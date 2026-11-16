Când se ia ultima pensie în caz de deces și cine o poate încasa

2 minute de citit Publicat la 11:26 16 Noi 2026 Modificat la 11:28 16 Noi 2026

Când se ia ultima pensie în caz de deces/ FOTO: Agerpres

Pentru membrii familiei unui pensionar care a încetat din viață este important să știe când se ia ultima pensie în caz de deces, în 2026. Legea are prevederi stricte în ceea ce privește ultima pensie plătită, așa cum este și în cazul primei pensii. După pierderea unei persoane apropiate, rudele trebuie să cunoască ce drepturi financiare pot fi solicitate, până când se ridică pensia și cum se face efectiv acest lucru. Legislația în vigoare prevede că pensia aferentă lunii în care s-a înregistrat decesul se plătește în continuare, iar sumele neîncasate pot fi solicitate doar de anumite persoane.

De asemenea, familia poate beneficia, în anumite condiții, de ajutorul de înmormântare, acordat separat de ultima pensie. Pensia privată are un alt regim în caz de deces.

Se plătește pensia pe luna în care a survenit decesul

Potrivit legislației în vigoare, pensia se plătește pentru întreaga lună în care a decedat pensionarul, indiferent de dată (ultima pensie se plătește integral pe o lună, chiar dacă decesul a fost înregistrat pe data de 1 a lunii). Deci, familia poate solicita pensia aferentă acelei luni, chiar dacă decesul a avut loc la începutul perioadei.

Este important de reținut că plata pensiei nu continuă și în lunile următoare decesului. Dreptul la pensie încetează începând cu luna următoare celei în care a avut loc decesul.

În cazul în care pensia a fost deja virată în contul bancar al persoanei decedate, moștenitorii trebuie să verifice situația sumelor împreună cu banca și casa teritorială de pensii. Nu este recomandată retragerea banilor fără clarificarea dreptului de încasare.

Cine poate încasa pensia decedatului și cum

Conform articolului 107 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, banii rămași neîncasați pot fi solicitați de o singură persoană, în următoarea ordine:

soțul supraviețuitor;

copiii persoanei decedate;

părinții persoanei decedate;

ceilalți moștenitori, în lipsa persoanelor menționate anterior.

Pentru a intra în posesia banilor, persoana îndreptățită trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii de care aparținea pensionarul. Dosarul trebuie să cuprindă certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului și documentele de stare civilă care dovedesc relația de rudenie sau calitatea de soț supraviețuitor.

Dacă solicitarea este făcută de moștenitori, aceștia trebuie să prezinte și certificatul de moștenitor, în care sunt incluse drepturile de pensie neîncasate.

Un aspect important este termenul de solicitare. Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), sumele pot fi cerute în termenul general de prescripție de trei ani, calculat de la data decesului. Prin urmare, familia nu trebuie să depună cererea imediat după înmormântare, însă este recomandat să rezolve formalitățile cât mai curând.

Cine și când încasează ajutorul de înmormântare

Pe lângă ultima pensie în caz de deces în 2026, familia poate solicita și ajutorul de deces, cunoscut popular drept ajutor de înmormântare. Acesta se acordă separat de pensia rămasă neîncasată și este destinat acoperirii cheltuielilor generate de deces.

Banii pot fi solicitați de o singură persoană care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană fizică ori juridică.

Începând cu 27 martie 2026, ajutorul de deces pentru pensionarul decedat este de 9.192 de lei, conform modificărilor legislative adoptate în 2026.

Cererea se depune la casa teritorială de pensii competentă, împreună cu certificatul de deces și documentele justificative solicitate. Plata se efectuează în termen de trei zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, potrivit legii.

Așadar, familia unei persoane pensionare decedate poate beneficia atât de pensia aferentă lunii decesului, cât și de ajutorul de înmormântare, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Cele două drepturi se solicită în cereri separate.