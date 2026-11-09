Marșul tăcerii la Cracovia, după atacul armat. Președintele Nawrocki si premierul Tusk își strâng mâinile

2 minute de citit Publicat la 23:03 09 Noi 2026 Modificat la 23:15 09 Noi 2026

Karol Nawrocki și Donald Tusk au stat unu lângă altul la evenimentul din Cracovia. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un Marș al Tăcerii a avut loc luni seară, la Cracovia, în memoria victimelor atacului armat de sâmbătă, soldat șase oameni uciși în acest oraș polonez. Președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk, adversari politici în circumstanțe obișnuite, au stat, de data aceasta, umăr lângă umăr și și-au strâns mâinile la finalul evenimentului din Piața Centrală.

Primarul Lukasz Gibala a precizat înainte de marș că participanții vor aprinde lumânări în locurile în care au căzut victimele furiei ucigașe a trăgătorului de 24 de ani, care a murit la rândul său la spital, după ce a fost împușcat de polițiști.

Marșul a început la intersecția străzilor Szczepanska și Slawkowska, unde și-au pierdut viața primele trei victime și a continuat către Biserica Sfânta Maria, unde au murit alte două persoane. Au fost aprinse lumânări și în memoria victimei care a murit în zona stației trăsurilor cu cai.

Respectând ideea de Marș al Tăcerii, participanții nu au rostit discursuri.

Președintele și premierul din Polonia, alături la comemorarea victimelor din Cracovia

"În urmă cu foarte puține momente s-a încheiat Marșul Tăcerii organizat aici, în Piața Centrală din Cracovia, locul unde au venit umăr lângă umăr președintele și premierul Poloniei. Au participat la marș câteva zeci de mii de persoane, care au aprins lumânări în locurile unde cele șase victime și-au pierdut viața.

Spre exemplu, noi ne aflăm în locul unde un vizitiu a căzut victimă gloanțelor atacatorului de 24 de ani. Unii dintre cei care au venit aici au depus coroane de flori. Senzația la acest eveniment este că oamenii sunt cuprinși de revoltă, pe care însă o stăpânesc în tăcere. Am vorbit cu unii dintre localnici și ne-au spus că niciodată nu au crezut că s-ar putea întâmpla o asemenea tragedie în Polonia, țară pe care ei obișnuiau să o considere extrem de sigură.

Potrivit autorităților, atacul a durat două minute și trei secunde. Investigatorii spun că această durată este una scurtă iar zona în care atacatorul a deschis focul este una cu prezență polițienească în mod obișnuit. Știm acum că doi polițiști s-au urcat repede în mașină și au reușit să îl oprească pe atacator. Ei vor fi decorați atât de președinție, cât și de primarul de aici, din Cracovia.

Tragedia din Polonia rămâne momentan cu multe semne de întrebare, pentru că până la această oră autoritățile nu au reușit să afle motivul pentru care a recurs tânărul de 24 de ani la acest atac, ucigând șase persoane aici, în Piața Centrală, dar și trei membri ai familiei sale la aproape 175 de kilometri de Cracovia", a relatat din Cracovia Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

Primăria a deschis o carte de condoleanțe în memoria victimelor

Bilanțul atacului din oraș este de șase morți și 16 răniți. Dintre persoanele rănite, 14 sunt în stare stabilă. Singurul pacient aflat în continuare în stare gravă este polițistul care l-a împușcat pe atacator și a contribuit decisiv la oprirea masacrului.

Primăria Cracoviei a deschis o carte de condoleanțe în memoria victimelor.

Aceasta poate fi semnată de luni până miercuri, între orele 9:00 și 19:00, în holul instituției din Piața Tuturor Sfinților. Există și o variantă electronică, disponibilă pe site-ul oficial al municipalității.