Nicușor Dan a fost primit de Regele Cambodgiei. Președintele susține candidatura lui Dacian Cioloș la șefia OIF

2 minute de citit Publicat la 11:09 15 Noi 2026 Modificat la 11:09 15 Noi 2026

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, duminică şi luni, la cel de al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfăşura în Cambodgia. Sursă foto: X - Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întâmpinat, duminică, de Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care participă pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030.

„Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030", a scris preşedintele pe rețeaua X.

Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susține și promova candidatura lui Dacian Cioloș în funcția de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030. Candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale. Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, iar proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon, să-și consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în mai multe domenii de interes. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 15, 2026

Potrivit acestuia, „candidatura pentru cea mai înaltă poziţie într-o organizaţie internaţională de anvergură este un câştig pentru ţara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”.

„Dacian Cioloş propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone, iar proiectul său ar permite României să-şi întărească influenţa în spaţiul francofon, să-şi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în mai multe domenii de interes”, a transmis Nicuşor Dan.

Sommetul, care va reuni şefi de stat şi de guvern din cele 53 de ţări membre cu drepturi depline din Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), are tema "A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună şi o stabilitate durabilă" ("Reinvestir dans la paix pour une prosperite partagee et une stabilite durable").

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Francofoniei în perioada 2027 - 2030.

Decizia privind desemnarea noului secretar general al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii din 16 noiembrie.

De asemenea, Republica Democratică Congo și-a exprimat disponibilitatea de a lua în considerare retragerea candidaturii Julianei Amato Lumumba pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, cu scopul de a favoriza un consens în jurul unui candidat care să unească, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe congolez, în perspectiva celei de a XX-a ediții a Sommetului OIF.

RDC și-a exprimat această disponibilitate în urma consultărilor cu România, în vederea explorării unei abordări comune în sprijinul lui Dacian Cioloș, candidatul propus de România.