3 lucruri pe care angajații ar fi bine să le respecte la utilizarea lizei manuale

Află cele trei reguli esențiale pentru utilizarea în siguranță a lizei manuale: verificarea tehnică, încărcarea corectă și deplasarea controlată. Sursa foto: magnific.com

Liza manuală se numără printre echipamentele care contribuie considerabil la eficientizarea transportului intern de mărfuri; datorită mecanismului hidraulic și construcției sale simple, acest utilaj permite ridicarea ușoară a paleților de la sol și deplasarea acestora pe distanțe scurte, fără să fie necesară ridicarea întregii greutăți de către angajat.

Utilajul se întâlnește în centre logistice, supermarketuri, fabrici, ateliere și numeroase alte spații comerciale sau industriale. Cu toate acestea, simplitatea utilizării nu înseamnă că echipamentul poate fi manevrat fără pregătire sau fără respectarea unor reguli.

Un angajat care știe să folosească responsabil o liză manuală își poate desfășura activitatea mai eficient protejându-și, în același timp, sănătatea și reducând riscul deteriorării produselor transportate. Totodată, instruirea corespunzătoare contribuie la prevenirea întreruperilor neprevăzute ale activității și la menținerea unui mediu de lucru bine organizat.

Iată trei aspecte importante pe care ar trebui să le cunoască și să le respecte fiecare membru al echipei tale:

Verificarea stării tehnice a lizei manuale înainte de fiecare utilizare

Oricât de rezistent este un echipament destinat manipulării mărfurilor, utilizarea repetată cauzează în timp uzură - roțile pot acumula impurități sau se pot deteriora, componentele mobile își pot pierde din eficiență, iar mecanismul hidraulic poate începe să prezinte probleme.

Unele defecțiuni sunt evidente, în timp ce altele pot fi observate doar când angajatul acordă câteva momente verificării echipamentului. De aceea, una dintre cele mai importante reguli pe care ar trebui să le introduci în procedurile interne este inspectarea lizei înainte de începerea activității.

Verificarea nu presupune neapărat o operațiune tehnică complicată, ci faptul că angajatul trebuie să observe dacă furcile prezintă deformări, fisuri sau alte deteriorări vizibile, dacă roțile se deplasează normal și dacă mânerul permite controlul corespunzător al direcției. De asemenea, este important să testeze funcționarea mecanismului de ridicare și coborâre, fără încărcătură, într-o zonă sigură. Dacă observă scurgeri de ulei, zgomote neobișnuite, blocaje sau o coborâre necontrolată a furcilor, echipamentul nu ar trebui utilizat până la remedierea problemei.

În calitate de angajator, ai și responsabilitatea de a pune la dispoziția personalului echipamente potrivite activităților desfășurate. Alegerea unei lize manuale de calitate, cu o capacitate de încărcare adaptată nevoilor depozitului, este importantă, însă la fel de mult contează întreținerea acesteia. Un echipament îngrijit va funcționa în condiții corespunzătoare pentru o perioadă îndelungată, contribuind la reducerea cheltuielilor cu reparațiile neprevăzute și la evitarea întreruperilor activității.

Respectarea capacității maxime de încărcare și poziționarea corectă a mărfurilor

Deși multe modele sunt construite pentru a susține greutăți considerabile, fiecare echipament are o capacitate nominală stabilită de producător, care nu trebuie depășită (precizată în documentația tehnică și, de regulă, pe marcajele echipamentului). Dacă angajații ignoră această limită pot apărea deteriorări ale componentelor, instabilitatea încărcăturii și situații periculoase în timpul transportului.

Dacă ai în depozit o liza manuala cu o capacitate nominală de 2.000 kg, aceasta nu ar trebui folosită pentru transportarea unui palet care depășește greutatea respectivă. Dar nici faptul că încărcătura se încadrează în limita admisă nu garantează că deplasarea va fi sigură (contează distribuția greutății, dimensiunile paletului, starea pardoselii și forța pe care angajatul trebuie să o exercite pentru a pune echipamentul în mișcare).

Înainte ca angajatul să ridice un palet trebuie să se asigure că marfa este așezată corespunzător și că nu există produse care riscă să cadă în timpul deplasării. Cutiile suprapuse neuniform, ambalajele deteriorate sau obiectele care depășesc excesiv marginile paletului pot crea dezechilibru, mai ales în timpul virajelor. În funcție de natura mărfii, pot fi necesare metode suplimentare de stabilizare, precum folia stretch, benzile de fixare sau alte sisteme de securizare compatibile cu produsele transportate.

Poziționarea furcilor este la fel de importantă - acestea trebuie introduse suficient sub palet, conform caracteristicilor echipamentului și ale suportului de încărcare, astfel încât greutatea să fie susținută uniform. Dacă paletul este preluat doar parțial sau într-o poziție dezechilibrată, manevrarea devine dificilă, iar riscul de deplasare necontrolată crește. În plus, angajatul trebuie să se asigure că paletul nu este deteriorat și că poate susține în siguranță produsele depozitate pe acesta.

