cracovia, soldat cu nouă morți, și extrem de divizată politic.

Temându-se de eventuale violențe, poliția poloneză a mobilizat un dispozitiv impresionant, încă vizibil în centrul orașului la începutul serii. Marșul s-a încheiat oficial la ora locală 20:00 (19:00 GMT).

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În fruntea coloanei de participanți s-a aflat însuși președintele naționalist Karol Nawrocki. Au participat, de asemenea, liderul Partidului Lege și Justiție (PiS), Jaroslaw Kaczynski, politicianul de extremă dreapta Grzegorz Braun, remarcat internațional în trecut pentru o serie de incidente antisemite, precum și alți reprezentanți ai formațiunilor de dreapta și de extremă dreapta.

"Cu siguranță se află aici peste o jumătate de milion de polonezi", a declarat Rafal Buca, purtător de cuvânt al organizatorilor.

Pancartă la Marșul Independenței din Polonia: Faceți Europa "albă" din nou

Polonia sărbătorește Ziua Independenței pe 11 noiembrie. Țara marchează restaurarea statului independent polon în 1918, după 123 de ani de împărțiri între Prusia, Austro-Ungaria și Rusia. În ultimii ani, evenimentul de la Varșovia, care se desfășoară din 2011, a devenit una dintre cele mai mare reuniuni ale grupurilor de dreapta și de extremă dreapta din Europa.

În acest an, marșul s-a desfășurat sub sloganul "Polonezii, stăpâni în Polonia".

Printre pancartele purtate de manifestați, una afișa mesajul "Make Europe white again", fiind purtată de mai mulți indivizi îmbrăcați în negru și având fețele acoperite de cagule. Unii dintre aceștia aveau și drapele cu crucea celtică.

"Polonia nu este de vânzare", au scandat mai mulți participanți, în timp ce alții au strigat mesaje împotriva premierului proeuropean Donald Tusk, pe care l-au calificat drept "dictator".