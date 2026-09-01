Ce se întâmplă cu pensiile românilor care au muncit şi în România, şi în SUA. Acordul dintre cele două ţări a intrat în vigoare

Ce se întâmplă cu pensiile românilor care au muncit şi în România, şi în SUA. Foto: Getty Images

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a transmis că, la data de 1 septembrie, a intrat în vigoare Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii. Asta înseamnă că, la stabilirea pensiei pentru românii care au muncit în cele două ţări, se vor lua în considerare perioadele de asigurare realizate în ambele state, prin totalizare, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a veniturilor. "Fiecare stat va stabili și va plăti drepturile de pensie corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislații", a anunţat CNPP.

Instituţia a mai precizat cui trebuie să se adreseze românii care se află în această situaţie.

"Casa Națională de Pensii Publice informează că, începând cu data de 1 septembrie 2026, a intrat în vigoare Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023, împreună cu Aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia.

Acordul reprezintă un pas important pentru protejarea drepturilor de securitate socială ale persoanelor care sunt sau au fost asigurate în România și în Statele Unite ale Americii, precum și membrii de familie sau urmașii acestora.

Prin aplicarea Acordului, perioadele de asigurare realizate în cele două state vor putea fi luate în considerare prin totalizare atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a pensiei. Totodată, documentul stabilește reguli clare privind legislația aplicabilă, pentru a evita situațiile în care o persoană ar fi supusă simultan legislației de securitate socială din ambele state.

Fiecare stat va stabili și va plăti drepturile de pensie corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislații.

În România, organismul de legătură pentru aplicarea Acordului și a Aranjamentului administrative este Casa Națională de Pensii Publice, care este și instituția competentă în ceea ce privește legislația aplicabilă, iar cererile persoanelor care au domiciliul sau reședința obișnuită în România se depun la casa teritorială de pensii competentă teritorial.

Pentru Statele Unite ale Americii, organismul de legătură pentru aplicarea Acordului este Administrația de Securitate Socială (SSA) care este instituție competentă atât pentru legislația aplicabilă, cât și pentru domeniul pensiilor.

Persoanele care au locul de ședere obișnuită în Statele Unite ale Americii se vor adresa instituției competente din SUA – biroul teritorial al Administrației pentru Securitate Socială (FO)", a comunicat CNPP.

Ce formulare trebuie completate

"În cazul persoanelor care au locul de ședere obișnuită în Statele Unite ale Americii, solicitantul va completa, în funcție de categoria de pensie solicitată, unul dintre următoarele formulare necesare acordării drepturilor de pensie în sistemul public de pensii din România:

USA/RO 202 – Cerere pentru pensia pentru limită de vârstă/anticipată

USA/RO 203 – Cerere pentru pensia de urmaș

USA/RO 204 – Cerere pentru pensia de invaliditate

Formularele necesare și informațiile suplimentare privind depunerea cererilor sunt disponibile pe site-urile caselor teritoriale de pensii.

Intrarea în vigoare a acestui Acord contribuie la consolidarea cooperării dintre România și Statele Unite ale Americii și asigură o mai bună protecție a drepturilor de pensie pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea profesională în cele două state", a mai precizat instituţia.