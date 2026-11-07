O țară cu 630.000 de locuitori este pe cale să devină cel de-al 28-lea stat membru al UE. Comisia avertizează un alt stat candidat

2 minute de citit Publicat la 08:00 07 Noi 2026 Modificat la 08:00 07 Noi 2026

Comisia Europeană spune că un stat candidat ar putea semna tratatul de aderare la mijlocul anului 2027. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană ar putea încheia negocierile de aderare cu un stat candidat până la sfârșitul acestui an, notează The Independent, care citează un anunț făcut la mijlocul săptămânii de Europeană.

„Pentru prima dată din 2011, când UE a încheiat negocierile de aderare cu Croația, Uniunea se află în situația de a finaliza, în curând, negocierile de aderare cu o altă țară candidată: Muntenegru”, a precizat executivul UE în raportul său anual privind politica de extindere.

„Acest lucru dovedește eforturile susținute ale Muntenegrului de a avansa pe calea europeană și de a implementa reformele necesare pentru a transforma în realitate aderarea la Uniune”, se arată în document.

Potrivit Comisiei „negocierile de aderare ar putea fi, în mod realist, încheiate până la sfârșitul anului 2026”. Un tratat de aderare ar putea fi semnat până în iunie 2027.

„În săptămânile și lunile următoare, va fi esențial ca Muntenegru să rămână concentrat pe finalizarea pregătirilor pentru aderarea la UE, să mențină reformele adoptate și să asigure un sprijin politic larg pentru parcursul său european”, a conchis executivul comunitar.

Eventuala aderare trebuie ratificată de toți cei 27 de membri actuali

Muntenegru, țară cu o populație de doar 630.000 de locuitori, își propune să devină cel de-al 28-lea stat membru al UE în 2028. Aderarea la blocul comunitar necesită ratificarea tratatului de către toate cele 27 de state membre.

La începutul acestui an, președintele Jakov Milatović și-a exprimat încrederea că țara sa este pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivul ambițios în orizontul de timp menționat.

„Putem reuși. ​​Sunt optimist în această privință”, a declarat el.

Bruxellesul consideră Muntenegru drept țara candidată aflată cel mai aproape de aderare. Republica Moldova, Ucraina și Albania sunt judecate după progresele realizate în diferite grade.

Comisia avertizează Albania, după amplele proteste anti-guvernamentale

Țările din Balcanii de Vest – Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia și Kosovo – sunt, la rândul lor, în diverse etape ale procesului de aderare.

În evaluarea sa privind progresele Albaniei, unde au avut loc recent mișcări de stradă antiguvernamentale, Comisia a precizat că „este necesară o cooperare între partide, precum și un dialog incluziv și constructiv în Parlament și cu societatea civilă, pentru a avansa în ceea ce privește reformele-cheie legate de UE, în special în contextul actualelor proteste, cele mai ample de la tranziția democratică a țării”.

„Albania trebuie să continue adoptarea unor reforme esențiale pentru a îndeplini criteriile de închidere a negocierilor aferente tuturor capitolelor. Acest lucru este important pentru ca țara să își atingă obiectivul – ambițios, dar realizabil – de a încheia negocierile până la sfârșitul anului 2027”, a adăugat executivul de la Bruxelles.