Salariații ar putea scăpa de plata CASS pentru venituri suplimentare de până la 120.000 de lei pe an. Un proiect a fost depus la Senat

2 minute de citit Publicat la 09:01 11 Noi 2026 Modificat la 09:01 11 Noi 2026

Salariații ar putea scăpa de plata CASS pentru venituri suplimentare de până la 120.000 de lei pe an. sursa foto: Getty

O propunere legislativă de modificare a Codului fiscal vrea să elimine "dubla" plată a contribuției de sănătate pentru salariații care mai câștigă bani și din alte surse. Contribuția ar rămâne datorată doar pentru partea din aceste venituri care depășește 120.000 de lei pe an, potrivit unui proiectul înregistrat marți la Senat.

Proiectul de lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în materia contribuției de asigurari sociale de sănătate propune schimbarea modului în care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de către persoanele care au, în același timp, un salariu și alte venituri. Este vorba de venituri din activități independente, chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor sau alte surse prevăzute de Codul fiscal.

Care este situația în prezent și ce s-ar schimba

În prezent, un salariat plătește CASS din salariu, angajatorul o reține direct, în fiecare lună. Dacă aceeași persoană mai câștigă bani din alte surse, de exemplu încasează chirie pentru un apartament, primește dividende de la o firmă sau are venituri ca PFA, trebuie să plătească CASS și pe aceste venituri. Contribuția se calculează separat, pe baza veniturilor cumulate, și se declară prin declarația unică depusă la ANAF.

Astfel, persoana plătește contribuția de sănătate de două ori, adică o dată din salariu și încă o dată din veniturile suplimentare.

Proiectul propus aici

Proiectul prevede o excepție. Persoanele care au în cursul anului venituri din salarii, pentru care CASS se reține la sursă, nu ar mai datora CASS pentru celelalte venituri, condiția fiind însă ca totalul acestor venituri suplimentare să nu depășească 120.000 de lei pe an.

Dacă pragul este depășit, contribuția se plătește doar pentru suma de peste 120.000 de lei, nu pentru tot venitul. Cota aplicată rămâne cea prevăzută deja de Codul fiscal.

De ce se propune schimbarea. Expunerea de motive

Principalul argument al inițiatorilor este că salariatul are deja calitatea de asigurat în sistemul de sănătate, prin contribuția reținută din salariu. Contribuția suplimentară plătită pe chirii sau dividende nu îi aduce acces la servicii medicale în plus. El primește tot pachetul de bază, ca orice alt asigurat. Așadar, spune inițiatorul proiectului, persoana plătește mai mult fără să primească nimic în schimb.

Documentul invocă principiul constituțional al „justei așezări a sarcinilor fiscale”. Potrivit inițiatorului, statul are dreptul să stabilească contribuții, dar acestea trebuie să fie rezonabile și proporționale cu scopul urmărit, adică finanțarea sistemului de sănătate.

Expunerea de motive aici

O regulă asemănătoare a mai existat. Vechea formă a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevedea că, pentru chirii, dividende, dobânzi sau drepturi de autor, contribuția se plătea doar dacă persoana nu avea deja alte venituri principale, cum ar fi salariul. .

Spre deosebire de vechea regulă, proiectul nu scutește complet veniturile suplimentare. Pragul de 120.000 de lei pe an îi protejează pe cei cu venituri complementare mici și medii. Cei cu venituri mari din afara salariului vor continua să plătească, pentru partea care depășește pragul.

Ce efecte ar putea avea acest proiect

Inițiatorul admite că statul ar încasa mai puțini bani din CASS pentru veniturile de sub prag, dar susține că pierderea ar fi limitată deoarece contribuția se păstrează pentru veniturile mari, de peste 120.000 de lei, iar mai mulți oameni ar putea fi încurajați să-și declare toate veniturile, dacă povara fiscală scade.

Pe plan social, proiectul ar încuraja munca suplimentară, activitățile independente și investițiile personale mici și medii, fără ca salariații să fie „penalizați” pentru că își caută surse suplimentare de venit.