Brighton vs U Craiova: egale la puncte în UECL, dar cu formația gazdă mare favorită la pariuri

3 minute de citit Publicat la 17:24 26 Noi 2026 Modificat la 17:24 26 Noi 2026

Brighton – Universitatea Craiova, în etapa a 4-a din Conference League 2026/2027. Vezi cotele 1X2, absențele, forma echipelor și programul oltenilor.

Astăzi, joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, Universitatea Craiova întâlnește Brighton pe Amex Stadium. Meciul se joacă în etapa 4 a fazei ligii UEFA Conference League 2026/2027 și pornește de la o egalitate interesantă: fiecare echipă are 7 puncte după primele 3 apariții. Gazdele sunt pe locul 5, iar campioana României ocupă poziția 8.

Bookmakerii de la TopBet, operator de pariuri online licențiat ONJN (L1254520W001667, 18+), au stabilit următoarele cote 1x2 (rezultat final):

Victorie Brighton — 1.11

Egalitate — 8.00

Victorie Craiova — 20.00

Aceleași puncte în clasament nu înseamnă, din păcate, un raport de forțe egal în meciul direct. Brighton este a doua în Premier League și are o serie de rezultate excelente pe propriul teren. Universitatea vine din fruntea Superligii și și-a obținut punctele europene printr-un parcurs fără înfrângere, înaintea celei mai puternice adversare întâlnite în această fază.

Cum au acumulat protagonistele meciului de diseară cele 7 puncte în grupa UECL

Craiova a remizat cu Getafe, 1-1 pe Ion Oblemenco, apoi a câștigat cu 3-1 în deplasarea la Inter Club d’Escaldes. În etapa precedentă, Cicâldău și Bancu au înscris în succesul cu Egnatia, 2-0. Oltenii au astfel 6 goluri marcate și 2 primite.

Brighton a obținut victoria cu Kauno Žalgiris, 4-0, remiza albă de la Jablonec și succesul cu 1-0 de la Getafe. Cele 5 goluri marcate și niciunul primit explică poziția superioară a englezilor în ierarhia comună. Ambele echipe au câte 2 victorii și un rezultat de egalitate.

Sistemul competiției reunește 36 de formații într-un singur clasament. Fiecare dispută 6 meciuri, cu adversari diferiți. Din acest motiv, punctajele identice se pot construi pe programe de dificultate diferită, iar partida directă oferă acum un reper suplimentar în lupta pentru primele poziții.

Brighton, mare favorită pe teren propriu

Arsenal, Kauno Žalgiris, Crystal Palace și Brentford nu au înscris în ultimele 4 meciuri oficiale ale lui Brighton de pe Amex. Rezultatele au fost 3-0, 4-0, 5-0 și 2-0. Înfrângerea lui Arsenal arată că defensiva gazdelor a rezistat și împotriva unei echipe din vârful fotbalului englez.

La ultima apariție din Premier League, Brighton a pierdut în deplasare cu Hull, 0-2. Cele două goluri au venit în prelungiri, după eliminarea lui Costinha. Echipa lui Fabian Hürzeler rămâne însă pe poziția 2, cu 22 de puncte, în urma lui Arsenal, care are 28.

Universitatea vine după victoria cu 6-2 de la Arad. Baiaram a reușit o dublă, iar Cicâldău, Stevanović, Adrian Rus și Monday Etim au înscris celelalte goluri. Craiova este lider în România, cu 36 de puncte, urmată de Rapid, cu 34, și Dinamo, cu 33.

Ce variante au antrenorii înaintea startului

Coelho nu îl poate folosi pe Assad Al-Hamlawi, indisponibilitate confirmată la conferința de presă de miercuri. Simon Elisor este o opțiune pentru centrul atacului, în timp ce Baiaram, Cicâldău și Nsimba se află printre numele urmărite în ofensivă.

La gazde, anunțul oficial privind lotul îi scoate din calcul pe Boscagli, Hadjam, Diego Gómez și Yalcouyé. Gómez este menajat după acțiunea internațională, iar Yalcouyé este accidentat. Formulele oficiale pot diferi de cele vehiculate în avancronici, în funcție de alegerile celor doi tehnicieni.

Pentru goluri de ambele părți, cota este 2.35. Peste 2.5 goluri are cota 1.37, iar pariul peste 3.5 goluri este cotat cu 1.94. Baiaram să înscrie oricând are cota 7.50, după dubla din campionat.

Diferența dintre ora locală și cea din România este de 2 ore: pe Amex, startul se dă la 17:45. În sectorul oaspeților sunt 1.600 de bilete, epuizate de suporterii Universității. Pentru clubul din Bănie, deplasarea în Anglia vine înaintea unui nou meci de campionat cu Dinamo, programat pe 30 noiembrie.

Craiova mai are două partide după Brighton

După această seară urmează Kairat Almaty în deplasare, pe 10 decembrie, și FC Copenhaga acasă, pe 17 decembrie, conform calendarului UEFA. Primele 8 echipe merg direct în optimi, pozițiile 9-24 în baraj.

Meciul de azi este transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cotele pot suferi modificări.