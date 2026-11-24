Cazierul fiscal expiră în 30 de zile. Ce mai trebuie să știi înainte să îl ceri de la ANAF

Cât timp este valabil cazierul fiscal și cum îl obții de la ANAF? Află ce informații conține, când se șterg mențiunile și în ce situații nu mai trebuie să îl soliciți. Sursa imagine: https://digigov.ro/

Treizeci de zile. Atât este valabil un cazier fiscal din momentul în care a fost emis, și mulți află asta abia când li se întoarce dosarul. Documentul e cerut la licitații, la autorizații, la finanțări și la unele angajări, iar regulile lui sunt puține, dar diferite de ale altor acte cu care suntem obișnuiți.

Ce este, de fapt

Cazierul fiscal este un certificat eliberat de ANAF, în baza Ordonanței Guvernului nr. 39/2015. În el sunt trecute sancțiunile primite de o persoană sau de o firmă pentru abateri de la regulile fiscale, contabile, vamale și de disciplină financiară. Lista exactă a faptelor care se înscriu se găsește în Hotărârea Guvernului nr. 1000/2015. Pot apărea și mențiuni despre răspunderea solidară pentru datoriile unei societăți sau despre inactivitatea fiscală.

Dacă ai primit doar un avertisment, fără amendă, fapta nu se înscrie.

Două confuzii apar aproape de fiecare dată. Prima: cazierul fiscal nu arată dacă ai datorii la stat. Pentru asta există certificatul de atestare fiscală, un act separat. A doua: nu are legătură cu cazierul judiciar, pe care îl eliberează Poliția. Sunt dosare la care ți se cer amândouă.

Cine ți-l cere

Cel mai des apare la licitații și contracte publice, uneori alături de certificatul de atestare fiscală. Îl mai cer autoritățile care dau autorizații și licențe pentru activități reglementate, programele de finanțare, inclusiv cele pe fonduri europene, și angajatorii, pentru posturi financiare sau de conducere.

Pe lângă cele 30 de zile, mai e o regulă de ținut minte: cazierul este valabil numai pentru scopul pe care l-ai scris în cerere. Dacă l-ai scos pentru o licitație, nu îl poți depune a doua zi la un dosar de finanțare. Concluzia practică e să îl ceri cât mai aproape de ziua depunerii și câte unul pentru fiecare dosar.

Cum îl obții

Online, dacă ai cont în Spațiul Privat Virtual. Depui cererea din secțiunea de solicitări pentru eliberarea de documente, iar certificatul îți vine în cont, la mesaje. ANAF precizează că documentele primite în SPV au aceeași valoare juridică precum cele luate de la ghișeu.

La ghișeu, dacă nu ai cont. Poți merge la orice organ fiscal competent, nu doar la cel de care ții cu domiciliul, tu sau cineva împuternicit de tine. Certificatul se eliberează pe loc. Nici online, nici la ghișeu nu se plătește vreo taxă.

Printr-un intermediar, dacă nu ai nici cont, nici timp, sau ești plecat din țară. Există servicii private care depun cererea în numele tău, pe baza unei împuterniciri, și îți trimit documentul pe e-mail. Un cazier fiscal online comandat așa se plătește, dar banii sunt pentru serviciu, nu pentru act. Dacă vrei să compari variantele pas cu pas, există și un ghid despre cum obții cazierul fiscal.

Pentru firme e mai simplu de spus și mai greu de ocolit: cererea o face reprezentantul legal sau un împuternicit și se depune doar electronic, prin SPV.

Când dispare o mențiune

O contravenție nu rămâne înscrisă pe viață. Dacă ai plătit amenda, se șterge la o lună de la înscriere. Dacă nu ai plătit-o, se șterge la trei zile lucrătoare după ce o plătești sau, în lipsa plății, după cinci ani. La contravențiile care privesc produse accizabile, termenul e de un an.

Infracțiunile se șterg la cerere, dacă în cinci ani de la executarea pedepsei nu ai mai săvârșit o faptă de același fel. Amnistia, reabilitarea și dezincriminarea duc și ele la ștergere.

Cu alte cuvinte, o amendă fiscală plătită repede iese din cazier în câteva săptămâni. Una lăsată neplătită poate apărea acolo ani de zile.

Un caz în care nu mai trebuie să îl ceri

La înființarea unei firme, la cesiunea de părți sociale și la numirea unui administrator nou, Registrul Comerțului ia informațiile direct de la ANAF. Tu nu mai aduci niciun certificat. E una dintre puținele situații în care instituțiile își vorbesc între ele fără să te pună pe drumuri.