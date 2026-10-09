Ce se întâmplă cu banii din pensia privată în caz de deces al beneficiarului

Ce se întâmplă cu banii din pensia privată în caz de deces FOTO: Getty Images

Sumele acumulate într-un cont de pensie privată nu se pierd automat când titularul încetează din viață, însă cei mai mulți români nu știu exact ce se întâmplă, de fapt, cu banii din pensia privată în caz de deces al beneficiarului. În funcție de pilonul de pensie, momentul decesului și forma de plată aleasă, suma poate reveni moștenitorilor legali sau testamentari, poate fi transferată în contul propriu de pensie al moștenitorului ori poate fi achitată persoanei desemnate în contract.

Regulile diferă între Pilonul II (pensia administrată privat) și Pilonul III, pensia facultativă. Contează și dacă titularul decedează înainte de deschiderea dreptului la pensie sau după ce plata a început.

Cine moștenește pensia privată în caz de deces

În cazul Pilonului II, dacă participantul încetează din viață înainte de deschiderea dreptului la pensie privată, activul personal net acumulat se cuvine beneficiarilor săi, adică moștenitorilor stabiliți potrivit legii succesorale. Legea prevede deschiderea unor conturi pentru beneficiari la ultimul fond la care a contribuit persoana decedată și transferarea cotei cuvenite fiecăruia, se menționează în Legea nr. 411/ 2004, privind fondurile de pensii administrate privat.

Moștenitorul care este deja participant la un fond de pensii administrat privat poate cere cumularea sumei în contul său. Dacă nu are calitatea de participant, poate solicita plata unică sau plata eșalonată, în condițiile aplicabile. Prin urmare, banii din contul de pensie privată nu sunt o moștenire care se împarte automat în numerar: moștenitorii trebuie să își dovedească drepturile și să solicite administratorului fondului opțiunea dorită.

La Pilonul III, dacă decesul survine înainte ca participantul să ceară pensia facultativă, suma acumulată se distribuie beneficiarilor potrivit actului de succesiune și regulilor schemei. Dacă decesul survine după începerea plăților, contează forma de pensie aleasă și eventualele prevederi privind persoana nominalizată sau pensia de urmaș, potrivit Ghidului ASF.

Ce trebuie să facă moștenitorii pentru a primi suma de bani

Primul pas este identificarea administratorului fondului de pensii la care era înscris titularul. Moștenitorii trebuie să contacteze administratorul și să solicite formularul pentru plata activului participantului decedat, precum și lista actualizată a documentelor necesare.

Dosarul poate include:

cererea de plată completată și semnată;

certificatul de deces;

certificatul de moștenitor, certificatul de legatar ori o hotărâre judecătorească definitivă care stabilește calitatea și cota succesorală;

actul de identitate al moștenitorului;

un extras de cont cu IBAN-ul, dacă se solicită plata prin transfer bancar.

Documentele exacte pot varia în funcție de administrator și de situația moștenitorului. De exemplu, dacă cererea este depusă prin mandatar, poate fi necesară o procură specială, iar pentru un beneficiar minor se pot solicita acte privind reprezentarea legală.

După depunerea dosarului complet, administratorul verifică documentele și stabilește cota care revine fiecărui beneficiar. În cazul Pilonului II, legea prevede că plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare. Înainte de transmiterea cererii, este util să verificați cu administratorul dacă acceptă documente online și dacă solicită copii legalizate sau originale pentru anumite acte.