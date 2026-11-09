Autorul atacului din Cracovia a murit la spital, la două zile de la masacrul în care a ucis şase oameni

2 minute de citit Publicat la 08:53 09 Noi 2026 Modificat la 09:06 09 Noi 2026

Autorul atacului din Cracovia a murit la spital, la două zile de la masacrul în care a ucis şase oameni. Sursa colaj foto: Hepta

Autorul atacului armat care a ucis şase oameni în centrul oraşului Cracovia, sâmbătă, în cadrul unui incident fără precedent în Polonia, a murit la spital, a anunţat poliţia luni dimineaţă, informează Reuters şi AFP, conform Agerpres. Medicii au încercat să îi salveze viaţa şi l-au operat de mai multe ori, însă, rănile suferite după ce a fost împuşcat de poliţişti erau prea grave.

Atacatorul din Cracovia a murit luni dimineață, în zori, la spital, a anunțat Poliția din regiunea Małopolska. Voievodul regiunii, Krzysztof Klęczar, a oferit câteva detalii despre decesul lui Michał Oksiński, care avea 24 de ani. Informația a fost confirmată de Krzysztof Klęczar la postul de televiziune TVN24.

"La ora 04:30 a murit autorul atacului. Acesta a decedat într-unul dintre spitalele din Cracovia", a declarat Klęczar.

Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu. — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

Krzysztof Klęczar a mai precizat că "starea celorlalte victime – 15 persoane internate în acest moment în șase spitale din Cracovia – a rămas neschimbată".

"Vă informăm că autorul tragicelor evenimente a decedat în această dimineaţă la spital", a anunţat pe X poliţia voievodatului Polonia Mică (sudul Poloniei), a cărei capitală este Cracovia, punctul de reper turistic al Poloniei, conform France Presse.

Identificat de presa poloneză după prenumele şi iniţiala numelui său de familie, Michal O., născut în 2002, este suspectat că a ucis în total nouă oameni după ce cadavrele părinţilor şi surorii sale au fost descoperite cu răni prin împuşcare în casa familiei, situată la două ore de mers cu maşina de locul atacului în masă.

Îmbrăcat în uniformă militară, mascat şi cu cască şi înarmat cu o puşcă semiautomată, el a deschis focul din vehiculul său asupra trecătorilor din apropierea pieţei din Oraşul Vechi al Cracoviei, o destinaţie turistică populară.

Şase oameni, între care un britanic şi o austriacă, au fost ucişi. Cincisprezece, între care cinci cetăţeni străini (britanic, portughez, rus, german şi austriac), au fost răniţi.

Poliţia a sosit în câteva minute. A urmat o urmărire între agresor, care conducea un Subaru negru, şi o patrulă de poliţie locală.

La o intersecţie, bărbatul a lovit un vehicul staţionar. A coborât din maşină şi s-a implicat într-un schimb de focuri cu doi ofiţeri de poliţie, rănindu-i grav.

Potrivit Ministerului de Interne, ucigaşul era "fascinat de ideologiile de extremă dreapta", dar anchetatorii cred că va fi necesară o anchetă lungă pentru a înţelege motivele sale. A fost deschisă o anchetă pentru act "cu caracter terorist".