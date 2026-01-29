Antena 3 CNN Actualitate Locale Scandal în 2 primării din judeţul Hunedoara, din cauza impozitelor. Oamenii le-au cerut socoteală primarilor: De ce plătesc 1.000 lei?

Scandal în 2 primării din judeţul Hunedoara, din cauza impozitelor. Oamenii le-au cerut socoteală primarilor: De ce plătesc 1.000 lei?

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 15:20 29 Ian 2026 Modificat la 15:20 29 Ian 2026
impozite
Scandal în 2 primării din judeţul Hunedoara, din cauza impozitelor. Sursa foto: captură video

A fost revoltă în şedinţa Consiliului Local din Vulcan, judeţul Hunedoara, din cauza impozitelor majorate. Nervoşi, oamenii s-au dus la primar să ceară explicaţii pentru noile taxe foarte mari. Un cetăţean l-a întrebat pe edil de ce trebuie să plătească impozit de 1.000 de lei pentru un apartament cu 4 camere. De asemenea, a fost scandal şi la primăria Aninoasa, unde primarul a recunoscut, în faţa localnicilor furioşi, că nu erau obligați să majoreze taxele. 

"Eu, la apartamentul meu cu 4 camere, plătesc 1.000 de lei. Dar, ce, unde suntem?", a întrebat, furios, un localnic din Vulcan. 

S-au revoltat şi oamenii din Aninoasa, unde un consilier local i-a reproşat primarului că impozitelor au crescut enorm, faţă de 2025.

"Spuneţi-le oamenilor dacă mergem cu impozitele cum sunt astăzi sau cum au fost în 2025? Simplu. Da sau nu? Scădem, sau nu?", a întrebat consilierul local Claudiu Hoinoiu, conform Vocea Hunedoarei

"V-am spus: Consiliul Local poate să majoreze taxele. Nu este obligatoriu, este între minmim şi maxim. Noi am pus un minim ca să respectăm legea", a replicat şi primarul. 

Cetățenii cer referendum pentru demiterea primarului și a Consiliului Local Aninoasa, mai notează sursa amintită. 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: primarii impozite Hunedoara

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Locale
» Citește mai multe din Locale
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close