Află cum funcționează pompele de căldură sol-apă, ce tipuri de foraje presupun și de ce dimensionarea și protecția apelor subterane sunt esențiale.

Interesul pentru energia din subsol

Pompele de căldură devin un element central al încălzirii în Europa: raportul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) din 2025 arată că aproximativ 23 de milioane de unități sunt folosite în UE pentru încălzirea spațiilor. Vânzările au fost de 2,8 milioane de unități în 2022, 2,7 milioane în 2023 și 2,0 milioane în 2024, iar inițiativa REPowerEU a vizat adăugarea a circa 30 de milioane de pompe de căldură hidronice până în 2030. Pompele sol-apă, numite și geotermale, extrag căldură din pământ sau dintr-o masă de apă, iar JRC notează că randamentul lor este relativ mai bun la temperaturi exterioare scăzute decât cel al sistemelor aer-apă. Ele presupun însă lucrări de foraj, care cer proiectare atentă.

Sistem închis sau deschis

Ghidurile Departamentului american al Energiei (DOE) descriu patru tipuri de sisteme: trei închise (orizontal, vertical și în lac sau iaz) și unul deschis. Sistemul orizontal cere șanțuri adânci de cel puțin patru picioare (aproximativ 1,2 m), iar cel vertical se alege când terenul este limitat sau solul prea subțire pentru șanțuri. În sistemul deschis, apa dintr-un puț sau dintr-o apă de suprafață circulă direct prin pompă și se întoarce în puț, într-un puț de reinjecție sau la suprafață. DOE precizează că această variantă este practică doar cu apă suficientă și relativ curată și cu respectarea reglementărilor locale privind evacuarea în apele subterane. Pentru sondele verticale, lucrările de foraje puturi influențează direct costul și protecția acviferelor.

Dimensionarea: de la sarcina termică la rocă

Dimensionarea pornește de la necesarul de căldură al clădirii și de la proprietățile termice ale terenului. Potrivit Serviciului Geologic Britanic (BGS), conductivitatea termică a rocilor obișnuite variază cu un factor de peste doi (1,5–3,5 W/m·K), iar pentru o buclă verticală contează proprietățile rocii de bază. JRC arată și că pompele de căldură funcționează cel mai bine în clădiri cu performanță energetică ridicată și temperaturi reduse ale agentului termic, sub 55 °C, de exemplu la încălzirea în pardoseală. Adâncimea și numărul sondelor se stabilesc deci pe baza calculului sarcinii termice și a datelor despre teren, adesea completate de un test de răspuns termic. O regulă fixă de metri de foraj pe kilowatt, aplicată fără aceste date, poate duce la subdimensionare sau la costuri inutile.

Reglementări: apa subterană nu este un detaliu

În România, lucrările care au legătură cu apele, inclusiv „lucrări de prospecțiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre”, sunt reglementate de Legea apelor nr. 107/1996, iar avizele și autorizațiile se emit de Administrația Națională „Apele Române” prin administrațiile bazinale. Autorizarea se aplică și utilizării apelor subterane, așa că sistemele deschise, care captează apă, pot ridica alte întrebări decât cele închise, în care fluidul circulă într-un circuit etanș. Pentru comparație, în Anglia un sistem închis este scutit de permis de mediu doar dacă este complet etanș, nu evacuează fluide în mediu și se află la cel puțin 50 m de o fântână, un izvor sau un foraj folosit pentru apă potabilă ori alimentară; sistemele deschise cer licență de captare peste 20 m³ pe zi. Înainte de lucrare, proiectantul ar trebui să clarifice cerințele aplicabile cu administrația bazinală de apă.

Execuția: etanșare și protecția acviferelor

Ghidul oficial britanic pentru sistemele deschise cere ca forajele să fie proiectate, construite și dezafectate astfel încât să prevină poluarea apelor subterane. Pentru sistemele închise, aceeași logică apare la scoaterea din funcțiune: se îndepărtează tot ce poate polua, inclusiv fluidul termic, și se sigilează structurile precum forajele. Ghidul cere și un studiu al terenului care să verifice contaminarea pe care instalarea ar putea-o mobiliza, și cere ca sistemul să nu fie amplasat lângă o fosă septică. Execuția unor foraje puturi pentru sonde implică tubare, introducerea buclei și umplerea spațiului din jurul ei cu material de etanșare, astfel încât forajul să nu devină o cale de legătură între straturi acvifere. Nisipurile curgătoare, notează BGS, pot provoca tasarea terenului din jur.

Eficiență, costuri și durabilitate

Raportul JRC notează că investiția inițială este adesea mai mare din cauza forajului, iar soluțiile precum sondele și buclele comune ar putea reduce costul. Ghidurile DOE indică o durată medie de viață de peste 20 de ani pentru pompă și de 25–50 de ani pentru infrastructura subterană, iar sistemele reduc consumul de energie cu aproximativ 25–50% față de pompele de căldură aer-apă. Instalările sol-apă au rămas relativ stabile în ultimul deceniu, în timp ce cele aer-aer și aer-apă au crescut puternic; Suedia (circa 560 000 de unități) și Germania (410 000) dețineau peste jumătate din parcul european sol-apă, potrivit datelor EGEC din 2022 citate de JRC. Decizia corectă pornește de la datele clădirii și ale terenului, nu de la tendința pieței.