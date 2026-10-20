Autostrada Transilvania ajunge mai aproape de graniţa cu Ungaria. De Crăciun s-ar putea deschide două noi tronsoane

Autostrada Transilvania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

La 25 de ani de la iniţierea proiectului Autostrăzii Transilvania, lucrările pe tronsoanele bihorene ale autostrăzii A3 - Suplacu de Barcău - Chiribiş şi Chiribiş - Biharia - se apropie de finalizare şi dacă lucrările vor continua conform estimărilor constructorilor, şoferii ar putea circula pe acestea în luna decembrie, de Crăciun, şi chiar vor putea ajunge în Ungaria, prin Borş II, pe sectorul finalizat de 5 km, precum şi până la Nuşfalău, în judeţul Sălaj, notează Agerpres.

Tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiş, cu o lungime de 26,35 de kilometri, este construit de compania Construcţii Erbaşu. Potrivit directorului general al companiei, Călin Roman, lucrările se află în faza finală, fiind în desfăşurare ultimele operaţiuni tehnice înaintea recepţiei.

Constructorul estimează că lucrările de şantier vor fi încheiate la sfârşitul lunii noiembrie, iar deschiderea circulaţiei ar putea avea loc în decembrie. Deşi data de 1 decembrie a fost vehiculată în spaţiul public şi de Asociaţia Pro Infrastructură, termenul contractual de finalizare este 31 decembrie 2026. Data exactă a inaugurării urmează să fie stabilită de comun acord cu beneficiarul, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

"Suntem în grafic, lucrăm, nu vedem nicio problemă să nu încheiem lucrarea cam pe sfârşitul lunii noiembrie, aşa încât în decembrie să putem să-i dăm drumul. Cândva în cursul lunii decembrie; rămâne de stabilit data efectivă, de comun acord cu beneficiarul. Termenul nostru contractual e 31 decembrie. Oricum, de Crăciun se va putea circula pe tronsonul acesta", a declarat marţi, pentru AGERPRES, Călin Roman.

Ultimele lucrări

În această etapă, constructorul execută ultimele straturi de asfalt, montează elementele de protecţie şi aplică marcajele rutiere. Totodată, sunt realizate lucrări de finisare, însămânţarea taluzurilor şi amenajarea rigolelor pentru colectarea apelor.

Contractul pentru cei 26,35 de kilometri are o valoare de 884,12 milioane de lei, fără TVA, şi a prevăzut 24 de luni pentru proiectare şi execuţie: şase luni pentru proiectare şi 18 luni pentru lucrări.

Tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiş are o lungime de 26,35 de kilometri şi reprezintă una dintre secţiunile importante ale Autostrăzii Transilvania din Bihor, cu trei viaducte, opt pasaje, opt poduri (din care unul în lungime de 1.650 m peste lacul de acumulare de la Suplacu de Barcău).

Pe tronsonul Chiribiş - Biharia, cu o lungime de 28,55 de kilometri, lucrează asocierea Precon Transilvania (companie din grupul Selina) - Citadina 98. Potrivit Asociaţiei Pro Infrastructură, la 19 octombrie 2026, stadiul fizic al lucrărilor era de aproximativ 85%, iar constructorul începuse aşternerea stratului final de asfalt.

Constructorul bihorean urmăreşte să deschidă circulaţia în decembrie, cu aproximativ cinci luni înainte de termenul contractual.

Valoarea contractului pentru proiectarea şi execuţia acestui sector este de 785,21 milioane de lei, fără TVA.

Cele două tronsoane în şantier - Suplacu de Barcău - Chiribiş şi Chiribiş - Biharia - însumează 54,9 kilometri de autostradă. La acestea se adaugă tronsonul Biharia - Borş II, cu o lungime de 5,35 de kilometri, inaugurat în septembrie 2020. Acesta a fost construit de o asociere de firme al cărei lider a fost Trameco SA, companie din grupul Selina. Sectorul asigură legătura dintre Autostrada A3 din România şi autostrada M4 din Ungaria, prin punctul de trecere a frontierei Borş II.

La joncţiunea cu judeţul Sălaj, este finalizat tronsonul Suplacu de Barcău - Nuşfalău, cu o lungime de 13,55 de kilometri, construit de compania turcă Nurol, deschis circulaţiei în 2023, dar, din 17 septembrie 2026, circulaţia pe acest sector a fost închisă temporar pentru executarea lucrărilor de racordare cu tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiş.

Va prelua din traficul de pe DN1

Finalizarea şi deschiderea celor două tronsoane aflate în lucru ar reprezenta un pas important pentru continuitatea Autostrăzii Transilvania în Bihor, ce ar ajunge la o lungime totală de 60 de kilometri şi ar contribui la reducerea traficului de pe DN1.

La 22 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania, din cei aproape 440 de kilometri, are aproximativ 213 kilometri deschişi circulaţiei, din care circa 200 de kilometri sunt în prezent practicabili.

Ideea Autostrăzii Transilvania, care să lege Oradea de Bucureşti, a fost lansată la Oradea, în 2001, prin demersurile deputatului bihorean Cornel Popa. Acesta a reunit 16 parlamentari români din mai multe judeţe transilvănene, 12 parlamentari maghiari şi reprezentanţi ai administraţiilor şi instituţiilor de resort din România şi Ungaria. Atunci a fost semnată Declaraţia de la Oradea, prin care se solicita construirea acestei autostrăzi, cu prima etapă Oradea - Cluj-Napoca.