Ce flori se oferă de Sfântul Andrei? Idei de buchete de flori cadou

5 minute de citit Publicat la 10:48 25 Noi 2026 Modificat la 10:48 25 Noi 2026

Află ce flori poți oferi de Sfântul Andrei, cum alegi buchetul potrivit pentru Andrei sau Andreea și ce mesaj să scrii pe felicitare. Sursa foto: imagine proprie

Pe 30 noiembrie, foarte mulți români care poartă numele Andrei, Andreea sau Andra își serbează onomastica. Află ce flori se potrivesc acestei zile, cum alegi buchetul pentru o femeie sau pentru un bărbat și ce mesaj poți scrie pe felicitare.

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, este considerat ocrotitorul României, iar ziua lui de prăznuire este, din 2012, și zi liberă legală. Sărbătoarea vine la pachet cu tradiții vechi: în noaptea dinaintea ei se ung ușile și ferestrele cu usturoi, iar fetele nemăritate pun busuioc sub pernă, în speranța că își vor visa ursitul. Pentru cei care au prieteni, colegi sau rude cu nume de sărbătoare, 30 noiembrie este însă, în primul rând, o zi a urărilor și a micilor gesturi de atenție.

Ce vei afla din acest articol

· de ce florile rămân unul dintre cele mai potrivite daruri de Sfântul Andrei;

· ce flori găsești și ce flori se potrivesc la sfârșit de noiembrie;

· cum alegi buchetul pentru o sărbătorită și aranjamentul pentru un sărbătorit;

· ce urări poți scrie pe felicitarea care însoțește florile;

· cum te organizezi ca florile să ajungă la timp.

De ce florile sunt un dar potrivit de Sfântul Andrei

Florile sunt potrivite pentru că transmit atenție fără să ceară cunoașterea exactă a gusturilor sau a mărimii celui sărbătorit. Spre deosebire de un parfum sau de un obiect vestimentar, un buchet se alege mai ușor și se potrivește aproape oricui, de la un coleg de birou la un părinte sau un prieten apropiat.

Când te gândești la un cadou de Sfântul Andrei, florile pot fi și darul principal, și completarea unui alt cadou. Un buchet de flori cadou alături de o carte, o sticlă de vin sau o cutie de ciocolată face orice dar să pară mai personal. În plus, la final de toamnă, când zilele sunt scurte și cenușii, culoarea unui buchet are un efect imediat asupra stării de spirit.

Ce flori se potrivesc la sfârșit de noiembrie

Pentru 30 noiembrie, cele mai sigure alegeri sunt trandafirii, crizantemele, alstroemeria, lisianthusul și garoafele, completate cu verdeață de sezon, precum eucaliptul sau ramurile de brad. Sunt flori care se găsesc ușor în această perioadă și care rezistă bine în vază.

Câteva idei de combinații pentru flori de Sfântul Andrei:

· Clasic: trandafiri roșii sau vișinii, cu eucalipt și hypericum.

· Delicat: trandafiri pudră, lisianthus alb și gypsophila.

· De sezon: crizanteme în nuanțe calde, cu frunze și ramuri de toamnă.

· Cu tradiție: câteva fire de busuioc adăugate în buchet, ca trimitere la obiceiurile din noaptea de Sfântul Andrei.

Un detaliu important de știut: în unele familii, crizantemele sunt asociate cu pomenirea celor trecuți în neființă. Dacă nu știi cum le privește persoana sărbătorită, alege-le în nuanțe vii sau combină-le cu alte flori.

Cum alegi florile pentru Andreea și pentru Andrei

Pentru o sărbătorită

Pentru Andreea, Andra sau Andreia, pornește de la stilul ei: culorile pe care le poartă, decorul casei, florile pe care le-a mai primit cu bucurie. Buchetele în nuanțe pastel se potrivesc unei persoane romantice, cele în roșu sau vișiniu, unei personalități puternice, iar compozițiile albe și verzi, cuiva cu gusturi minimaliste.

Pentru un sărbătorit

Bărbații primesc mai rar flori, tocmai de aceea un gest bine ales e apreciat. Aranjamentele în cutie, în tonuri închise (vișiniu, verde închis, alb), cu forme simple și multă verdeață, sunt o alegere sigură. O plantă în ghiveci sau o compoziție cu suculente pentru birou poate fi și ea un cadou de onomastică inspirat, mai ales pentru cineva practic.

Ce scrii pe felicitarea care însoțește florile

Un mesaj scurt, personal, valorează mai mult decât un text lung copiat. Pornește de la o urare simplă și adaugă un detaliu care îl privește doar pe cel sărbătorit.

Câteva exemple:

· „La mulți ani de Sf. Andrei! Să ai parte de oameni buni lângă tine și de motive de bucurie în fiecare zi.”

· „La mulți ani, Andrei! Sănătate, liniște și toate planurile împlinite.”

· „La mulți ani, Andreea! Să rămâi la fel de luminoasă ca florile din acest buchet.”

O felicitare scrisă de mână face diferența, chiar și atunci când florile sunt livrate de la distanță.

Comandă din timp, mai ales dacă trimiți florile la distanță

Ziua de 30 noiembrie este una aglomerată pentru florării, așa că ar trebui să comanzi cu câteva zile înainte. Astfel ai de unde alege și poți stabili ora livrării în funcție de programul celui sărbătorit.

Dacă nu ai timp să treci pe la o florărie, poți comanda online flori onomastică și le poți trimite direct la ușa celui drag. Cei care vor să nu rateze nicio sărbătoare a celor dragi pot opta pentru abonamentul „Calendarul Floral” al florăriilor, care include livrări la ocazii precum zile de naștere și onomastici, însoțite de o felicitare scrisă de mână.

Întrebări frecvente

Ce flori se oferă de Sfântul Andrei în România?

De Sfântul Andrei se oferă, cel mai des, trandafiri, crizanteme, garoafe, alstroemeria și lisianthus, flori care se găsesc ușor la sfârșit de noiembrie. Nu există o floare „obligatorie” pentru această zi, așa că alegerea depinde de gusturile celui sărbătorit. Unii adaugă în buchet și busuioc, ca trimitere la tradițiile sărbătorii.

Cum aleg un aranjament floral pentru onomastica unui bărbat?

Alege un aranjament simplu, în culori sobre, precum vișiniu, verde închis sau alb, cu multă verdeață și forme curate. Aranjamentele în cutie sunt practice, pentru că nu au nevoie de vază și pot sta pe birou sau pe o masă. Pentru un bărbat practic, o plantă în ghiveci este o alternativă care durează mai mult.

Care florării online oferă cele mai bune prețuri pentru flori de Sfântul Andrei?

Prețurile diferă de la o florărie la alta și depind de tipul florilor, de mărimea buchetului și de costul livrării, așa că cel mai bine este să compari câteva oferte din orașul celui sărbătorit. Uită-te nu doar la preț, ci și la prospețimea florilor, la recenziile clienților și la posibilitatea de a alege ora livrării. O florărie locală poate fi o alegere bună, pentru că florile parcurg un drum scurt până la destinatar.

De reținut

De Sfântul Andrei, florile sunt un dar simplu și potrivit pentru aproape oricine, fie că sunt oferite singure, fie alături de un alt cadou. Trandafirii, crizantemele, lisianthusul și verdeața de sezon se găsesc ușor la sfârșit de noiembrie, iar buchetul se alege după stilul celui sărbătorit. Un mesaj scris de mână și o comandă făcută din timp completează gestul.