De ce nu câștigi când vezi trei simboluri identice pe același rând la sloturi?

Trei cireșe apar pe același rând, una lângă alta, dar ecranul nu afișează niciun câștig. La unele sloturi online, explicația se vede abia când numeri rolele: cireșele au apărut pe a doua, a treia și a patra, iar regulamentul cere ca seria să înceapă pe prima rolă din stânga. Simbolurile sunt cele potrivite, însă combinația începe cu o poziție prea târziu.

Un rând de pe ecran nu este neapărat o linie de plată

Rolele sunt coloanele verticale. O linie de plată este traseul pe care se citesc simbolurile de pe aceste coloane. Unele linii merg drept, pe același rând. Altele urcă și coboară: pot porni de sus pe prima rolă, trece prin mijloc pe a doua și ajunge jos pe a treia.

De aceea, trei simboluri așezate în zigzag pot forma o combinație, chiar dacă trei simboluri aliniate orizontal nu formează una. Contează dacă pozițiile lor urmează unul dintre traseele active prevăzute pentru runda respectivă. Chiar și pe traseul corect, un alt simbol intercalat poate întrerupe seria: două cireșe, un clopoțel și încă o cireașă nu înseamnă trei cireșe consecutive.

Ce se schimbă la sloturile fără linii fixe

La sloturile care numără „modalități de câștig”, simbolurile pot ocupa poziții diferite pe înălțimea rolelor, fără să urmeze un traseu desenat. De exemplu, o cireașă sus pe prima rolă, una jos pe a doua și una la mijloc pe a treia pot forma o combinație. Dacă regula cere role consecutive, o cireașă de pe a patra rolă nu ține însă locul celei care lipsește de pe a treia.

Alte sloturi citesc simbolurile în grupuri. Acolo contează câte simboluri identice se ating și în ce fel: dacă regulamentul acceptă doar vecinii pe orizontală sau pe verticală, două simboluri care se ating numai la colț nu fac parte din același grup.

De ce tocmai trei? Uneori, pragul este altul

Tabelul de plăți arată câte apariții sunt necesare pentru fiecare simbol. Dacă prima valoare din dreptul cireșelor apare în coloana pentru patru simboluri, trei nu sunt suficiente, chiar dacă ocupă pozițiile corecte. Un simbol special, precum Scatter, poate avea o regulă proprie: la unele sloturi, aparițiile sale se numără oriunde pe ecran și pot activa o funcție, fără să formeze o combinație pe linie.

În exemplul de la început, regulamentul oferă două indicii distincte: tabelul arată câte cireșe sunt necesare, iar schema liniilor arată unde trebuie să apară. Abia citite împreună explică de ce trei cireșe la vedere pot rămâne doar trei cireșe.