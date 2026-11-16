Primarul Constantin Toma, după vizita ministrul Mihai Ghigiu la Buzău: „A venit cu o singură misiune: să execute un atac politic”

3 minute de citit Publicat la 11:18 16 Noi 2026 Modificat la 11:18 16 Noi 2026

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma și Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Foto: colaj Facebook/ Constantin Toma/ Guvernul României

Primarul Constantin Toma îl acuză pe ministrul Mihai Ghigiu că a mers la Buzău cu misiunea de a „executa un atac politic”. Reacția edilului vine după ce ministrul Proiectelor Europene i-a reproșat că ar fi pierdut 80 de milioane de euro din PNRR. Toma respinge însă acuzația și spune că banii au fost pierduți din cauza „birocrației excesive” și „procedurilor greoaie”, relatează Agerpres.

Este scandal între primarul Buzăului Constantin Toma și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Mihai Ghigiu, după vizita acestuia din urmă la Buzău. Toma îl acuză că în loc să vină cu soluții pentru investițiile locale blocate îndeplinește „agenda politică a conducerii PSD”.

„Ministrul Mihai Ghigiu a venit la Buzău cu o singură misiune: să execute un atac politic! Nu să ajute comunitățile locale, nu să găsească soluții pentru investițiile blocate, ci să îndeplinească agenda politică a conducerii PSD.

La întâlnirea regională dedicată dezvoltării comunităților din Sud-Est, la care a participat și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, m-aș fi așteptat ca ministrul Mihai Ghigiu să fie preocupat de proiectele administrațiilor locale, de investiții și de soluțiile pentru problemele cu care se confruntă primarii.

În schimb, a preferat să transforme o întâlnire importantă pentru regiune într-un prilej de atac politic, reluând acuzațiile privind pierderea finanțării PNRR pentru reabilitarea blocurilor din Buzău. Mai mult, domnul ministru s-a deplasat personal la unul dintre blocurile rămase nereabilitate și a discutat cu locatarii despre această situație.

Pentru mine, succesiunea acestor gesturi ridică o întrebare legitimă: a venit ministrul Ghigiu la Buzău pentru a identifica soluții sau pentru a executa un atac politic? Din punctul meu de vedere, întreaga desfășurare a vizitei seamănă mai degrabă cu o acțiune politică atent pregătită”, a scris Constantin Toma pe Facebook.

Reacția edilului a venit după ce Mihai Ghigiu i-a reproșat că a pierdut 80 de milioane de euro, bani din programul PNRR.

„Municipiul Buzău, știți foarte bine, a renunțat la o parte din fondurile din PNRR. Renunțând, spre exemplu, dacă ne uităm la anvelopare, este o sumă destul de importantă, cred că e cea mai importantă sumă pe care UAT-ul o avea la dispoziție pentru o anvelopare, consolidare și nu a folosit-o. A pierdut.

Nu există o sancțiune, dar sancțiunea cea mai bună este faptul că am avut bani gratis la dispoziție pe care nu i-am folosit. Practic, fie suntem în situația în care acea investiție nu s-a făcut și cetățenii nu pot să beneficieze de ea, fie suntem în situația în care acea investiție se face pe bugetul de stat și practic vom vedea o creștere a deficitului, deși, insist, am avut bani gratuit la dispoziție”, a declarat Mihai Ghigiu, la Buzău.

Constantin Toma respinge acuzațiile.

„Realitatea este însă cu totul alta decât cea prezentată de domnul ministru! Primăria Buzău a reușit să atragă aproape 80 de milioane de euro, cea mai mare finanțare obținută de o administrație locală din România pentru reabilitarea termică și consolidarea blocurilor.

Banii nu s-au pierdut pentru că Primăria nu și-a dorit să realizeze proiectul, ci din cauza birocrației excesive, a procedurilor greoaie și a întârzierilor care au făcut imposibilă încadrarea lucrărilor în termenele impuse prin PNRR.

După lansarea procedurilor de achiziție, administrațiile locale nu mai controlează toate etapele care urmează. Iar când un proiect de asemenea amploare este blocat de proceduri și termene nerealiste, responsabilitatea nu poate fi aruncată exclusiv în spatele primarului”, a scris primarul.

Constantin Toma a adăugat că i s-a confirmat că a luat decizia corectă când a demisionat din funcțiile de conducere ale PSD.

„Iar comportamentul domnului Ghigiu îmi confirmă încă o dată că decizia de a demisiona din funcțiile de conducere ale PSD și de a nu mai candida din partea acestui partid este una corectă.

Când un ministru vine într-o comunitate mai preocupat să atace un primar decât să ajute la rezolvarea problemelor oamenilor, înțelegi cât de tare s-a îndepărtat politica de adevărata ei misiune.

Zero interes pentru oameni, sută la sută politică de partid. Acesta este astăzi PSD!”, a conchis Toma.

Înainte de vizita ministrului Mihai Ghigiu, la Buzău au fost și liberalii Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu.

Social-democratul se află în conflict cu conducerea partidului. La începutul lunii iunie, Constantin Toma anunța că își dă demisia din cele două funcții pe care le ocupa în organizațiile PSD din Buzău: președintele Organizației Municipale PSD Buzău și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

De asemenea, Constantin Toma a criticat în repetate rânduri propriul partid în ultimul an și a intervenit în apărarea lui Ilie Bolojan, inclusiv atunci când acesta a fost atacat de social-democrați.