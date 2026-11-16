„Serbia va accelera aderarea la UE”. Primul mesaj important transmis de la Bruxelles de studenții care au învins partidul lui Vučić

2 minute de citit Publicat la 19:43 16 Noi 2026 Modificat la 19:43 16 Noi 2026

Victoria electorală istorică a partidului de luna trecută a alimentat speranțele privind resetarea relațiilor tensionate ale Serbiei cu UE. FOTO: Profimedia Images

Un reprezentant important al Listei Studenților din Serbia, devenită principala forță politică a țării după victoria electorală de luna trecută, a promis accelerarea reformelor privind statul de drept și independența justiției, necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aleksandar Baucal, profesor și proaspăt ales deputat, a transmis acest mesaj la Bruxelles, în primul discurs susținut de un reprezentant al mișcării în fața unui public internațional, potrivit Euronews.

„Următoarea întrebare este dacă Serbia va rămâne pe calea europeană. Pentru noi, calea europeană înseamnă reforme: consolidarea valorilor europene, construirea unor instituții funcționale și a unui sistem autentic bazat pe statul de drept, precum și dezvoltarea unei economii sustenabile, integrate în piața europeană”, a declarat Baucal luni.

Baucal a vorbit la Forumul privind Extinderea UE, organizat la Bruxelles. Este pentru prima dată când un reprezentant al Listei Studenților se adresează unui public internațional. Majoritatea celor prezenți s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat la finalul discursului.

Pentru Baucal, calea aderării la UE este esențială nu doar pentru bunele relații de vecinătate, ci și, într-un sens mai larg, pentru construirea unei societăți mai democratice.

„Unul dintre obiectivele strategice ale Serbiei va fi, de asemenea, accelerarea îndeplinirii criteriilor intermediare prevăzute în capitolele 23 și 24. Ne dorim ca Serbia să fie un partener de încredere pentru Uniunea Europeană și pentru statele sale membre”, a continuat el.

Victoria electorală istorică a partidului de luna trecută a alimentat speranțele privind resetarea relațiilor tensionate ale Serbiei cu UE. Mișcarea, născută în urma protestelor de masă care au durat aproape doi ani, a înlăturat de la putere partidul lui Aleksandar Vučić, după 14 ani de guvernare.

În urmă cu două săptămâni, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, s-a întâlnit la Bruxelles cu o delegație a Listei Studenților, în cadrul primului lor schimb oficial de opinii cu un înalt oficial al UE. Delegații au declarat că viitorul guvern se va concentra pe restabilirea statului de drept, a independenței justiției și a libertății presei, nu doar în perspectiva aderării, ci mai ales în interesul poporului sârb.

Baucal a revenit asupra acestor teme, angajându-se să facă progrese în privința aspectelor fundamentale ale aderării la UE. Profesorul devenit deputat a declarat că noul guvern va rămâne deschis dialogului și va încerca să rezolve probleme concrete, în loc să creeze altele noi.

„Nu este vorba doar despre faptul că Uniunea Europeană ajută Serbia să protejeze democrația. Este vorba și despre o Serbie democratică ce contribuie la o Europă mai puternică și mai rezilientă”, a spus el.

Cu toate acestea, personalități importante din cadrul Listei Studenților rămân prudente în ceea ce privește alinierea la politica externă a UE, în special în privința sancțiunilor împotriva Rusiei. Acestea sunt profund nepopulare în Serbia, unde amintirea sancțiunilor occidentale care au afectat populația în timpul regimului Milošević este încă puternică.

Recunoașterea Kosovo ar putea reprezenta, de asemenea, un punct sensibil în relațiile cu statele UE. Premierul Albaniei, Edi Rama, a avertizat că este puțin probabil ca noul guvern să schimbe poziția Serbiei.

Lista Studenților s-a dezvoltat ca o mișcare eterogenă, fără o conducere clar definită. Poziția Belgradului privind aderarea la UE și politica externă ar putea deveni mai clară după ce deputații săi vor stabili componența noului guvern.

Deocamdată, Baucal consideră că următoarea provocare a partidului este transformarea solidarității construite în timpul luptei într-o încredere de durată în instituții.

„Cetățenii au reușit să lase deoparte multe dintre diferențele dintre ei. Dar, într-o societate democratică, aceste interese și opinii vor reveni în prim-plan. Credem că, datorită diferențelor dintre noi, vom construi un sistem mai bun pentru cetățenii noștri”, a spus el.