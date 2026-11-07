Cine este atacatorul care a împușcat la întâmplare oameni în Cracovia: un tânăr polonez de 25 de ani, echipat cu vestă antiglonț

1 minut de citit Publicat la 19:02 07 Noi 2026 Modificat la 19:02 07 Noi 2026

Bărbatul a fost arestat la intersecția străzilor Dietla și Stradomska, după schimbul de focuri cu polițiștii. FOTO: Getty Images

Autoritățile poloneze au oferit noi informații despre bărbatul arestat în urma atacului armat din Piața Centrală din Cracovia. În vârstă de 25 de ani, acesta este polonez și purta o vestă antiglonț și haine în stil militar și a fost împușcat de polițiști în timpul operațiunii de reținere. În prezent, se află la spital, unde este supus manevrelor de resuscitare, potrivit tvn24.pl.

Bărbatul a fost arestat la intersecția străzilor Dietla și Stradomska, după schimbul de focuri cu polițiștii. În mașina sa, un Subaru negru, anchetatorii au descoperit mai multe arme de foc și muniție.

„Polițiștii au tras focuri de armă asupra lui, iar acesta a ripostat. A fost reținut, rănit și dus la un spital din Cracovia”, a declarat Katarzyna Cisło, purtătoarea de cuvânt a poliției din regiunea Małopolska.

Potrivit poliției, suspectul este cetățean polonez și, până în acest moment, este singurul autor cunoscut al incidentului. Reprezentanții instituției au dezmințit informațiile potrivit cărora un ofițer de poliție ar fi murit sau că autoritățile ar căuta un al doilea atacator.

„Autorul incidentului din Piața Principală din Cracovia este cetățean al Republicii Polone. Negăm relatările despre moartea ofițerului de poliție și căutarea unui alt autor. Singurul autor cunoscut al incidentului se află în custodia poliției”, a transmis instituția.

Katarzyna Cisło a precizat că bărbatul era îmbrăcat în haine militare și folosea o armă lungă, de tip militar. În autoturismul acestuia au fost găsite și confiscate mai multe arme și muniție.

Cinci persoane au murit, iar peste zece au fost rănite

Un reprezentant al poliției a confirmat că cinci persoane au murit în urma incidentului, iar alte peste zece au fost rănite. Printre răniți se numără și doi polițiști.

„Vorbim despre victime complet accidentale. Cu toate acestea, peste o duzină de persoane sunt rănite. Serviciile de urgență sunt la fața locului: polițiști, pompieri și, mai presus de toate, serviciul de ambulanță oferă asistență imediată răniților”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Aceasta a dat asigurări că persoanele aflate în prezent în zona Pieței Centrale din Cracovia nu mai sunt în pericol, întrucât suspectul a fost reținut și nu există indicii privind implicarea unui al doilea atacator.

„Aveam de-a face cu un singur făptaș, iar bărbatul respectiv a fost reținut”, a precizat Cisło.