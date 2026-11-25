Cum pot firmele românești de producție publicitară să reducă dependența de subcontractori

Modificat la 12:45 25 Noi 2026

Publicat la 12:45 25 Noi 2026

2 minute de citit Publicat la 12:45 25 Noi 2026 Modificat la 12:45 25 Noi 2026

Află când merită să renunți la subcontractarea lucrărilor publicitare și să investești în imprimante industriale și UV pentru producția internă. Sursa foto: viscom.ro

Pentru multe ateliere de producție publicitară, subcontractarea este o soluție practică atunci când apar comenzi neobișnuite sau perioade aglomerate. Totuși, factura furnizorului extern nu reflectă întotdeauna toate costurile. Transportul, timpul alocat coordonării, eventualele refaceri și întârzierile pot influența profitabilitatea unei lucrări.

Pe măsură ce comenzile devin recurente, antreprenorii trebuie să decidă ce merită produs intern și ce este mai avantajos să rămână externalizat.

Când devine externalizarea o piedică în calea dezvoltării?



Colaborarea cu subcontractori oferă flexibilitate și permite preluarea unor proiecte fără investiții în echipamente suplimentare. Problemele pot apărea atunci când atelierul externalizează frecvent aceleași lucrări, iar termenele depind de disponibilitatea partenerilor.

De exemplu, o firmă care comandă săptămânal panouri personalizate poate întâmpina dificultăți când clienții solicită modificări urgente sau livrări într-un interval scurt.

În asemenea situații, merită analizată posibilitatea de a aduce o parte din producție în atelier.

Ce lucrări merită realizate intern?

Primul criteriu este frecvența comenzilor. Bannerele, foliile, autocolantele sau materialele publicitare de mari dimensiuni pot justifica investiția în echipamente proprii atunci când există un volum suficient de lucru.

În funcție de aplicații, diverse imprimante industriale pot susține producția repetitivă și gestionarea unor comenzi mai mari.

Avantajele posibile includ controlul direct asupra programării lucrărilor, reducerea unor costuri logistice și posibilitatea de a interveni mai rapid asupra comenzilor.

Totuși, rentabilitatea depinde de utilizarea efectivă a echipamentului, costurile consumabilelor și pregătirea operatorilor.

Printul direct pe materiale rigide și reducerea subcontractării

O categorie frecvent externalizată este cea a materialelor publicitare rigide: panouri din PVC, plăci din acril, display-uri comerciale sau indicatoare personalizate.

Pentru aceste aplicații, utilizarea unor imprimante UV de tip flatbed permit imprimarea directă pe suporturi compatibile, inclusiv PVC, acril, lemn sau aluminiu compozit.

În anumite proiecte, tehnologia reduce necesitatea imprimării pe folie autoadezivă și aplicării ulterioare pe placă. Astfel, atelierul poate simplifica unele operațiuni și poate gestiona intern lucrări pe care anterior le subcontracta.

Rămân însă importante pregătirea materialelor, verificarea aderenței și eventualele operațiuni de tăiere sau finisare.



Calculul de rentabilitate: investiție proprie vs. externalizare



Decizia nu trebuie luată doar prin compararea prețului imprimantei cu facturile subcontractorilor.

O analiză corectă presupune compararea costului total al externalizării cu cel al producției interne, pentru același volum de lucrări.

Trebuie luate în calcul finanțarea sau amortizarea echipamentului, consumabilele, manopera, energia, mentenanța, spațiul și eventualele opriri tehnice.

La fel de important este gradul de utilizare: un echipament care funcționează doar ocazional poate genera costuri fixe dificil de recuperat.

Ce proiecte este rentabil să rămână externalizate?

Subcontractarea rămâne utilă pentru lucrări rare, materiale speciale, tehnologii pe care atelierul nu le deține sau comenzi care depășesc temporar capacitatea internă.

De exemplu, o firmă poate produce intern semnalistica obișnuită și poate apela la parteneri pentru proiecte speciale, care nu justifică achiziția unor utilaje dedicate.

O abordare mixtă permite controlul asupra lucrărilor recurente, păstrând flexibilitatea pentru solicitările ocazionale.



Rolul furnizorului în independența operațională

Trecerea către producția internă presupune mai mult decât achiziția unei imprimante. Echipamentul trebuie ales în funcție de materiale, volume, spațiu și capacitatea echipei.

Un furnizor specializat poate sprijini acest proces prin consultanță, teste pe materiale, training și acces la consumabile și suport tehnic.

Reducerea dependenței de subcontractori devine avantajoasă atunci când lucrările internalizate au cerere suficientă, iar costurile pot fi gestionate eficient. Scopul nu este eliminarea partenerilor externi, ci construirea unui model de producție mai flexibil și mai predictibil.