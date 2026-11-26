Vacanța de iarnă în străinătate: regulile de siguranță pe pârtiile din Polonia pe care turiștii trebuie să le cunoască

2 minute de citit Publicat la 11:51 26 Noi 2026 Modificat la 11:51 26 Noi 2026

Descoperă regulile de siguranță pe pârtiile din Polonia, amenzile care pot fi aplicate și ce trebuie să știi înainte de o vacanță la schi în Zakopane. Sursa foto: canva

Plănuiești o vacanță la schi în străinătate? Polonia merită luată în calcul, mai ales dacă vrei să descoperi o stațiune nouă, cu pârtii pentru diferite niveluri de pregătire. Zakopane, aflată la poalele Munților Tatra, este una dintre destinațiile cunoscute pentru sporturile de iarnă, dar și pentru atmosfera montană și gastronomia locală. Înainte să pornești la drum, este bine să cunoști regulile de siguranță aplicabile pe pârtiile poloneze. Unele sunt prevăzute de lege, iar nerespectarea lor poate atrage amenzi.

Ce reguli trebuie să respecți pe pârtiile din Polonia?

Legislația poloneză stabilește obligații clare pentru schiori și snowboarderi, completate de regulile de conduită promovate de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS).

Printre cele mai importante se numără:

Casca este obligatorie pentru persoanele sub 16 ani. Părinții sau însoțitorii responsabili pot fi amendați dacă permit copiilor să schieze fără cască. Protecția este recomandată și adulților.

Schiatul sub influența alcoolului sau a drogurilor este interzis. Încălcarea acestei reguli poate atrage sancțiuni, iar administratorii pot refuza accesul persoanelor aflate sub influența acestor substanțe.

Viteza trebuie adaptată condițiilor. Ține cont de aglomerație, vizibilitate, starea zăpezii și propriile abilități.

Marcajele și restricțiile trebuie respectate. Nu intra pe trasee închise și evită opririle în locuri unde ceilalți schiori nu te pot observa din timp.

Zakopane: cum alegi pârtia potrivită?

Dacă plănuiești o vacanță la schi în Zakopane, ai la dispoziție mai multe zone schiabile, cu grade diferite de dificultate.

Polana Szymoszkowa are atât o pârtie potrivită începătorilor, cât și una pentru schiori mai experimentați. Nosal este o altă opțiune cunoscută, în timp ce Kasprowy Wierch atrage schiorii avansați, obișnuiți cu terenul alpin.

Înainte să cumperi skipass-ul, verifică starea pârtiilor, funcționarea instalațiilor și prognoza meteo. Dacă ești începător, câteva lecții cu un instructor te pot ajuta să înveți tehnicile de bază.

Pentru activitățile în afara pârtiilor amenajate, consultă buletinele de avalanșă emise de serviciul de salvare montană TOPR. Aceste zone necesită pregătire și echipament adecvat.

Ce faci dacă ai un accident pe pârtie?

Dacă are loc un accident, anunță imediat personalul pârtiei sau salvatorii. În cazul unei posibile leziuni grave, evită să muți persoana accidentată, cu excepția situațiilor în care există un pericol imediat.

În Polonia, poți solicita ajutor la:

112 – numărul european de urgență;

985 – salvare montană;

+48 601 100 300 – numărul serviciilor poloneze de salvare montană.

Verifică și asigurarea înainte de plecare. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate permite accesul la îngrijiri medicale necesare în sistemul public, potrivit regulilor locale, dar nu acoperă repatrierea.

Pentru schi, este recomandată o poliță care include sporturile de iarnă, eventualele intervenții de salvare și răspunderea civilă.

Cum îți organizezi vacanța de iarnă?

Pe lângă pârtii, contează transportul, amplasarea cazării și costurile echipamentului. Dacă mergi cu familia, Zakopane oferă și activități pentru cei care nu schiază: plimbări prin stațiune, restaurante tradiționale și centre termale în împrejurimi.

Dacă preferi o vacanță dedicată atmosferei festive, poți alege, în schimb, un circuit la târgurile de Crăciun, cu opriri în orașe precum Budapesta, Praga și Viena.

Indiferent de alegere, un consultant turistic te poate ajuta să compari traseele, transportul și serviciile incluse. Iar pentru zilele petrecute pe pârtie, verificarea condițiilor locale și respectarea regulilor de siguranță rămân esențiale.