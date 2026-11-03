Țara care vrea să devină al 28-lea stat membru UE până în 2028: „Ne-am făcut toate temele”

Muntenegru a aplicat să devină stat membru UE în 2008. Foto: Getty Images

Muntenegru vrea să fie următoarea poveste de succes a Uniunii Europene. Ambasadorul țării la Bruxelles, Petar Marković, a anunțat că țara a încheiat toate reformele cerute și este fruntașă în cursa pentru statutul de membru al Uniunii Europene. Demnitarul a spus că anul 2028 este un termen realist pentru ca Muntenegru să fie primită în UE. Decizia este acum la statele membre, relatează Euronews.

Muntenegru a aplicat să devină stat membru UE în 2008, la doi ani după ce țara și-a declarat independența, dar negocierile nu au început decât în 2012. De 14 ani, statul de la Marea Adriatică bifează reformele cerute de UE. Ultima etapă este cea mai dificilă: independența justiției, legislația anti-corupție și statul de drept rămân teste cheie pentru Muntenegru.

Petar Marković, ambasadorul țării la Bruxelles, a spus că țara sa este „fruntașă” în rândul statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

Potrivit lui Marković, Muntenegrul se confruntă cu două obstacole principale în parcursul său european. Primul este modificarea Constituției, iar al doilea este soluționarea disputelor cu țara vecină Croația, stat membru al UE, în special a celor care au legătură cu conflictele din Balcani din anii 1990.

„Doar în ultimul an, de 14 ori, toate statele membre au fost de acord cu Comisia Europeană că Muntenegru e fruntașă în această cursă. Deoarece atât de multe capitole am închis între ultimul raport și cel care va fi publicat mâine. Depunem eforturi constante de mai mulți ani deja. Nu am avut nici vacanță de vară. Am îndeplinit 150 de jaloane pentru întărirea statului de drept. Am trecut acest test. Am trimis Comisiei rapoartele cu dovezile că am îndeplint aceste jaloane”, a spus diplomatul.

El consideră că anul 2028 este un termen „realist” ca Muntenegru să devină stat membru UE, amintind că Ursula von der Leyen a fost într-o vizită în țară, în care i-a lăudat progresul, apreciind că Muntenegru se află pe ultima sută de metri pentru a deveni membră UE până la sfârșitul lui 2028.

Petar Marković a mai spus că Muntenegru „și-a făcut toate temele”, iar acum soarta țării se află în mâinile statelor membre.