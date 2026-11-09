Val de solidaritate în Polonia. Peste 1,3 milioane de euro strânși în 24 ore pentru cei doi polițiști răniți în atacul din Cracovia

1 minut de citit Publicat la 07:58 09 Noi 2026 Modificat la 08:54 09 Noi 2026

Peste 1,3 milioane de euro strânși în 24 ore pentru cei doi polițiști răniți în atacul din Cracovia. Foto: Profimedia Images

O campanie organizată de cea mai populară platformă poloneză de strângere de fonduri a mobilizat peste 100.000 de oameni, care au donat aproximativ 1,3 milioane de euro în peste 24 de ore pentru a-i ajuta pe cei doi polițiști care au intervenit pentru a-l opri pe autorul atacului armat din centrul Cracoviei.

Platforma de crowdfunding Zrzutka.pl a anunțat că în puțin peste 24 de ore de la lansarea campaniei „Pentru polițiști și familiile lor” s-au strâns 5.794.517 zloți, adică aproximativ 1,319 milioane de euro, de la 109.196 de susținători.

Suma reprezintă 96% din obiectivul de 6 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 1,366 milioane de euro.

Campania este dedicată celor doi polițiști răniți grav în atacul din Cracovia și familiilor acestora.

„Amploarea și rapiditatea mobilizării arată cât de puternic a fost resimțită această tragedie în societatea poloneză. Zeci de mii de oameni au transformat emoția și recunoștința în ajutor concret pentru cei care și-au riscat viața pentru a-i proteja pe alții. În paralel, apelurile pentru donarea de sânge au adus în atenția publicului nevoile urgente ale polițiștilor răniți”, spun inițiatorii campaniei.

Agenții principali Jakub Kulik (24 de ani) și Artur Moranski (27 de ani) au fost primii care au intervenit direct împotriva atacatorului înarmat, în vârstă de 24 de ani, care a deschis focul sâmbătă în centrul Cracoviei.

Unul are 24 de ani, celălalt 27. Amândoi lucrează în poliție de relativ puțin timp. Sâmbătă, au înfruntat un atacator înarmat care a deschis focul în Piața Centrală din Cracovia. Au fost grav răniți, dar intervenția lor a dus la prinderea atacatorului. „Un om obișnuit, nu un erou cu pelerină”, spune despre unul dintre ei șeful unității de pompieri voluntari din Leszczyny.

Cei doi nu s-au retras din fața atacatorului. Amândoi au fost împușcați și transportați la spital în stare gravă. Duminică, medicii i-au trezit din coma indusă medicamentos.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a poliției din regiunea Polonia Mică, unul dintre agenți are o vechime de un an și jumătate, iar celălalt de doi ani și jumătate. Amândoi lucrează la Secția 1 de Poliție din Cracovia, în cadrul echipei de patrulare și intervenție.