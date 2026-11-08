„Un om obișnuit, nu erou cu pelerină”. Cine sunt polițiștii și medicii eroi care au intervenit în Cracovia și au salvat vieți

8 minute de citit Publicat la 20:59 08 Noi 2026 Modificat la 22:07 08 Noi 2026

Foto: tvn24.pl

Unul are 24 de ani, celălalt 27. Amândoi lucrează în poliție de relativ puțin timp. Sâmbătă, au înfruntat un atacator înarmat care a deschis focul în Piața Centrală din Cracovia. Au fost grav răniți, dar intervenția lor a dus la prinderea atacatorului. „Un om obișnuit, nu un erou cu pelerină”, spune despre unul dintre ei șeful unității de pompieri voluntari din Leszczyny. Cine sunt Jakub Kulik și Artur Moranski, cei doi polițiști care au salvat situația la Cracovia.

Agenții principali Jakub Kulik (24 de ani) și Artur Moranski (27 de ani) au fost primii care au intervenit direct împotriva atacatorului înarmat, în vârstă de 24 de ani, care a deschis focul sâmbătă în centrul Cracoviei.

Cei doi nu s-au retras din fața atacatorului. Amândoi au fost împușcați și transportați la spital în stare gravă. Duminică, medicii i-au trezit din coma indusă medicamentos.

??? UPDATE: Jakub Kulik remains in critical condition, fighting for his life after being shot three times during yesterday’s incident. One of his lungs is reportedly not functioning, and he urgently needs AB Rh+ blood as donation appeals continue across Poland. He has undergone surgery, and although his condition has improved slightly since yesterday evening, he remains in serious danger. His friend, Artur Morański, was also injured but is reported to be in more stable condition. Praying for Jakub’s recovery and strength for everyone affected by this tragedy. ??? #Poland #Krakow #HeroicPolice https://t.co/rTdv2HPdmw — Jonathan (@Jonathanslh7) November 8, 2026

Potrivit purtătoarei de cuvânt a poliției din regiunea Polonia Mică, unul dintre agenți are o vechime de un an și jumătate, iar celălalt de doi ani și jumătate. Amândoi lucrează la Secția 1 de Poliție din Cracovia, în cadrul echipei de patrulare și intervenție.

Jakub Kulik a fost militar și este pompier voluntar

Jakub Kulik a servit, anterior, în armată, fiind militar în Brigada 6 Aeropurtată și în Batalionul 18 Aeropurtat din Bielsko. De asemenea, face parte din unitatea de pompieri voluntari din Leszczyny.

Krzysztof Cymerman, șeful unității, a povestit pentru tvn24.pl că Jakub Kulik s-a alăturat pompierilor la vârsta de 16 ani, începând în echipa de tineret.

Doi ani mai târziu, a absolvit cursul de pregătire de bază și a început să participe la intervenții de salvare. Cu timpul, s-a implicat și în coordonarea echipei de tineret.

Ulterior, a decis să urmeze o carieră militară și s-a alăturat Batalionului 18 Aeropurtat din Bielsko. După încheierea serviciului militar, a intrat în poliție și a început să lucreze la Cracovia. Nu a rupt, însă, legătura cu unitatea de pompieri voluntari din care provenea.

„Din cauza obligațiilor de serviciu, îl vedem ceva mai rar, dar este în continuare unul dintre pompierii noștri voluntari. Participă la intervenții alături de noi și, ori de câte ori este aici, ne ajută”, a povestit Cymerman.

El și-a amintit că au stins împreună incendii, au participat la intervenții în timpul inundațiilor și au îndepărtat de pe drumuri copacii doborâți de furtuni.

„Este un om dedicat lucrurilor pe care le face și care dă dovadă de o atitudine exemplară. Foarte activ. A demonstrat întotdeauna un spirit civic deosebit. Când îi încredințai ceva, își făcea treaba. Un om obișnuit, nu un erou cu pelerină”, a declarat șeful pompierilor voluntari din Leszczyny.