Există o diferență importantă între capacitatea tehnică a lizei manuale și efortul fizic necesar utilizării sale. Un echipament poate fi proiectat să transporte o anumită greutate, însă asta nu înseamnă că orice angajat îl poate manevra fără dificultate, în orice condiții. Pe o pardoseală perfect plană, curată și fără obstacole, deplasarea poate necesita un efort relativ redus. Pe o suprafață denivelată, umedă sau cu rosturi pronunțate, aceeași încărcătură poate deveni mult mai dificil de controlat.

Din acest motiv este indicat să instruiești angajații să nu forțeze deplasarea unei încărcături atunci când întâmpină rezistență neobișnuită. Uneori, soluția potrivită este reducerea greutății transportate, schimbarea traseului sau utilizarea unui echipament electric. De asemenea, angajații trebuie să evite mișcările bruște, răsucirile excesive ale trunchiului și încercările de a opri o încărcătură grea folosindu-și propriul corp.

Deplasarea în siguranță și respectarea regulilor de circulație în spațiul de lucru

Chiar dacă liza manuală este verificată și încărcătura este pregătită corect, riscurile nu dispar în momentul în care începe deplasarea. În primul rând, angajații trebuie să verifice traseul înainte de a transporta o încărcătură. Culoarele trebuie să permită trecerea în siguranță, fără obstacole care ar putea bloca roțile sau determina schimbări bruște de direcție.

Pardoseala trebuie să fie adecvată utilizării echipamentului, iar diferențele de nivel, rampele și pragurile trebuie evaluate cu atenție. Totodată, este important ca persoana care manevrează liza să aibă vizibilitate asupra direcției de deplasare și să poată anticipa apariția altor lucrători.

Deși liza manuală nu dispune de un motor de propulsie, greutatea încărcăturii poate face dificilă oprirea sa imediată, mai ales pe o suprafață înclinată. Din acest motiv, angajații trebuie să se deplaseze cu o viteză care să le permită să controleze echipamentul în permanență. Graba nu este justificată nici atunci când există comenzi urgente, nici când activitatea se desfășoară într-o perioadă aglomerată.

Pentru prevenirea incidentelor este util să stabilești reguli clare privind circulația în interiorul depozitului. Separarea traseelor pietonale de zonele destinate transportului de mărfuri, marcarea intersecțiilor și menținerea culoarelor libere sunt măsuri care pot îmbunătăți organizarea spațiului. În apropierea ușilor, colțurilor fără vizibilitate sau rafturilor înalte, angajații ar trebui să reducă viteza și să se asigure că pot continua manevra în condiții de siguranță.

De asemenea, nu trebuie ignorate riscurile asociate utilizării lizei pe rampe. O încărcătură grea se poate deplasa necontrolat dacă angajatul nu poate contracara forța generată de înclinare. Utilizarea pe pante trebuie permisă numai atunci când echipamentul este adecvat, producătorul o autorizează și evaluarea riscurilor confirmă că operațiunea poate fi efectuată în siguranță. În caz contrar, trebuie identificată o altă metodă de transport.

Siguranța utilizării lizei manuale depinde și de pregătirea angajaților. Chiar dacă mecanismul pare intuitiv, fiecare persoană care îl folosește trebuie să cunoască modul de ridicare și coborâre a furcilor, limitele de încărcare, procedurile de oprire a activității în cazul unei defecțiuni și regulile de circulație specifice locului de muncă. Instruirea practică este deosebit de utilă, deoarece le permite angajaților să exerseze manevrele în condiții controlate și să înțeleagă ce trebuie să facă atunci când apar situații neprevăzute.

Pe lângă instruire este important să asiguri echipamentul individual de protecție stabilit prin evaluarea riscurilor. În spațiile în care există posibilitatea căderii mărfurilor sau a lovirii picioarelor de componentele lizei, încălțămintea de protecție adecvată poate avea un rol esențial. Îmbrăcămintea trebuie să permită libertatea de mișcare și să nu prezinte elemente care se pot agăța de echipamente. Alte mijloace de protecție, precum mănușile sau vestele de mare vizibilitate, pot fi necesare în funcție de activitate și de condițiile din depozit.

În același timp, merită să încurajezi o cultură organizațională în care angajații comunică imediat situațiile periculoase, fără să considere că raportarea unei probleme reprezintă o pierdere de timp. Dacă un lucrător observă că într-un anumit culoar pardoseala este deteriorată sau că există frecvent obstacole pe traseul lizelor, informația respectivă ar trebui să ajungă rapid la persoana responsabilă. Astfel, poți identifica probleme recurente și poți lua măsuri înainte ca acestea să provoace accidente.