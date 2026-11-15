Nicușor Dan anunță că va crește numărul de burse pentru studenții vietnamezi în România

1 minut de citit Publicat la 14:17 15 Noi 2026 Modificat la 14:21 15 Noi 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică, în timpul unei întrevederi cu omologul său vietnamez To Lam, în marja celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, ce are loc în capitala cambodgiană Phnom Penh, că numărul de burse pentru studenții și cercetătorii postuniversitari vietnamezi în România va crește în continuare în următorii ani, transmite VNA, citată de Agerpres.

Șeful statului român a promis că va promova activ cooperarea între România și Vietnam în domenii unde ambele țări dispun de atuuri și de un potențial considerabil.

Președinții Nicușor Dan și To Lam au convenit să consolideze coordonarea și sprijinul mutual între cele două țări în forurile internaționale și cu privire la dosarele externe de interes comun.

De partea sa, președintele vietnamez a spus că țara sa a acordat constant importanță prieteniei cu România, una din primele țări europene ce a stabilit relații diplomatice cu Vietnamul.

El a evocat tendința pozitivă din relațiile comerciale bilaterale, al căror volum a fost de 557 de milioane de dolari în 2025, și a propus diversificarea cooperării în domenii precum agricultura durabilă, industria electronică, digitalizarea, turismul, securitatea cibernetică, cultura și educația.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la cel de al XX-lea Sommet al Francofoniei, care desfăşoară în Cambodgia, la Phnom Penh.

Sommetul, care va reuni şefi de stat şi de guvern din cele 53 de ţări membre cu drepturi depline din Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), are tema "A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună şi o stabilitate durabilă" ("Reinvestir dans la paix pour une prosperite partagee et une stabilite durable").