Obwohl selbst von 3 Schüssen getroffen, bringt Jakub Kulik den Amokläufer zur Strecke und geht danach zu Boden, weil er selbst schwer verwundet ist. Diese Szene ist ikonisch: es zeigt den stillen Mut und die Verantwortung, die er bis zum Ende getragen hat - der Preis, den man zahlt, um andere Leben zu schützen. https://t.co/V5hPx4Jw9A — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) November 8, 2026

Vestea că unul dintre colegii lor a fost grav rănit în timpul intervenției de la Cracovia a reprezentat un șoc uriaș pentru pompieri.

„La început au fost șocul și neîncrederea, apoi mândria că este unul dintre noi. Nu oricine ar fi procedat așa”, a recunoscut Cymerman.

Kulik a început să servească în Batalionul 18 Aeropurtat din Bielsko în octombrie 2022. Inițial, a urmat un program de serviciu militar voluntar, iar în decembrie a trecut în rândul militarilor profesioniști.

„A servit la noi timp de doi ani. Era un militar cu experiență. În 2023, a petrecut peste trei luni în misiune la frontieră. Era un militar foarte bun, apreciat de colegi, care își făcea cu adevărat bine treaba”, a declarat pentru TVN24 colonelul Piotr Bieniek.

Artur Moranski s-a căsătorit anul trecut și s-a mutat la Cracovia

Agentul principal Artur Moranski este originar din Powroźnik, o localitate din comuna Muszyna, în districtul Nowy Sącz.

Potrivit publicației sadeczanin.info, care citează informații oferite de primărița localității, Krystyna Cieslik, tânărul de 27 de ani s-a căsătorit în urmă cu puțin peste un an, după care s-a mutat la Cracovia. Părinții și frații săi locuiesc în continuare în Powroznik.

„Comportamentul său este un exemplu de curaj extraordinar. Viața este cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi pentru siguranța altcuiva, în numele datoriei. Credem că rugăciunile noastre vor fi ascultate și că toți polițiștii răniți se vor însănătoși”, a declarat Krystyna Cieślik, citată de sadeczanin.info.

Primarul Cracoviei, Lukasz Gibașa, a propus ca ambilor polițiști să le fie acordat titlul de cetățean de onoare al orașului.

Doi medici care luau masa în oraș au intervenit pentru a salva vieți

Doi chirurgi de la Spitalul Universitar din Cracovia, Michal Pedziwiatr și Mateusz Wierdak, au intervenit pentru a salva răniții atacului armat de sâmbătă, în timp ce luau masa cu familiile lor într-un restaurant din apropiere.

Medicii au acordat primul ajutor celor doi polițiști împușcați, unui trecător și atacatorului. Wierdak a reușit să oprească hemoragia unuia dintre polițiști cu mâinile goale, în timp ce Pedziwiatr a contactat mai multe spitale pentru a se asigura că răniții vor fi transportați acolo unde puteau primi tratamentul necesar.

Profesorul a povestit că numeroși medici și asistenți aflați în timpul liber s-au prezentat voluntar la spitale pentru a ajuta victimele. Numai la Spitalul Universitar au avut loc simultan șase operații.

Deși intervenția lor a contribuit la salvarea unor vieți, Pedziwiatr spune că nu se consideră erou și nici nu vrea să fie numitașa. El spune că adevărații eroi sunt cei doi polițiști care l-au oprit pe atacator și au prevenit astfel o situație și mai gravă.

Tată a patru copii care se aflau în apropierea atacului, medicul le-a transmis recunoștința sa profundă.

„Suntem obișnuiți cu răni foarte grave, dar nu ne-am mai confruntat niciodată cu o situație atât de dramatică precum cea de ieri”, a declarat pentru tvn24.pl profesorul Michal Pedziwiatr, chirurgul care, împreună cu colegul său, Mateusz Wierdak, le-a acordat, sâmbătă, primul ajutor polițiștilor răniți în atacul armat din Cracovia, dar și atacatorului.

Dwóch krakowskich chirurgów prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak było świadkami sobotniego ataku. Po zatrzymaniu sprawcy ruszyli z pomocą potrzebującym. "Lekarzem się jest, a nie bywa". ?https://t.co/mELjwDmNja https://t.co/BPEgZAt3kK — tvn24 (@tvn24) November 8, 2026

Întrebat dacă s-a temut pentru viața sa, medicul Pedziwiatr a răspuns:

„Poate că o să sune puțin ca într-un film cu cowboy, dar totul s-a întâmplat atât de repede încât nu prea am avut timp să mă gândesc la asta”.

