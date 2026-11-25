Cum alegi un curs de engleză pentru serviciu

4 minute de citit Publicat la 14:14 25 Noi 2026 Modificat la 14:14 25 Noi 2026

Compară British Council, Coursera și BUKI pentru a găsi cursul de engleză potrivit obiectivelor profesionale, nivelului și bugetului tău. Sursa foto: magnific.com

Se poate să înțelegi fără probleme un e-mail în engleză, dar să-ți ia mai mult timp să răspunzi într-o ședință. Sau poate vorbești fluent despre viața de zi cu zi, dar te blochezi când trebuie să negociezi un termen sau să ții o prezentare. Cursurile de engleză pentru serviciu încearcă să răspundă unor asemenea nevoi, dar nu toate oferă același tip de pregătire.

Alegerea unui curs de engleză pentru serviciu depinde de obiectivele profesionale, nivelul actual și formatul de învățare. Pentru conversații și feedback imediat sunt utile lecțiile live, în timp ce programele în ritm propriu pot ajuta la dezvoltarea vocabularului și la structurarea mesajelor profesionale. British Council, Coursera și BUKI oferă trei variante care merită comparate.

British Council English Online: lecții live și program flexibil

English Online de la British Council este un program cu lecții online susținute de profesori, în grupuri mici sau individual. Participanții își pot construi programul și își pot alege lecțiile în funcție de interese și obiective. Oferta include atât engleza generală, cât și Business English.

Principalul avantaj este posibilitatea de a exersa limba în timp real, de a interacționa cu alți cursanți și de a primi feedback. Programul include și activități de conversație asistate de inteligență artificială, cu care poți consolida, după lecție, ce ai învățat.

Formatul poate fi potrivit pentru angajații care folosesc engleza în ședințe, în discuțiile cu partenerii sau în comunicarea de zi cu zi. Totuși, cine are nevoie de pregătire într-un domeniu foarte specializat, precum dreptul sau contabilitatea, ar trebui să verifice dacă lecțiile disponibile acoperă terminologia respectivă.

Coursera: structură clară și studiu în ritm propriu

Business English Communication Skills este o specializare oferită de University of Washington prin platforma Coursera. Programul cuprinde cinci cursuri și este conceput pentru persoane care au deja un nivel intermediar de engleză.

Conținutul urmărește situații întâlnite în mediul profesional: construirea relațiilor de afaceri, participarea la ședințe, negocierile și susținerea prezentărilor. Modulul Business English: Making Presentations include organizarea informațiilor și prezentarea datelor prin grafice. La final, participanții realizează un proiect în care aplică ce au învățat.

Avantajul este că materialele sunt organizate progresiv și poți studia când ai timp. Există exerciții practice, proiecte și activități de comunicare orală, însă acestea nu țin locul lecțiilor live, în care profesorul poate adapta imediat întrebările la răspunsurile cursantului.

Coursera poate fi o alegere bună pentru cineva care preferă autonomia și dorește să aprofundeze comunicarea profesională într-un program structurat.

BUKI: lecții individuale adaptate obiectivelor profesionale

Pentru persoanele care preferă să lucreze direct cu un profesor, BUKI oferă lecții online de engleză pentru adulți. Lecțiile sunt individuale, iar conținutul poate fi adaptat nivelului și obiectivelor fiecărui cursant.

Prima lecție este gratuită și permite evaluarea nivelului, identificarea dificultăților și discutarea planului de învățare. De exemplu, un angajat poate solicita mai multă practică pentru interviuri, prezentări, conversații telefonice sau discuții cu clienții. Dacă vrei să lucrezi cu documente și situații reale de la job, stabilește asta împreună cu profesorul.

Avantajul formatului individual este că lecția se concentrează pe cursant, care are mai mult timp să vorbească. Profesorul poate observa dificultățile de exprimare și poate ajusta exercițiile în funcție de progres.

Totuși, experiența variază de la profesor la profesor. Dacă ai nevoie de engleză pentru un domeniu specializat, întreabă ce experiență are profesorul înainte să cumperi un pachet.

British Council, Coursera sau BUKI: care sunt diferențele?

Cele trei oferte urmăresc dezvoltarea competențelor de comunicare în engleză, dar se diferențiază prin modul de organizare și prin tipul de interacțiune.

Program Format Pentru ce este potrivit British Council English Online Lecții live, în grupuri mici sau individual Conversație regulată, feedback și flexibilitate Coursera – Business English Communication Skills Studiu în ritm propriu, exerciții și proiecte Vocabular profesional, ședințe, negocieri și prezentări BUKI – Engleză pentru adulți Lecții individuale online Exerciții adaptate dificultăților și obiectivelor personale

Niciun format nu este, prin definiție, mai bun decât celelalte. Unui cursant care are nevoie de un program bine structurat și preferă să studieze independent i se va potrivi probabil Coursera. Cine dorește interacțiune cu profesori și alți cursanți ar putea lua în calcul British Council. Pentru obiective individuale care necesită atenție personalizată, lecțiile BUKI pot fi mai potrivite.

Cum compari prețurile și ce primești pe banii tăi?

Prețul trebuie judecat în funcție de ce include. British Council English Online funcționează pe bază de abonament lunar, Coursera are propriile condiții de acces și plată, iar la BUKI prețurile pentru lecțiile de engleză destinate adulților pornesc de la 69 de lei pe lecție, conform informațiilor afișate pe platformă.

Nu poți compara direct aceste sume fără să verifici durata și conținutul activităților. Un abonament poate include acces la numeroase materiale, în timp ce un pachet de lecții individuale îți garantează timp exclusiv cu profesorul.

Ca să compari corect, ia ca reper o perioadă de patru săptămâni și verifică numărul lecțiilor live, timpul pentru practică orală, exercițiile individuale și feedbackul oferit. Dacă vrei în primul rând să vorbești liber, contează mai mult cât timp vorbești efectiv decât câte materiale ai la dispoziție.

Înainte de înscriere, verifică prețul actual, condițiile de anulare sau reprogramare și eventualele costuri suplimentare.

Cum alegi cursul potrivit pentru activitatea ta?

Începe cu trei întrebări: în ce situații folosești engleza, ce anume îți dă bătăi de cap și câte ore pe săptămână poți aloca pregătirii.

Dacă îți e greu să intervii spontan în conversații, caută un format cu multă practică live. Dacă vrei să scrii e-mailuri mai clare, să îți structurezi prezentările sau să îți îmbogățești vocabularul de afaceri, un program structurat poate răspunde acestei nevoi. Dacă obiectivul este foarte specific, discută înainte de înscriere cum vor fi adaptate exercițiile.

Un criteriu util este și modul în care poate fi măsurat progresul. Înainte să alegi cursul, stabilește-ți un obiectiv concret: să poți susține o scurtă prezentare, să explici o problemă într-o ședință sau să răspunzi mai clar la întrebările unui client.

Dacă vrei să testezi formatul individual, prima lecție BUKI este gratuită și te ajută să afli de unde pornești.