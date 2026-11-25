Pătuț pentru bebe tapițat sau co-sleeping? Ce să compari înainte de comandă

Pătuț tapițat sau co-sleeping? Compară modelele, materialele, dimensiunile și prețurile și află ce criterii contează pentru alegerea unui pătuț bebe. Sursa foto: magnific.com

Pătuțurile tapițate și cele de tip co-sleeping sunt două categorii diferite, iar unele modele le îmbină. Articolul explică ce înseamnă fiecare și ce detalii contează atunci când le compari.

Pătuțul este piesa centrală din camera bebelușului, iar oferta este variată: lemn natural sau vopsit, tăblii simple sau îmbrăcate în material textil, modele care stau independent sau lângă patul părinților. Diferențele nu se văd întotdeauna din fotografii, așa că uite care sunt criteriile după care se compară cele două modele.

Modelele tapițate: ce se găsește în ofertă

Un pătuț tapițat are structura sau tăbliile îmbrăcate în material textil moale. Căutarea unui pătuț bebe tapițat duce către modele precum Victoria, cu tapițerie în stil bucle sau din velur, și Iași, tapițat din velur. Ambele au spațiu de dormit de 120 x 60 cm și sunt disponibile în mai multe culori, printre care cappuccino, alb, fildeș, gri și milky.

Modelele Victoria sunt listate între 2.849 și 2.949 lei, iar modelele Iași la 2.250 lei. La Iași, descrierea precizează că sertarul cu funcție de balansoar este inclus în preț, că salteaua se reglează pe două niveluri, la 24 cm și la 45 cm, și că latura frontală este mobilă, reglabilă sau complet detașabilă. Cadrul este din lemn de fag, finisat cu lac pe bază de apă, iar colțurile sunt rotunjite.

Același model este descris ca potrivit pentru copii de până la 3 ani. Poate fi folosit, așadar, ca pătuț pentru copii și după primele luni de viață, atât timp cât copilul se încadrează în limitele indicate de producător.

Modelele co-sleeping: spațiu separat, aproape de părinți

Un pătuț co-sleeping stă lângă patul părinților, dar are propria saltea. Sub această etichetă intră modele din lemn masiv de fag sau arin, cu spațiu de dormit de 120 x 60 cm, de la Oradea (1.200 lei) și Rian (1.300 lei) până la Victoria (2.849–2.949 lei). Descrierea categoriei spune că pătuțurile se atașează ușor la patul părinților.

Modelul pornește de la recomandarea ca bebelușul să doarmă în aceeași cameră cu părinții, nu în același pat. Academia Americană de Pediatrie (AAP) recomandă împărțirea camerei cel puțin în primele 6 luni de viață și evitarea somnului în același pat. Un pătuț co-sleeping respectă această logică: copilul este aproape de părinți, dar pe o suprafață proprie.

Cum se compară cele două categorii

Primul lucru care trebuie verificat este dimensiunea. La ambele categorii spațiul de dormit are 120 x 60 cm, deci salteaua se alege la această dimensiune. Al doilea este bugetul: ofertele sunt de la 1.200 lei la aproape 2.950 lei, iar modelele tapițate se află în partea de sus a intervalului. Al treilea este accesul la copil, pentru că laterala culisantă sau detașabilă ușurează ridicarea bebelușului din pătuț, mai ales noaptea.

Contează și înălțimea saltelei. Pe măsură ce copilul crește, salteaua coboară, iar modelele cu mai multe niveluri de reglare se adaptează mai fin. Filtrele categoriei co-sleeping includ variante cu 2 până la 8 niveluri de ajustare, dar numărul exact se verifică pe pagina fiecărui model.

La final se verifică ce este inclus în preț. De cele mai multe ori, salteaua și montajul nu sunt incluse, iar pătuțul vine demontat, cu piese pregăurite și instrucțiuni de montaj.

Spațiul din cameră

Spațiul de dormit de 120 x 60 cm nu este dimensiunea totală a unui pătuț bebe. Modelul Iași, de exemplu, are dimensiunile exterioare de 139 x 65,5 x 98 cm, deci ocupă mai mult loc decât salteaua. La un pătuț lipit de patul părinților se măsoară și înălțimea patului, pentru ca cele două suprafețe să fie la un nivel apropiat, precum și spațiul rămas pentru circulația prin cameră. O măsurătoare făcută înainte de comandă evită situația în care pătuțul ajunge acasă, dar nu încape lângă pat.

Materiale și finisaj

Modelele din categoria co-sleeping sunt din lemn masiv de fag sau arin, iar descrierea generală a mărcii menționează vopsirea cu lacuri pe bază de apă. La Iași apare un lac non-toxic și o protecție din silicon pentru dentiție, utilă atunci când copilul începe să muște gratiile. Tapițeria din velur este moale la atingere, dar cere o îngrijire adaptată materialului, motiv pentru care instrucțiunile se cer înainte de comandă.

Culoarea se alege la sfârșit. Alb, fildeș și cappuccino se asortează ușor cu mobila existentă, iar milky și gri aduc o notă mai neutră. Nuanța nu schimbă funcția pătuțului, dar influențează cât de ușor se potrivește în cameră.

Întrebări frecvente

Este sigur un pătuț tapițat pentru bebeluș și cum se curăță?

Siguranța depinde de structura stabilă, de o saltea fermă și plană, potrivită ca dimensiune, și de lipsa obiectelor moi în pătuț, nu de existența tapițeriei în sine. Academia Americană de Pediatrie recomandă o suprafață fermă și plană pentru somn și un pătuț fără obiecte moi. Instrucțiunile de curățare depind de material, de exemplu velur, și se confirmă cu vânzătorul înainte de comandă. Până atunci se evită detergenții agresivi, iar orice produs se încearcă întâi pe o zonă mică, ascunsă.

Ce este un pătuț co-sleeping și cum se atașează de patul părinților?

Este un pătuț gândit să stea lângă patul părinților, astfel încât bebelușul să doarmă aproape de ei, dar pe propria saltea. Descrierea categoriei spune că modelele se atașează ușor la patul părinților, iar modul exact de fixare se verifică pentru fiecare model în parte. La unele modele latura frontală este mobilă, reglabilă sau detașabilă, pentru acces facil la copil.

Sunt sigure protecțiile laterale pentru pătuț?

Academia Americană de Pediatrie recomandă ca în patul bebelușului să nu existe obiecte moi, inclusiv protecții care se fixează de gratii sau de laterale, din cauza riscului de prindere, sufocare sau strangulare. Pentru situații concrete, părinții pot cere părerea pediatrului.

Pe scurt

Pătuțurile tapițate și cele co-sleeping se deosebesc prin tapițerie și prin poziția față de patul părinților, iar unele modele le combină. La comparație contează dimensiunea saltelei, accesul la copil, nivelurile de reglare și ce este inclus în preț. Pentru siguranță, recomandările pediatrice indică o suprafață fermă și plană și un pătuț fără obiecte moi.