„Eram la masă cu un coleg chirurg și cu familiile noastre. Fiul meu a fost primul care a observat schimbul de focuri. Câteva clipe mai târziu, atacatorul era deja la pământ, după ce polițiștii reușiseră să îl împuște.

Totul s-a întâmplat într-o intersecție foarte aglomerată, prin care trec foarte mulți oameni. Dacă polițiștii nu l-ar fi oprit pe atacator, numărul victimelor ar fi fost mult mai mare.

Fără să stăm prea mult pe gânduri, eu și colegul meu am sărit în ajutorul răniților. Când ești medic, ești medic tot timpul, nu doar când ești la serviciu. În plus, dacă noi am fi fost întinși acolo, ne-am fi dorit și noi ca cineva să ne salveze”, a adăugat medicul.

Răspunsul său despre intervenție și cum arăta locul atacului:

„Erau în total patru persoane cu răni provocate de gloanțe, în zona pieptului și a abdomenului: cei doi polițiști, atacatorul și încă o persoană.

Colegul meu, Mateusz Wierdak, i-a salvat viața unuia dintre polițiști. Imediat, fără să aibă la dispoziție pansamente sau măcar mănuși, a încercat să oprească hemoragia din abdomenul acestuia cu mâinile goale.

Eu am dat foarte multe telefoane. Am sunat medici din diferite spitale, ca să pregătească sălile de operație pentru sosirea unor pacienți cu anumite tipuri de răni. Știam deja că rănile suferite de victime nu puteau fi tratate în orice spital.

Îi sunt recunoscător dispecerului că ne-a ascultat și că a trimis într-adevăr pacienții la spitale diferite, potrivit recomandărilor noastre.

Rana din zona pieptului a unuia dintre polițiști era atât de complicată încât șansele sale de supraviețuire ar fi fost mult mai mici dacă ar fi fost transportat la alt spital decât Spitalul Ioan Paul al II-lea

(...)

La locul împușcării putem vedea doar orificiul de intrare și pe cel de ieșire a glonțului. Pe baza cunoștințelor de anatomie, putem încerca să ne imaginăm ce structuri ar fi putut distruge glonțul în timp ce se rostogolea prin corp. Însă, abia la spital putem afla cu exactitate ce răni are pacientul.

Rănile provocate de gloanțe nu trebuie niciodată subestimate, chiar dacă la început nu par atât de grave. Un singur glonț mic poate provoca un adevărat măcel în interiorul corpului.

Vreau însă să precizez foarte clar că cei doi polițiști l-au oprit împreună pe atacator.

Să nu îl uităm pe celălalt polițist, care fusese împușcat cu puțin timp înainte, cu o armă automată, și care era atât de grav rănit încât nu se mai putea ridica pentru a continua intervenția”.

Medicii au fost întrebați și cum se simt când trebuie să salveze viața atacatorului.

„Ca medici, nu gândim în acești termeni. Autoritățile competente vor ancheta cazul și îl vor pedepsi pe acest om.

Pentru noi, un pacient este un pacient, iar prioritate are cel care este cel mai grav rănit. Atacatorul avea, într-adevăr, destul de multe răni. A fost operat la Spitalul Universitar, unde lucrez eu.

Merită spus că, imediat ce au apărut informațiile despre atac, la toate spitalele din Cracovia au venit angajați care aveau liber în acea după-amiază: asistente medicale, anesteziști, chirurgi.

Sâmbătă după-amiază, la Spitalul Universitar aveau loc simultan șase operații. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă medicii nu ar fi venit să ajute într-o zi în care nu erau de gardă. Știu că astfel de informații circulă pe internet, dar nu sunt adevărate.

Da, de la locul atacului am mers la spital, în cazul în care ar fi fost nevoie de mine, dar operațiile au fost făcute de colegii mei din echipă, împreună cu un chirurg vascular și cu medicii ortopezi. Seara mi-am petrecut-o la secția de poliție, unde am dat declarații.